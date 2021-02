Jak poprawnie rozpocząć prace murarskie przy wznoszeniu domu?

Etap wznoszenia domu wiąże się z poprawnym przeprowadzeniem prac murarskich oraz dobraniem odpowiednich materiałów budowlanych. Właściwie wzniesienie ścian nowego domu pozwoli uniknąć błędów, które mogą powodować problemy na późniejszych etapach budowy.

Projektowanie i przygotowania do budowy domu to często długi i trudny proces. Nic więc dziwnego, że gdy możemy przystąpić do wznoszenia ścian, to chcielibyśmy jak najszybciej widzieć efekty.

Warto jednak pamiętać, że pośpiech to często zły doradca, a błędy popełnione podczas układania pierwszej warstwy mogą mieć konsekwencje także w późniejszych etapach budowy.

Na pierwszej warstwie opierają się wszystkie kolejne, skutecznie ograniczając możliwość późniejszych poprawek – jakość jej wykonania będzie więc miała kluczowe znaczenie.

Zanim przystąpimy do prac murarskich musimy jeszcze pamiętać o poziomej izolacji przeciwwilgociowej, która zabezpieczy ściany przed przenikaniem wilgoci.

Przygotowanie pod murowanie

Na odpowiednio zabezpieczonych fundamentach wytyczamy zgodnie z projektem osie przyszłych ścian i dokonujemy niwelacji podłoża. Różnica między najwyższym i najniższym punktem nie powinna przekraczać 3 cm. Jeśli jest większa niestety czeka nas jeszcze wykonanie wyrównującej nadlewki betonowej.

Pierwszą warstwę muru powinniśmy ułożyć na zaprawie cementowej o konsystencji zapobiegającej osiadaniu bloczków pod ich własnym ciężarem – nawet jeśli kolejne warstwy chcemy budować na cienką spoinę – tradycyjna zaprawa umożliwi nam wypełnienie ewentualnych obniżeń i ułożenie bloczków w idealnym poziomie.

Od czego zacząć murowanie ścian domu?

Układanie ścian rozpoczynamy od najwyższego narożnika. W przypadku H+H Silikatów na zaprawie o grubości 1 cm stawiamy bloczek połówkowy i dostawiamy do niego bloczek pełnowymiarowy.

Zastosowanie bloczków połówkowych umożliwia wygodne przewiązywanie w narożnikach zapewniając mijanie się pionowych spoin w kolejnych warstwach muru.

W przypadku H+H Betonu komórkowego murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku.

Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub strugania.

Po ustabilizowaniu pierwszego narożnika ustawiamy kolejne, tak aby ich górna płaszczyzna była na dokładnie tej samej wysokości co narożnik pierwszy – warto tutaj skorzystać z niwelatora.

Następnie, gdy wszystkie narożniki są już odpowiednio związane, za pomocą sznurka wyznaczamy linie, wzdłuż których będziemy układać kolejne elementy kontrolując ich ułożenie zarówno w pionie, jak i poziomie. Bloczki powinniśmy stawiać od góry, dzięki czemu unikniemy przesuwania mokrej zaprawy i powstawania nierówności.

Duże elementy zarówno te z silikatów, jak i betonu komórkowego, występują także w wariancie ze specjalnymi pochwytami, które w znaczący sposób ułatwiają podnoszenie i układanie bloczków w odpowiedni sposób. Ewentualne korekty ułożenia bloczków dokonujemy za pomocą młotka gumowego, który chroni elementy murowe przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sprzedajesz lub kupujesz materiały budowlane? Zapraszamy na naszą Giełdę Rolną!