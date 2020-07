Jak prawidłowo wykonać ogrodzenie na pochyłej działce?

Działka na skarpie lub terenie o znacznym pofałdowaniu wymaga niestandardowego podejścia. Specjalista od ogrodzeń zapewnia jednak, że grodząc taką posesję można osiągnąć zadowalający efekt estetyczny. Trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, a montaż powierzyć doświadczonej ekipie.

Niewielkie nierówności terenu można zniwelować albo „zgubić” odpowiednio wbudowując krawężniki lub podmurówkę. Bardziej kłopotliwa sytuacja pojawia się przy dużych spadkach.

- Nie zawsze mamy do czynienia z idealnie równą działką – mówi Paweł Zajkowski, ekspert z firmy ZED i partner handlowy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Jeśli na całej długości ogrodzenia, która przykładowo wynosi 20 m, pojawia się różnica w wysokości terenu rzędu 10-20 cm, nie wymaga to nietypowych kroków i realizujemy takie zlecenie jako całkowicie standardowe. Działkę o większym spadku też można prawidłowo ogrodzić, ale taką inwestycję warto powierzyć doświadczonej ekipie. Wymaga to bowiem dokładności pomiaru i wyboru takiego sposobu montażu, który będzie najlepiej odpowiadał danej sytuacji gruntowej.

Równanie górą, skos lub „schodki”

Zasadniczo są trzy metody grodzenia posesji na pochyłym terenie – równanie górą, skos równoległy do pochyłości gruntu lub metoda schodkowa.

- W pierwszej z nich prowadzi się ogrodzenie tak, aby w górnej części zachować poziom, a powstałe różnice wysokości niweluje się, zamawiając większe (często skośne przęsła) lub budując odpowiednią podmurówkę – wyjaśnia specjalista. - Metoda ta stosowana jest najczęściej przy ogrodzeniach frontowych. Skos równoległy do pochyłości gruntu to metoda polegająca na prowadzeniu ogrodzenia zgodnie z nachyleniem działki. Uzyskujemy wówczas u góry linię biegnącą pod kątem. W ten sposób zwykle montuje się ogrodzenia z siatki. W trzecim przypadku, czyli „schodków” dzielimy ogrodzenie na krótkie odcinki i każdy z nich obniżamy o określoną wartość. Tak zamontowane przęsła tworzą kaskadę. Jest to metoda uniwersalna i stosuje się ją zarówno do ogrodzeń frontowych, jak i panelowych.

Wykorzystując sposób schodkowy, możemy ogrodzić praktycznie każdą posesję. W przypadku stromej skarpy trzeba czasem zastosować przęsła krótsze niż typowe. Nie ma natomiast przeciwskazań, aby wybrać wzór taki, jaki odpowiada gustowi inwestora i architekturze budynku.

Wiele osób jest przekonanych, że jeśli posiadamy pochyłą działkę, jesteśmy skazani na wykorzystanie siatki. Tymczasem okazuje się, że dobrze zaplanowane ogrodzenie może być wykonane z ozdobnych przęseł. Wybór słupków i podmurówki również jest szeroki. Odpowiednio planując całą konstrukcję, możemy więc uzyskać efekt wizualny, na jakim nam zależy.

Najważniejszy pierwszy krok

Od czego zatem zacząć budowę ogrodzenia na skarpie? Ekspert zwraca uwagę, że kluczowy dla powodzenia całego przedsięwzięcia będzie prawidłowy pomiar. Powinien go przeprowadzić specjalista, który będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt i już na tym etapie przewidzi, jak ogrodzenie będzie zamontowane. W przypadku nierównej działki zwykła miara nie wystarczy, niwelator to absolutna podstawa. Nie można też zapomnieć o zbadaniu stabilności podłoża.

- Pomocnym narzędziem, które swoim dystrybutorom oferuje firma Plast-Met, jest oprogramowanie umożliwiające rozrysowanie planowanego ogrodzenia z uwzględnieniem ukształtowania terenu – stwierdza Paweł Zajkowski. – Nie każdy inwestor potrafi wyobrazić sobie efekt końcowy, a program pozwala zobaczyć, jaki rezultat dadzą poszczególne rozwiązania i ułatwia podjęcie decyzji.

A co z bramą i furtką?

Montaż na skarpie części ogrodzenia wbudowanych na stałe z pewnością wymaga dobrego przemyślenia. W przypadku elementów ruchomych dodatkowo musimy wziąć pod uwagę, czy pochyłość nie będzie utrudniała ich otwierania.

- Jeśli spadek jest równoległy do wjazdu, skrzydło bramy przesuwnej, otwieranej w kierunku wzniesienia, może kolidować z gruntem – ostrzega specjalista z firmy ZED. - Rozwiązaniem jest wykonanie wąskiego koryta, w które będzie wjeżdżał ten element bramy. Jeśli zaś wjazd usytuowany jest „pod górę”, może natomiast pojawić się problem z otwieraniem bramy dwuskrzydłowej. Z pomocą przychodzą tu specjalne okucia, które nachylają skrzydła pod odpowiednim kątem i unoszą je nad ziemią.

Nawet dla działki na bardzo trudnym terenie można znaleźć metodę na estetyczne i trwałe ogrodzenie. Trzeba tylko liczyć się z tym, że każde niestandardowe rozwiązanie będzie podwyższało cenę inwestycji. Warto więc skonsultować się z ekspertem i poznać dostępne opcje.