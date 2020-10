Jak dobrać odpowiedni kolor ogrodzenia?

Ogrodzenie to pierwszy element, jaki widzimy zbliżając się do domu. Jego wygląd jest ważny, a jednym z aspektów wpływających na odbiór całości to kolor. Zapytaliśmy eksperta, czym kierować się przy jego wyborze, jakie barwy ogrodzenia są na "trendy" i ile kosztuje kolor na specjalne zamówienie.

Nie bez powodu mówi się, że ogrodzenie, tak jak elewacja, to wizytówka każdego domu. Powinno więc ono być nie tylko piękne i zadbane, ale również korespondować z otoczeniem, architekturą, a przede wszystkim kolorystyką naszego domu.

Jak w każdym elemencie domu, kluczowa dla estetyki jest nie tylko forma, ale również i kolorystyka. Wybierając odcień ogrodzenia, pamiętajmy zatem, że oprócz naszych osobistych preferencji, liczy się także otaczający nas kontekst.

- Pierwszym punktem odniesienia dla barwy ogrodzenia jest zwykle budynek, który ma ono otaczać – stwierdza Rober Ziemiński, ekspert z Centrum Budownictwa Leda, dystrybutor ogrodzeń marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Najprostszym sposobem na stworzenie spójnej kompozycji jest nawiązanie stylistyczne i kolorystyczne do wyglądu zewnętrznego domu. Może to być odniesienie do tonacji, w której utrzymana jest cała elewacja czy pokrycie dachowe, ale warto też zwrócić uwagę na detale. Wystarczy powtórzyć na ogrodzeniu kolor balustrad, ram okiennych czy orynnowania, aby otrzymać naprawdę świetne rezultaty.

Specjalista podpowiada, że dobrze jest też rozejrzeć się po najbliższym sąsiedztwie i zastanowić, na ile nasz dom wraz z ogrodzeniem ma wyróżniać się na tle pobliskich posesji.

Modny antracyt

Jak bogatą paletę kolorystyczną mamy do wyboru wybierając ogrodzenie naszej posesji? W zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Możemy zdecydować się na płot w dowolnym odcieniu, bez trudu jednak można zauważyć, że w ogrodzeniowej palecie barw powtarza się kilka dominujących kolorów.

- W architekturze, również tej mieszkaniowej, mamy do czynienia z panującymi okresowo wyraźnymi trendami – mówi Robert Ziemiński. – Obecnie bardzo popularna stała się stonowana kolorystyka elewacji w odcieniach bieli i szarości z ciemnymi elementami takimi jak grafitowa dachówka, stolarka otworowa czy brama garażowa. Ma to bezpośrednie przełożenie na kolory ogrodzeń, wybierane przez inwestorów. Zdecydowana większość ogrodzeń, jakie teraz montujemy, ma kolor antracytowy. Choć ostatnio zauważam, że powoli zaczyna wracać do łask brąz.

O ile na frontach działek niepodzielnie króluje antracyt, to już na ogrodzeniach międzysąsiedzkich, szczególnie jeśli wykonane są z siatki lub stalowych paneli, często pojawia się zieleń, szarość i brąz. Takie kolory lepiej wtapiają się w ogrodową roślinność i przegroda staje się mniej zauważalna.

Ogrodzenie: jasne czy ciemne?

Czy wybór ciemnego ogrodzenia jest praktyczniejszy? Zdaniem specjalisty duże zainteresowanie antracytem jest raczej wynikiem panujących trendów estetycznych.

- To nieprawda, że jasne ogrodzenia są trudniejsze do utrzymania w czystości – podkreśla dystrybutor Plast-Met. – Wystarczy zastanowić się, czy na czarnym samochodzie rzeczywiście mniej widać zabrudzenia i kurz niż na białym. Jasne barwy są też mniej podatne na płowienie pod wpływem promieniowania UV i mniej się nagrzewają. Nie trzeba się więc ich obawiać. W rzeczywistości dla trwałości koloru i łatwości spłukiwania brudu z ogrodzenia przez deszcz dużo większe znaczenie ma jakość powłoki, którą zostało pokryte.

Nie tylko zdobią, ale i chronią

W przypadku ogrodzeń stalowych, kolor nadaje im wierzchnia powłoka malarska. Wysokiej jakości przęsła nie tylko są malowane proszkowo dobrej jakości farbami, odpornymi na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, ale przede wszystkim wcześniej cynkuje się je ogniowo.

- Takie podwójne zabezpieczenie daje nam gwarancję, że ogrodzenie przez wiele lat będzie wyglądało nienagannie – zwraca uwagę Robert Ziemiński. – Trwałość powłoki w technologii Duplex określa się na aż 40 lat. Taki płot nie będzie od nas wymagał praktycznie żadnych prac konserwacyjnych.

Ponieważ ogrodzenia metalowe pokrywane są warstwą farby, można je pomalować na dowolny kolor z palety RAL.

- W standardowej ofercie Plast-Met jest 10 kolorów w najpopularniejszych odcieniach od bieli, przez różne odcienie szarości, zieleń i brąz, po antracyt i czerń – wymienia dystrybutor. – To naprawdę szeroka paleta, która zaspokaja potrzeby większości inwestorów. Nie ma jednak przeszkód, żeby zrealizować nawet najbardziej nietypowe pomysły. Niedawno np. zostaliśmy poproszeni o wycenę ogrodzenia w kolorze różowym. Trzeba jednak liczyć się z tym, że takie zamówienia specjalne mogą podnieść koszt ogrodzenia o ok. 20 procent.

Warto pamiętać, że oprócz koloru możemy wybrać również rodzaj wykończenia powłoki malarskiej. Aktualnie dużą popularnością cieszą się farby matowe oraz strukturalne.