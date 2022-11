Na koszt położenia dachu składa się wiele czynników. Kluczowe znaczenie ma powierzchnia połaci oraz stopień skomplikowania architektury budynku. Równie istotny jest wybór konkretnych produktów i akcesoriów, a przede wszystkim pokrycia.

Koszt wykonania dachu dachu można ograniczyć, na etapie projektu decydując się na prostszy dach jedno lub dwuspadowy, pozbawiony załamań, dodatkowych okien.

O koszcie budowy dachu ma wpływ także kąt nachylenia połaci. Zwiększenie go o 20-30 stopni może podnieść finalną cenę nawet o kilka tysięcy złotych.

Dobór materiału z którego jest wykonane pokrycie dachowe, izolacja oraz dodatkowe akcesoria także przekłada się na koszty położenia dachu.

Choć wydatki związane z położeniem dachu da się ograniczyć, to jednak nigdy nie wolno robić tego kosztem jego jakości i funkcjonalności. Gdzie więc należy szukać potencjalnych oszczędności, które nie zemszczą się w postaci przeciekającego dachu w przyszłości?

Kształt i wielkość dachu mają wpływ na cenę

Powierzchnia oraz kształt dachu (liczba połaci oraz stopień skomplikowania architektury) przekładają się bezpośrednio na wiele innych kosztów.

Zależy od nich między innymi złożoność prac ekipy dekarskiej i czas ich trwania, jak również liczba oraz rodzaj potrzebnych materiałów. Są to więc czynniki kluczowe dla wyceny całego przedsięwzięcia.

Inwestorzy szukający na tym polu oszczędności, mogą ograniczyć koszty, decydując się na dach o prostej konstrukcji (na przykład jedno lub dwuspadowy), pozbawiony załamań, okien oraz dodatkowych form architektonicznych.

Projekty uwzględniające lukarny lub wykusze będą droższe w realizacji. Co więcej, obecność takich elementów podwyższa koszty eksploatacyjne, ze względu na gorszą energooszczędność bryły domu.

- Na koszt budowy przekłada się także kąt nachylenia połaci. Zwiększenie go o 20-30 stopni może podnieść finalną cenę nawet o kilka tysięcy złotych - podkreślają eksperci Creaton.

Wybór rodzaju pokrycia dachowego ma też wpływ na cenę

Trwająca od 2019 roku pandemia koronawirusa Sars-CoV-2 trwale wpłynęła na polską gospodarkę – w tym również rynek budowlany. Nie jest ona jednak jedynym czynnikiem kształtującym aktualną sytuację – wciąż kluczowe znaczenie ma trwająca w Ukrainie wojna.

- Konsekwencją tych wydarzeń był spadek produkcji materiałów budowlanych, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost ich cen – w niektórych przypadkach nawet dwu lub trzykrotny - podkreślają eksperci Creton.

Rodzaj wybranego pokrycia dachowego, izolacji oraz dodatkowych akcesoriów także przekłada się w znaczący sposób na koszty położenia dachu. Warto mieć jednak świadomość, iż zakup najtańszych produktów będzie często jedynie pozorną oszczędnością.

Z perspektywy czasu inwestycja w wysokojakościowe i trwalsze rozwiązania skuteczniej chroni przed koniecznością wykonywania drogich napraw lub remontów.

- Ekonomicznym, ale wciąż oferującym znakomite parametry funkcjonalne i dużą odporność na działanie pogody rodzajem pokrycia dachowego są dachówki cementowe - podkreślają ekspercie Creaton. - W przypadku dachówek ceramicznych, będących rozwiązaniami klasy premium, możemy – jeżeli pozwala na to konstrukcja dachu – zdecydować się na modele wielkoformatowe. Nieduża liczba tych produktów umożliwia pokrycie większej powierzchni dachu, co pozwala uniknąć konieczności zakupu wielu egzemplarzy dachówki. Natomiast szybki montaż skraca czas pracy dekarza, co przekłada się na oszczędności związane z jego wynagrodzeniem.

Oszczędności nie należy natomiast szukać przy wyborze systemów komunikacji dachowej oraz przeciwśnieżnych, gdyż odpowiadają one za bezpieczeństwo osób przebywających w bezpośrednim otoczeniu domu oraz poruszających się po połaciach.

Nierzadko na koszty związane z położeniem dachu wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak otoczenie lub usytuowanie budynku. Każdy dach jest więc pod kątem wyceny niepowtarzalnym, unikatowym obiektem. Wszystkie wspomniane wyżej czynniki warto przeanalizować odpowiednio wcześniej, gdyż lepsze ich zrozumienie pozwala na przemyślane i oszczędne zarządzanie wydatkami.