Niejeden inwestor budujący metodą gospodarczą dom stanął przed tym właśnie dylematem. Ile będę potrzebował pustaków aby wznieść swój dom. Podpowiadamy, jakie parametry należy wziąć pod uwagę aby to policzyć.

Policzenie ile pustaków potrzebujemy aby wznieść nasz dom zależy od kilku ważnych czynników. Przedstawiamy wam najważniejsze z nich:

Jednym z najczęściej stosowanym rodzajem pustaka to ten o wymiarach 24×24×59 cm, czyli jak podają eksperci SIG Materiały Budowlane na 1 m2 ściany potrzeba około ośmiu pustaków, Jeden taki pustak przypada na 0,125 m2 ściany, czyli 8x0,125 m2 daje nam 1 m2. Na 2 m2 będziemy więc potrzebowali 16 pustaków o wymiarach 24×24×59 cm.

Jak podają eksperci SIG, jeżeli chcemy uzyskać możliwie najdokładniejszą liczbę pustaków, musimy znać jego trzy podstawowe wymiary, czyli: szerokość, długość i wysokość.

Kolejnym krokiem będzie podzielenie uzyskanej liczby pustaków przez powierzchnię jednego pustaka (jak już wiemy, jest to 0,125 m2). Wynik tego prostego działania da liczbę niezbędnych bloków do wybudowania określonej powierzchni.

Czyli jeżeli mamy 35 m2 i chcemy wybudować garaż to:

35 m2 dzielimy 0,125 m2=280 pustaków - tyle będziemy potrzebowali jeżeli chcemy wybudować 35 m2 garażu (bez uwzględniania otworu na drzwi garażowe).

Z kolei jeżeli chcemy sprawdzić jak liczba pustaków jest niezbędna do budowy fundamentów, trzeba obliczyć powierzchnię kwadratową fundamentu – podobnie przy cokole czy innych powierzchniach niebędących ścianami. Warto takie obliczenia sprawdzić i skonsultować z projektantem aby nie popełnić błędu.

W obliczeniach przyjmujemy że inwestor korzysta z najpowszechniejszego typu pustaka o wymiarach 24×24×59 cm. Oznacza to że zużywamy 8 bloków pustaka o wymiarach 24×24×59 cm do wzniesienia 1 m2.

Przeprowadzamy następujące działania:

obliczamy liczbę pustaków = powierzchnia domu (w m2) × liczba pustaków na 1 m2 ściany, czyli 8

Liczba pustaków = 120 m2 × 8 pustaków/m2 = 960 pustaków

W celu budowy domu o powierzchni 120 m2 potrzebujemy ok. 960 pustaków. Pamiętajmy że ta liczba może ulec zmianie. W przypadku domu o powierzchni 100 m2 x 8 pustaków/m2 będziemy potrzebowali tych pustaków 800.

W celu budowy domu o pow. 120 m kw. potrzebne jest ok. 960 pustaków ale pamiętajmy że do tego musimy uwzględnić:

Pamiętajmy że też trzeba wziąć pod uwagę sytuację, których nie przewidzimy np. uszkodzenie pustaków, inny wymiar pustaków, więc musimy kupować te materiały budowalne do budowy domu z pewnym naddatkiem.

Rekomendujemy kontakt ze specjalistą, który potwierdzi, że przyjęte założenia są prawidłowe, a inwestor nie zostanie pod koniec dnia z niedoborem najważniejszego budulca. Ważna jest dokładność pomiarów, bo źle zmierzona długość, szerokość lub wysokość budynku na pewno znacząco wpłynie na liczbę bloczków. Trzeba zwrócić baczną uwagę na to, aby pustaki były w tym samym rozmiarze – koniecznie od tego samego dystrybutora. Mieszanie rozmiarów i typów to prosta droga do poważnych problemów konstrukcyjnych - podsumowują ekserci SIG.