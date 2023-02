Przy wykonywaniu obliczeń potrzebnego materiału rynnowego znaczenie ma przede wszystkim stopień skomplikowania dachu.

Najprościej jest przy dachu dwuspadowym, gdzie obliczenia tzw. efektywnej powierzchni dachu (EPD) możemy dokonać samodzielnie dysponując laserowym dalmierzem.

Na początek mierzymy długość dachu (A), dzięki czemu będziemy wiedzieli jak długie rynny powinniśmy zastosować. Kolejny ważny parametr to wysokość dachu (B) mierzona od podstawy do zwieńczenia. Wreszcie szerokość (C), którą ustalimy mierząc w poziomie odległość od szczytu dachu do kalenicy.

Kiedy dysponujemy już wszystkimi danymi podstawiamy je do wzoru (EPD = (B/2 + C) x A) i otrzymujemy wynik w metrach kwadratowych.