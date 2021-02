Jak dobrać odpowiedni system kominowy do domu?

Wybór właściwego systemu kominowego zazwyczaj wiąże się z wieloma dylematami. To inwestycja, która ma zapewnić bezpieczne i stabilne źródło ciepła na wiele lat w każdym domu. Czym powinien wyróżniać się system kominowy i jak go wybrać?

Wybór odpowiedniego systemu kominowego ma ogromne znaczenie na prawidłowe funkcjonowanie systemy grzewczego naszego domu. Komin nie pełni tylko funkcji dekoracyjnej, ale też i estetycznie się wkomponować w bryłę domu. Komin powinien być w pełni zintegrowany z systemem grzewczym domu.

Oznacza to że powinien zostać odpowiednio dobrany do rodzaju ogrzewania oraz tak zaprojektowany, aby prawidłowo odprowadzał spaliny na zewnątrz. Przede wszystkim powinien być on bezpieczny w użytkowaniu, szczelny oraz odporny na wysoką temperaturę oraz ich zmiany.

Bezpieczna konserwacja i użytkowanie komina

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów systemów grzewczych wykorzystujących zarówno paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drzewo itp.), ciekłe (różne oleje opałowe) bądź gazowe (na gaz ziemny i płynny).

Niezależnie od tego, który z nich zostanie wybrany do ogrzewania domu warto pamiętać, że nieprawidłowe użytkowanie każdego z nich może doprowadzić do groźnego wypadku. Istotną kwestią jest regularne sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) pod kątem drożności, szczelności i prawidłowego działania.

Zaniedbanie w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) może być przyczyną m.in. śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla, zwanego potocznie czadem. Jest on gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, co sprawia, że nie jesteśmy go w stanie zobaczyć ani poczuć, przez co stwarza szczególne niebezpieczeństwo zatrucia.

Jest on również nieco lżejszy od powietrza, co powoduje jego łatwe mieszanie się z nim i rozprzestrzenianie. Potencjalne źródła, z których może rozprzestrzeniać się czad w domu, to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece kaflowe, kotły gazowe lub olejowe bądź kuchnie gazowe.

Dlatego też warto oprócz zlecania corocznej kontroli kominiarskiej dokonywać regularnych czyszczeń przewodów kominowych przy jednoczesnym usuwaniu sadzy zgromadzonej w osadniku z pieców węglowych.

Warto również zamontować czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniach, w których znajduje się urządzenie grzewcze. Istotne jest również nadzorowanie drożności kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych.

A jak wybrać bezpieczny i skuteczny system kominowy do naszego domu?

Komin zawsze w parze z urządzeniem grzewczym

Eksperci działający w branży kominowej podkreślają, że zgodnie z pierwszą i najważniejszą zasadą zakupu systemu kominowego zawsze należy dobierać komin do urządzenia grzewczego, nigdy na odwrót. Zasada ta dotyczy tylko pieców, jak i kotłów stałopalnych, wkładów kominkowych, ale też i kotłów gazowych, olejowych z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Dlaczego to takie ważne?

Otóż konstrukcje tych urządzeń różnią się istotnie między sobą, co wpływa na rodzaj systemu odprowadzania spalin, jaki należy zastosować. O tym informuje nas homologacja urządzenia grzewczego np. urządzeń gazowych, zgodnie z CEN / TR 1749 (2015-08) Europejski Schemat klasyfikacji urządzeń gazowych według metody wyrzutu spalin. Jak zatem prawidłowo dobrać system kominowy do rodzaju kotła grzewczego?

Postaw na kompletny system kominowy

Producenci systemów kominowych oferują kompletne zestawy elementów, z których możemy wznieść zarówno komin samonośny, stojący wewnątrz lub na zewnątrz domu, jak i sam wkład kominowy umieszczony w obudowie kominowej wykonanej z zupełnie innego materiału. Tak wybrany komin musi wykazywać odporność na rodzaj splin przepływających przez niego.

Okazuje się, że paliwo, którym jest zasilany kocioł ma ogromny wpływ na trwałość naszego systemy kominowego. Jak więc dobrać komin do kotła? Otóż jeżeli nasz kocioł będzie opalany gazem lub olejem opałowym warto zastanowić się nad zakupem komina z kamionki lub stali kwasoodpornej.

Z kolei tradycyjny kocioł na paliwo stałe dobrze współpracuje z kominem z cegieł. Jednak już jego nowoczesny odpowiednik wymaga zbudowania komina ze stali kwasoodpornej lub kamionki.

Chcesz zakupić lub może sprzedajesz materiały budowlane? Zapraszamy do naszej Giełdy Rolnej!