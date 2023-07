Osy potrafią skutecznie uprzykrzyć życie. Zwłaszcza, gdy zadomowią się w pobliżu naszych zabudowań. Jak poradzić sobie z niechcianym lokatorem? Jak usunąć gniazda? Podpowiadamy.

Osy bardzo często zagnieżdżają się w pobliżu naszych domów. Ich obecność potrafi być wyjątkowo uciążliwa, a gdy któryś z naszych domowników ma uczulenie, nawet bardzo niebezpieczna. Co prawda zdrowy człowiek jest w stanie wyjść bez szwanku po ukąszeniu nawet 300 os, ale dla osoby z uczuleniem na jad nawet jedna taka przygoda może zakończyć się tragicznie.

Wydawałoby się, że żeby pozbyć się gniazda z naszej posesji najprościej i najbezpieczniej będzie wezwać straż pożarną. Wyprowadzamy Was jednak z błędu. Straż pożarna nie przyjedzie.

Jak informuje nas komunikat na stornie straży:

straż pożarna podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych z miejsc, w których stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności dotyczy to obecności osób o ograniczonej zdolności poruszania się, czy z budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych. W pozostałych przypadkach, przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu.

Po pierwsze: poznaj przeciwnika

Walkę z przeciwnikiem warto zacząć od upewnienia się z jakim rodzajem owada mamy do czynienia. Warto w tym celu bliżej przyjrzeć się wyglądowi osy, a jej budowa jest bardzo charakterystyczna.

Ciała robotnic osiągają do 14 milimetrów, królowych – 18 milimetrów, natomiast samce dorastają do 15 milimetrów. Odwłok tego owada jest intensywnie żółty, pokryty czarnymi paskami. Na reszcie ciała występują żółte plamy. Z daleka wydaje się, że ciało osy jest całkowicie gładkie, z bliska możemy jednak stwierdzić, że jest pokryte niewielką ilością delikatnych włosków.

Budowa ciała osy jest bardzo charakterystyczna, fot. pixabay.com/Alexan750Der

Dalej sprawa wygląda jak w przypadku innych latających stworzeń uprzykrzających nam życie – dwie pary skrzydeł, czarne, zagięte czułki i odwłok. Ciekawostką jest, że głowa osy wyposażona jest w silne żwaczki, które potrafią odgryźć nawet kawałek drewna. W tej sytuacji należy się cieszyć, że natura dała do obrony osom nie zęby, a żądło.

Znajduje się ono w odwłoku, części, którą osa bez kłopotu może poruszać, dzięki czemu atak jest możliwy niemal z każdej pozycji. Dodatkowo jej żądło nie jest haczykowate, co oznacza, że osa może użyć go wiele razy.

Definiując przeciwnika warto tez zdawać sobie sprawę z tego jak wyglądają jego gniazda. Najczęściej są to domki w nieregularnych kształtach. Osy budują je przy pomocy papieru, który same wytwarzają. Wykorzystują do tego ślinę i kawałki drewna. Przygotowane surowce łączą ze sobą, tworząc komory lęgowe, dzięki którym powstaje kilka charakterystycznych plastrów, które możemy nazwać gniazdem os.

Jak odróżnić osę od innych owadów?

Skoro wiemy już jak wygląda osa i jej gniazdo warto sprawdzić, czy na pewno to ona jest naszym przeciwnikiem. Stosunkowo łatwo pomylić ją z pszczołą – zwłaszcza z pewnej odległości. Jest jednak sporo cech, które pomogą nam się upewnić, że poprawnie zidentyfikowaliśmy wroga.

Czym zatem różnią się osy i pszczoły?

ciało pszczół jest pokryte delikatnymi włoskami – jest ich znacznie więcej niż w przypadku ciał os,

pszczoły posiadają ciemniejsze ubarwienie – osy wyróżniają się wręcz żarówiastą żółcią, a kolory pszczół są znacznie bardziej stonowane, w odcieniach brązu i zgaszonej żółci,

pszczoły mają o wiele łagodniejsze usposobienie – niesprowokowane nie zaatakują, podczas gdy osy nie potrzebują zaczepki, by pozostawić na naszym ciele bolesne użądlenie,

wielkość – pszczoły są mniejsze od os, dorastają maksymalnie do wielkości 15 milimetrów,

talia osy vs budowa pszczoły – charakterystyczne wcięcie w talii w przypadku os,

koszyczek na nektar – u pszczół znajduje się na ostatniej, tylnej parze odnóży, a osy nie posiadają go w ogóle,

żądlenie tylko raz – każda osa może pochwalić się większą liczbą użądleń, przy czym pszczoła żądli tylko raz, a następnie ginie,

dieta roślinna – osy bez kłopotu odżywiają się również pokarmem odzwierzęcym,

dieta roślinna – osy bez kłopotu odżywiają się również pokarmem odzwierzęcym, usytuowanie naziemne gniazd – osy budują swoje gniazda w ziemi lub na niej, a pszczoły jedynie nad nią.

Podsumowując: pszczoła jest mięciutka, puchata, miła i dobra, a osa chuda, wredna i zachowuje się jak pszczoła na sterydach.

Często mamy też wątpliwości, czy mamy do czynienia z osą czy szerszeniem. Tu jednak o pomyłkę jest znacznie trudniej, bo szerszenie dorastają aż do 3,5 cm wielkości. Są co prawda podobnie ubarwione do os, ale są znacznie większe i żądlą znacznie mocniej.

