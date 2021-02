Jak jeszcze lepiej uchronić dom przed zimą?

Intensywne opady śniegu, silne mrozy, porywiste wiatry w tym roku - zima nas nie oszczędza. Niekorzystne warunki atmosferyczne nie pozostają bez wpływu także na stan techniczny naszych domów.

Własny dom to pragnienie ponad 3/4 Polaków. Marzenia o nim często jednak przesłaniają realistyczne spojrzenie na to, jak faktycznie wygląda jego posiadanie. Lista prac gospodarskich jest długa, a zimowa aura wcale nie sprawia, że ich zakres się zmniejsza.

System rynnowy w zimowych tarapatach

Orynnowanie to jeden z najbardziej narażonych na działanie czynników atmosferycznych elementów każdego budynku. Zimą zagrażają mu śnieg i lód gromadzące się w korytach rynien.

Pod ich ciężarem dochodzić może do poważnych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy nawet oberwania. Próby siłowego usuwania zatorów mogą jednak prowadzić do jeszcze poważniejszych zniszczeń, które w konsekwencji będą nie tylko trudne do naprawy, ale i bardzo kosztowne.

Ograniczmy się zatem do regularnego usuwania zwisających sopli lodu, które stanowią realne zagrożenie. Wszelkie pozostałe prace przeprowadźmy natomiast wraz z momentem pojawienia się odwilży.

– Najlepszym sposobem, by usunąć lód z wnętrza rynien, jest wykorzystanie do tego celu ciepłej wody, którą za pomocą węża ogrodowego wprowadzimy do wnętrza systemu. Zatory lodowe zaczną się powoli topić, nie niszcząc przy tym ochronnej powłoki rynien i rur spustowych. Na koniec oczyszczania możemy zwiększyć ciśnienie wody, by wypłukać ewentualne pozostałości i skontrolować, czy zalegający wcześniej lód nie spowodował szkód, które na wiosnę trzeba będzie naprawić – radzi Anna Góral, ekspert Galeco, polskiego producenta systemów rynnowych.

Przeprowadzenie tych czynności warto powierzyć dekarzowi, gdyż praca na wysokości może być niebezpieczna dla osoby bez doświadczenia. Rozwiązaniem, które pozwoli nam zapobiec występowaniu podobnych sytuacji w przyszłości i skutecznie zabezpieczy orynnowanie jest montaż kabli grzejnych. Umieszcza się je wewnątrz rynien i rur spustowych.

– Systemy przeciwoblodzeniowe są nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne. Przewody nagrzewają się automatycznie do maksymalnej wartości 65°C jedynie w tych miejscach, w których temperatura spadnie do poziomu ustawionego na regulatorze. Kable zatem nie przegrzewają się, mogą również nachodzić na siebie i krzyżować się bez obaw o wystąpienie spięcia. Rozwiązanie to wprowadza spokój i bezcenne poczucie bezpieczeństwa – radzi ekspert Galeco.

Odśnież grunt pod nogami

Odśnieżanie to jeden z tych zimowych obowiązków, który zdaje się szczególnie uprzykrzać życie właścicielom nieruchomości. Intensywne opady śniegu, utrzymujące się niekiedy po kilka dni, potrafią wystawić na próbę cierpliwość niejednego gospodarza.

Alejka prowadząca do domu i podjazd, to te nawierzchnie, przy których czeka nas najwięcej pracy. Przystąpmy do nich odpowiednio przygotowani i wyposażeni we właściwy sprzęt. W sklepach budowlanych i ogrodniczych znajdziemy szeroki wybór narzędzi, takich jak szufle czy ręczne pługi. Przy ich zakupie zwracajmy uwagę na materiały, z jakich zostały wykonane.

Odrzucić powinniśmy wszelkie metalowe łopaty i ostro zakończone akcesoria do kruszenia lodu - mogą one bowiem uszkodzić podłoże. Postawmy na sprzęt wykonany z tworzywa zabezpieczającego przed przywieraniem śniegu i zakończonego listwą ze wzmocnionego aluminium lub gumy.

Poza dobrej jakości narzędziami liczyć się będzie nasza systematyczność. Odśnieżajmy na bieżąco, zanim śnieg utworzy mocno zbitą warstwę, której usunięcie będzie znacznie trudniejsze. Warto też nadmienić, że zgodnie z obowiązującym prawem, to właśnie na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika przed naszą posesją, jeżeli tylko bezpośrednio do niej przylega. Oznacza to, że musimy regularnie go odśnieżać, a w przypadku gołoledzi posypywać piaskiem lub solą.

Rośliny ogrodowe muszą znaleźć się pod ochroną

Zimą rośliny ogrodowe uśpione są pod warstwą śnieżnego puchu. Nie ma więc przy nich dużo pracy, co nie oznacza jednak, że można je zostawić samym sobie. Warto od czasu do czasu kontrolować ich stan, poprawiać osłony ochronne czy zgarnąć nadmiar spoczywającego na nich śniegu.

Standardowym zabiegiem pielęgnacyjnym, jakim poddaje się drzewa, jest bielenie pni, które zapobiega pękaniu kory wskutek niskich temperatur i działania promieni słonecznych. Systematyczne usuwanie nadmiaru śniegu będzie szczególnie ważne w przypadku roślin iglastych.

Pokrywająca je warstwa śniegu może być ciężka i zamieniać się w lód, co w konsekwencji powoduje łamanie się gałązek krzewów i ich deformację. Doświadczeni ogrodnicy zalecają dodatkowe zabezpieczenie ich przed trwałym uszkodzeniem i podwiązywanie gałęzi. W ten sposób nie będą one uginać się pod ciężarem białej pokrywy.

