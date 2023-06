Drzwi wejściowe pełnią nie tylko rolę estetyczną, ale również spełniają szereg praktycznych zadań. Przede wszystkim chronią mieszkańców przed intruzami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale też zatrzymują ciepło wewnątrz domu.

Dobrze zaprojektowane drzwi powinny również być odporne na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, wiatr czy promieniowanie UV, aby zachować swoje właściwości przez długie lata.

Klasy odporności drzwi zewnętrznych są oznaczone określonymi symbolami zgodnie z normą unijną. Od RC1 - zapewniających ochronę przed podstawowym użyciem siły fizycznej, przez RC3 chroniących przed użyciem łoma, aż po RC6, które szczycą się odpornością na elektronarzędzia o dużej mocy.

Odpowiednio dobrane drzwi wejściowe minimalizują utratę ciepła. Jakie są więc standardy drzwi zewnętrznych w zakresie termoizolacji? Przepisy WT 2021 r jasno precyzują, że współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić co najmniej 1,3 W/m 2 K.

K. Czytaj też: O ile wzrosły koszty budowy i czy opłaca się budowa domu w 2023 r.?

Wybór drzwi wejściowych to kluczowy element procesu budowy domu. Właściciele domów coraz bardziej doceniają rolę drzwi wejściowych jako wizytówki swojego mieszkania, dbając zarówno o wygląd zewnętrzny, jak i funkcjonalność i energooszczędność.

Jakiej normy i klasy dobrać drzwi antywłamaniowe do domu?

Musimy mieć jednak świadomość, że nie ma drzwi nie do przejścia. Każde, nawet najbardziej skomplikowane skrzydło da się w końcu otworzyć. Kluczowym czynnikiem jest jednak czas, który ta czynność będzie zajmować, oraz narzędzia, których należy użyć. Właśnie te cechy są określają tak zwane klasy antywłamaniowości.

- Są one oznaczone określonymi symbolami zgodnie z normą unijną. Od RC1 - zapewniających ochronę przed podstawowym użyciem siły fizycznej, przez RC3 chroniących przed użyciem łoma, aż po RC6, które szczycą się odpornością na elektronarzędzia o dużej mocy – mówi ekspert z fabryki okien i drzwi DMD, Tomasz Januszewski.

Na co zwrócić uwagę przy doborze drzwi wejściowych do domu?

W przypadku wyboru drzwi wejściowych istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jakość materiałów użytych do produkcji drzwi. Wysokiej jakości drewno, stal lub aluminium są popularnymi wyborami, gwarantując trwałość i wytrzymałość.

Dobrze zaprojektowane drzwi powinny również być odporne na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, wiatr czy promieniowanie UV, aby zachować swoje właściwości przez długie lata.

Wybór drzwi wejściowych powinien być również dopasowany do stylu i charakteru budynku. Na rynku dostępne są różnorodne wzory, kolory i wykończenia, pozwalając właścicielom domów na wybór drzwi, które idealnie pasują do ich indywidualnych preferencji. Drzwi wejściowe stanowią swoisty element aranżacyjny, który podkreśla wyjątkowość i charakter budynku.

Odpowiednie zabezpieczenia w skuteczny sposób mogą zniechęcić włamywacza do sforsowania wejścia – nie oznacza to jednak, że nie da się tego zrobić. Trzeba jednak zadać sobie wyjątkowo ważne pytanie – czy złodziej będzie miał czas i warunki, aby przez dłuższy czas wywoływać niepotrzebny hałas, by przebić się przez drzwi?

Nie należy całkowicie porzucać pomysłu zamontowania drzwi o podwyższonej klasie bezpieczeństwa – to wciąż doskonała ochrona przed złodziejem, która już od samego początku pokazuje, że nie warto tracić czasu na włamanie do tego właśnie domu.

Najważniejsze jest po prostu odpowiedni ich dobór. Jeżeli nie mieszkamy w bunkrze pozbawionym okien i nie spodziewamy się napaści grupy terrorystów – być może warto się zastanowić, czy potrzebujemy aż tak pancernych drzwi.

Do budynków mieszkalnych najczęściej montuje się maksymalnie klasę RC2. Należy dodać, że klasa antywłamaniowości drzwi nie jest najważniejsza. Świadczy ona o wytrzymałości skrzydła zamontowanego w określony sposób. Jeśli zostanie to zaniedbane – nie spełnią one swojego zadania.

Ponadto – wiele drzwi nie posiada certyfikatów z powodu braku przeprowadzonych badań, jednak wciąż – spełniają te same zadanie.

Solidne drzwi aluminiowe o podwyższonej ochronie odstraszą włamywacza od wyboru tej właśnie drogi - tym bardziej, jeżeli zostaną wyposażone w nowoczesne, wielopunktowe zamki – na przykład otwierane na odcisk palca.