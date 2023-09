Drzwi zewnętrzne to wizytówka każdego domu. Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Foto. Materiały Prasowe Firmy

Drzwi zewnętrzne to wizytówka każdego domu. Oczywiście, wybór tych drzwi to nie tylko kwestia designu, ale również aspektów technicznych, takich jak izolacja termiczna, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Na rynku dostępnych jest wiele modeli drzwi zewnętrznych, dlatego podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.

Estetyka oraz funkcjonalność drzwi wejściowych stanowią istotny element każdej nieruchomości, wpływając znacząco na pierwsze wrażenie, jakie odnosi odwiedzający.

Warto mieć na uwadze, że dobór nowych drzwi powinien być dokładnie przemyślany, aby rozwiązanie harmonijnie współgrało z całą fasadą budynku. Od czego zacząć, by wybrać idealny model?

Zwróć uwagę nie tylko na kolor drzwi wejściowych, ale też i materiał

Kolor to nie jedyny aspekt, który wymaga uwagi – detale takie jak klamki, okucia czy wykończenia również odgrywają kluczową rolę w tworzeniu spójnego wyglądu.

Zwróćmy uwagę na materiał, z jakiego wykonane są drzwi. Często zdarza się, że nieodpowiednio dobrane panele drzwiowe mogą zakłócić estetykę poprzez brak dopasowania do faktury czy kolorystyki elewacji. Taka niezgodność znacząco wpływa na odbiór wizualny całej nieruchomości, dlatego wybór odpowiedniego materiału ma kluczowe znaczenie – podpowiada Rafał Buczek z firmy Awilux.

Przy wyborze drzwi wejściowych liczy się nie tylko wygląd

Kiedy planujemy wybór nowych drzwi wejściowych, warto zwrócić uwagę także na ich odporność na różnorodne warunki atmosferyczne. Jest to szczególnie istotne, jeśli drzwi będą narażone na intensywne oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Postawmy zatem na stolarkę, która gwarantuje nie tylko piękny design, ale także niezawodną ochronę przed promieniowaniem UV, opadami deszczu, wiatrem oraz skrajnymi temperaturami.

Wybierając odpowiednie drzwi, które są łatwe w konserwacji, efektywnie zabezpieczamy je przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, co w znaczący sposób wydłuża ich żywotność. Przykładem stolarki, która łączy trwałość, odporność i prostą pielęgnację, są drzwi aluminiowe AWIDOOR dostępne w ofercie Awilux. Ich solidność oraz wygodna konserwacja wynikają z najwyższej jakości użytych materiałów – mówi ekspert z firmy Awilux.

Inwestując w drzwi, które zachowują swoje walory nawet w trudnych warunkach pogodowych, nie tylko oszczędzamy na ewentualnych naprawach czy wymianach, ale również zyskujemy pewność, że nasza inwestycja pozostanie estetyczna i funkcjonalna na długie lata. Dlatego warto zastanowić się nie tylko nad designem, lecz także nad tym, jak nowe drzwi poradzą sobie z wymagającym otoczeniem.

Energooszczędność i cisza też istotne przy wyborze drzwi wejściowych

Kiedy wybieramy nowe drzwi wejściowe, niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na ich efektywność energetyczną. Współcześnie, nowoczesną stolarkę drzwiową cechuje wyjątkowo wysoki poziom izolacji termicznej. Ta cecha nabrała szczególnego znaczenia od stycznia 2021 roku, kiedy to na terenie całej Unii Europejskiej weszły w życie bardziej restrykcyjne przepisy budowlane.

- Rozważając wybór drzwi, powinniśmy zwrócić uwagę na współczynnik izolacji termicznej, co pozwoli znacząco obniżyć koszty związane z ogrzewaniem w okresie zimowym oraz klimatyzacją podczas gorących dni. Niezmiernie istotne jest także sprawdzenie, jak drzwi radzą sobie pod względem izolacji akustycznej. Modele o odpowiednich parametrach skutecznie wygłuszą hałasy z zewnątrz, co wpływa na komfort życia mieszkańców i zapewnia im prywatność – wyjaśnia Rafał Buczek, ekspert z firmy Awilux.

Dbałość o te aspekty podczas wyboru drzwi to inwestycja w przyszłość, która przekłada się nie tylko na niższe rachunki za energię, ale także na komfort oraz jakość życia w naszym domu. Wybierając drzwi, warto zastanowić się, jak skutecznie pomogą w utrzymaniu optymalnej temperatury oraz ochrony przed hałasem wewnątrz budynku.

Ciepły montaż drzwi wejściowych

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wymiany stolarki drzwiowej, nie powinniśmy również zapominać o jej właściwym montażu. Tego typu prace muszą być przeprowadzone niezwykle starannie i z zachowaniem określonych reguł, gdyż nawet drzwi o najlepszych właściwościach mogą nie ograniczać utraty ciepła w momencie, gdy są nieprawidłowo zamontowane.

Co więcej, powinniśmy pamiętać nie tylko o poprawnym osadzeniu drzwi w otworze i przytwierdzeniu go za pomocą specjalnych, dopasowanych indywidualnie łączników, ale także o tym, by po zamocowaniu drzwi odpowiednio uszczelnić i zabezpieczyć szczeliny montażowe.

Stąd bardzo ważny jest właściwy, a co za tym idzie, szczelny montaż drzwi wejściowych. Jego zasady nie odbiegają od montażu drzwi przesuwnych czy okien. Drzwi montujemy zgodnie z zaleceniami producenta, z wykorzystaniem blach, kotew, konsoli lub specjalnych systemów montażu.