Wśród owadów podobnych do osy znajduje się także gliniarz naścienny. Jego ciało jest znacznie szczuplejsze od osy i wydłużone – osiąga nawet do 28 milimetrów. Wyróżnia się jedynie nieco pogrubiony odwłok. Z daleka gliniarz może przypominać samca komara przez długie nogi, jednak z bliska zauważalne jest na nich charakterystyczne żółto-czarne ubarwienie. Jest on jednak najmniej szkodliwy ze wszystkich wymienionych owadów - najczęściej unika ludzi, nie przejawia zachowań agresywnych, nie musi bronić gniazd, a jego użądlenia nie są zbyt bolesne.

Domowe sposoby na niechcianych gości

Jeśli osy nie są na tyle uciążliwe, żeby wypowiadać im regularną wojnę i siać spustoszenie w ich gnieździe, warto spróbować domowych sposobów na ich odstraszenie.

Jednym z nich jest zastosowanie olejku goździkowego, którego zapachu osy nie znoszą. Wystarczy rozprowadzić go z wodą i popryskać nim pomieszczenie, poduszki, czy zasłony. Połączymy przyjemne z pożytecznym ciesząc się pięknym zapachem i jednocześnie zniechęcając osy.

Drugi zapach, którego nie lubią osy raczej nie przypadnie do gustu również nam, ale jeśli jesteśmy zdeterminowani warto spróbować. Mowa o zapachu podgrzewanego octu.

Jeśli odstraszanie nie pomaga warto wypróbować pułapki, które możemy samodzielnie przygotować w domu. Wystarczy odciąć górną część plastikowej butelki, umieścić ją do góry nogami i wypełnić piwem lub sokiem. Skuszone przysmakiem owady zaczną się zlatywać i topić. Rozwiązanie może i mało humanitarne, ale bywa skuteczne.

Chemia przeciwko osom

Najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się gniazda będzie użycie chemii. W sprzedaży znajdziemy gaśnice na szerszenie lub osy, które są przeznaczone do zwalczania owadów na odległość. Takie preparaty pozwalają skutecznie zwalczyć większość dorosłych osobników z odległości od 5-7m.

Gniazda os mogą przybierać rozmaite kształty, fot. pixabay.com/ariesa66

Gniazdo należy spryskać z bezpiecznej odległości i odczekać 24 godziny. Po tym czasie można próbować usunąć gniazdo. Należy podjeść do niego po zmroku, kiedy osy już śpią (choć pa gaśnicy zapewne śpią snem kamiennym) i zakryć gniazdo workiem z grubej folii. Następnie należy odciąć gniazdo od ściany do której jest przymocowane i starannie zawiązać worek.

Warto założyć odzież ochronną obejmującą ręce, nogi, głowę, stopy i twarz, gdyż nigdy nie wiemy do końca, czy akcja z gaśnicą była w stu procentach skuteczna i nie spotka nas niemiła niespodzianka w postaci stada rozeźlonych os. Z tego samego powodu należy unikać używania ostrych źródeł światła.

Jak NIE usuwać gniazda os

Przeglądając różne poradniki warto zachować dystans do porad w nich zawartych, gdyż stosując metody o których zaraz powiemy, można zrobić sobie tylko przysłowiowe kuku.

1. Podpalenie gniazda os

Jest to jeden z najgorszych sposobów w jaki możemy próbować pozbyć się os. Gniazda os i szerszeni wykonane są z cienkiej celulozy wytworzonej przez owady poprzez przeżucie drewna w miazgę, co czyni gniazdo niezwykle łatwopalnym. Nie dość, że nie zabijemy wszystkich os, to jeszcze bardzo łatwo doprowadzić jest do pożaru budynku, przy którym gniazdo się znajduje. O wściekłej hordzie os gotowych do ataku nie wspominając.

2. Polewanie wodą

Równie kiepskim pomysłem jest użycie wody. Jedyne co osiągniemy takim działaniem to rozwścieczenie owadów.

3. Strącanie

Nie polecamy też strącania gniazd. Chyba, że umiecie szybko biegać. Bardzo szybko. Nadal jednak nie gwarantujemy, że ta misja skończy się powodzeniem.

Czy osy w ogóle mogą być pożyteczne?

Wydawałoby się, że osy to wcielone, latające zło, ale nie jest tak do końca. Okazuje się bowiem, że robią kilka pożytecznych rzeczy.

Przede wszystkim zapylają rośliny – także te trujące, których nie zapylają pszczoły. Ich zaletą jest także gust kulinarny – żywią się one mszycami, mącznikami i gąsiennicami, czyli najpopularniejszymi szkodnikami w naszych ogrodach. Pomagają one również w utylizacji padliny poprzez przenoszenie części martwych tkanek zwierząt, wprost do gniazda.

Co, kiedy osa użądli?

Pamiętając poprzednią część artykułu, i biorąc pod uwagę siłę jej szczęk należy się cieszyć, że użądliła, a nie ugryzła.

Mówiąc jednak zupełnie serio należy uważnie obserwować osobę ukąszoną. Oprócz silnego bólu w miejscu ukąszenia pojawić się może rumień, obrzęk i mocne zaczerwienienie. W przypadku, gdy zaczynają się pojawiać duszności, lub znacząca opuchlizna nie należy czekać z wizytą na pogotowiu. Mogą to być objawy wstrząsu anafilaktycznego, a z tym żartów nie ma.

Domowym sposobem na złagodzenie bólu może być przemycie miejsca ukąszenia woda z mydłem i przyłożenie do niego plastra cebuli, cytryny lub kompresu chłodzącego.