Jak dobrać właściwe schody pasujące do stylu wnętrza?

Schody stały się czymś więcej niż włącznie elementem ciągów komunikacyjnych do pokonywania pięter. Dziś, podobnie, jak meble, są jednym z kluczowych elementów wystroju i dlatego powinny być aranżacyjnie spójne z dominującym we wnętrzu stylem.

Projektanci wnętrz nie cierpią marazmu. Uwielbiają natomiast zmiany i dzięki temu dziś możemy urządzić swoje wnętrze w praktycznie dowolnym stylu – moda pozwala na bardzo dużo i to, czy nasz dom zaaranżowany będzie w sposób nowoczesny, vintage, loftowy czy jeszcze inny, zależy wyłącznie od indywidualnych upodobań urządzającego.

- Wyzwaniem podczas aranżowania wnętrza mogą być jednak schody. Nie jest to mebel, który szybko wymienimy, gdy nam się znudzi lub gdy stwierdzimy, że jednak nie pasuje do obranej ścieżki koncepcyjnej – mówi Andrzej Zbąski, ekspert z firmy Rintal Polska.

Po pierwsze – schody w stylu loftowym

Polacy już kilka sezonów temu zakochali się w stylu loftowym, który oferuje połączenie nowoczesnego minimalizmu z surowym industrializmem. Najbardziej charakterystyczną cechą tej aranżacji jest dążenie do eksponowania elementów, które w każdym innym wnętrzu byłyby skrzętnie zakryte. Mowa na przykład o belkach konstrukcyjnych, rurach czy innych typowo technicznych elementach.

Schody we wnętrzu loftowym powinny być czarne lub w odcieniach szarości. Ponieważ znajdziemy tu dużo metalowych i miedzianych dodatków, klasycznie drewniane stopnie można zastąpić właśnie metalem, przez co cała konstrukcja zyska jeszcze bardziej designerski, fabryczny charakter.

Po drugie – schody w stylu skandynawskim

Co sezon projektanci wróżą koniec mody na styl skandynawski, a tymczasem to nadal jedna z ulubionych aranżacji w polskich domach. Ta koncepcja projektowa doceniana jest za uniwersalizm, prostotę, brak pretensjonalności, lekkość i neutralność.

Schody we wnętrzu skandynawskim mogą być białe lub łączyć biel z jasnymi odcieniami naturalnego drewna. Konstrukcja powinna być zwięzła, przytulna i wizualnie ocieplać pomieszczenie. Opcjonalnie można wykorzystać bardziej fantazyjny kształt, np. schody spiralne, które dodadzą wnętrzu nowatorskiej ekspresyjności.

Po trzecie – schody w stylu minimalistycznym

Styl minimalistyczny ceniony jest przez osoby, które od wnętrz oczekują przestrzeni wolnej od zbędnych szczegółów, detali i przedmiotów. Ta czystość nie objawia się jednak wizualną pustką, a kojącą przestronnością, pełną jasnych barw i wyciszających elementów. W efekcie otrzymujemy bardzo wygodne i funkcjonalne wnętrze, w którym wszystko ma swoje miejsce i przeznaczenie.

Schody we wnętrzu minimalistycznym muszą być konstrukcyjnie proste, tak aby nie wprowadzały zaburzającej spokój dezinformacji. Ich perfekcjonizm można wyrazić ascetycznymi, drewnianymi lub metalowymi stopniami oraz pozbawioną balustrady konstrukcją, która przyniesie wrażenie sterylności wnętrza.

Po czwarte – schody we wnętrzu eklektycznym

Styl eklektyczny to domena współczesnych czasów. W tej aranżacji możemy bowiem łączyć elementy pochodzące z różnych epok, co powoduje, że wnętrze staje się niepowtarzalne i niemożliwe do podrobienia. W nurcie bardzo ważne jest jednak zachowanie umiaru, tak aby stworzyć oryginalny, a przy tym wolny od chaosu koncept projektowy.

Schody w stylu eklektycznym łączą w sobie nowoczesność z elementami znanymi z dotychczas modnych trendów. To sprawia, że modele mają prawdziwie innowacyjny, unikalny charakter. Całość tonują jasne, naturalne odcienie, szczególnie biel, beże, brązy i szarości.

Po piąte – schody we wnętrzu vintage

Vintage to styl, który wrócił do łask kilka sezonów temu. Tak zaaranżowane wnętrza mają bogate akcenty eko, ściany wykładane tapetami, materiały tapicerskie wykonane z tradycyjnych materiałów. Nierzadko celowo wyglądają na wyblakłe, co ma dawać postarzony i dyskretny design.

Schody w stylu vintage mają motywy i kształty charakterystyczne dla lat 50., 60. czy 70. Utrzymane w ciemnym odcieniu drewna, pozbawione są elementów nowoczesności. Mają masywny, solidnie wyglądający, bardzo tradycyjny design.