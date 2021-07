Jak prawidłowo zadbać o rośliny ogrodowe latem?

Okazuje się, że samo podlewanie roślin i krzewów ogrodowych to niewystarczający zabieg, aby nasz ogród bujnie kwitł latem. Podpowiadamy, jak podlewać i przycinać rośliny, aby o gród zachwycał latem.

W okresie letnim często przeplatają się gwałtowne burze z dłuższymi okresami suszy, gdzie wysokie temperatury dają się nie tylko nam, ale i roślin ogrodowym we znaki. Dlatego też, aby nasz ogród mógł w pełni rozkwitać w sezonie letnim nie możemy zapomnieć o jego regularnym podlewaniu.

Kiedy podlewać rośliny ogrodowe latem?

Rośliny ogrodowe najlepiej podlewać wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Temperatura wody powinna być zbliżona do poziomu temperatury nagrzania gruntu, dzięki temu unikniemy jej nadmiernemu parowaniu.

Pamiętajmy aby przy podlewaniu nie lać wody bezpośrednio na liście, pędy czy owoce. Woda powinna być rozprowadzana umiarkowanym strumieniem.

Standardowo niezbędne więc będzie zaopatrzenie się w konewkę lub wąż, albo nawet system podlewania ogrodowego.

Jaki strumień wody wybrać przy podlewaniu roślin?

Dobór odpowiedniego strumienia wody pomoże nam w efektywny sposób wykonać zaplanowane prace. Delikatny strumień dobierajmy do podlewania wrażliwych roślin, a zdecydowanie mocniejszy do czyszczenia narzędzi ogrodowych.

Oto najpopularniejsze rodzaje strumieni dopasowane do konkretnych zadań:

Delikatna mżawka - idealna do nawadniania delikatnych nasadzeń i roślin.

- idealna do nawadniania delikatnych nasadzeń i roślin. Natryskowy - uniwersalny do podlewania roślin, krzewów i rabat.

- uniwersalny do podlewania roślin, krzewów i rabat. Płaski - wytwarza delikatny, nasycony strumień, w sam raz do wypełniania konewek i wiaderek.

wytwarza delikatny, nasycony strumień, w sam raz do wypełniania konewek i wiaderek. Zraszający - to poziomy strumień do spłukiwania i mycia samochodów, rowerów, tarasów i innych powierzchni.

- to poziomy strumień do spłukiwania i mycia samochodów, rowerów, tarasów i innych powierzchni. Punktowy - cechuje go silny strumień do czyszczenia narzędzi ogrodowych i zabrudzonych powierzchni.

Nie zapominajmy o roślinach w donicach w wakacje

Wyjeżdżając na wakacje nie zapominajmy również o roślinach ozdobnych w donicach, które bardzo często zdobią nasze ogrody czy tarasy - one również mogą zwiędnąć lub uschnąć podczas dużych upałów.

Dlatego warto przed wyjazdem wykonać kilka podstawowych czynności zabezpieczających rośliny:

Przenieś donice z roślinami w zacienione miejsce, które uchroni je przed działaniem ostrego słońca.

Zastosuj lejek z butelki. Napełnij butelkę po napoju wodą i zakręć. W zakrętce zrób dziurki i wciśnij butelkę dziubkiem do ziemi. Woda powoli będzie wypływać, co zapewni delikatne nawilżenie podłoża.

Innym pomysłem jest stosowanie donic z tzw. wkładem. Wtedy do większej donicy możemy nalać wodę, dzięki czemu utrzymamy odpowiedni stopień wilgotności w podłożu.

W przypadku roślin ogrodowych nie możemy też zapomnieć o ich regularnej pielęgnacji. Samo obcinanie roślin najlepiej wykonywać przy użyciu profesjonalnych narzędzi ogrodniczych.

Skracanie odnóg przy pomocy tępego sekatora lub nożyc miażdży pędy w miejscu cięcia, co może spowodować ich obumieranie i naraża roślinę na różnego typu choroby.

Jak prawidło obcinać i skracać rośliny i krzewy ogrodowe latem?

Lato to ostatni moment aby wykonać prawidłowe przycięcie krzewów oraz drzew ogrodowych. To właśnie koniec lipca jest najlepszym momentem, aby przyciąć i skrócić rośliny, dzięki czemu będą one w stanie wypuścić nowe pędy. Te ostatnie zdążą zgrubieć przed nadejściem jesiennej słoty i ujemnych temperatur, co ochroni nasze rośliny ogrodowe przed przemarznięciem.

Lato to też idealny czas, aby regularnie poobcinać krzewy ozdobne w celu uzyskania pożądanych kształtów. Obcinamy zazwyczaj te krzewy, które kwitną w okresie wiosennym oraz rośliny żywopłotowe.

Regularnie skracanie pędów ma pozytywny wpływ gęstość oraz świeży wygląd roślin. Dobrze jest też regularnie usuwać również przekwitłe kwiatostany.

Co robić z przekwitłymi kwiatami latem?

Jeśli mamy w ogrodzie mnóstwo roślin kwitnących, w tym: cebulowe, róże, lawendę czy też kwiaty balkonowe, to w pewnym momencie zaczną one przekwitać. Warto wówczas pomyśleć o obcięciu suchych kwiatów, co

w większości przypadków przedłuża ich kwitnienie.

Oto kilka przykładów:

Róże – nie przycinajmy tylko samych kwiatów, lecz pędy o 1/3 długości do

zwróconego na zewnątrz pąka. Użyjmy do tego ostrego sekatora. Taki zabieg wzmocni ich odrastanie.

– nie przycinajmy tylko samych kwiatów, lecz pędy o 1/3 długości do zwróconego na zewnątrz pąka. Użyjmy do tego ostrego sekatora. Taki zabieg wzmocni ich odrastanie. Kwiaty jednoroczne i byliny – wystarczy usunąć przekwitłe kwiaty, co sprawi, że będą bardziej zwarte. Można to zrobić przy pomocy nożyczek lub palcami.

– wystarczy usunąć przekwitłe kwiaty, co sprawi, że będą bardziej zwarte. Można to zrobić przy pomocy nożyczek lub palcami. Lawenda – przytnijmy lawendę nożycami, co spowoduje nowe przyrosty i często nowe kwiaty.

– przytnijmy lawendę nożycami, co spowoduje nowe przyrosty i często nowe kwiaty. Kwiaty balkonowe – warto przycinać suche kwiaty ostrymi nożyczkami, nawet codziennie.

Kiedy zbierać kwiaty ogrodowe w lecie?

Kwiaty do bukietu zbierajmy wcześnie rano lub wieczorem, kiedy jest nieco chłodniej. Nie róbmy tego w środku słonecznego dnia, gdyż rośliny mogą szybko zwiędnąć.

Do przenoszenia kwiatów do domu możemy użyć płaskiego szerokiego kosza, w którym swobodnie je ułożymy.

Zaplanuj specjalną rabatę w okresie letnim

Rabata, z której pozyskujemy kwiaty do bukietów może być umiejscowiona gdzieś na uboczu naszego ogrodu, np. przy warzywniku.

Z takiej rabaty można ściąć wszystkie tulipany, piwonie lub róże potrzebne do dekoracji stołu, albo skomponowania bukietu na urodziny dla przyjaciółki i nie trzeba się przejmować, że w ogrodzie zrobiło się pusto.

Kwiaty bowiem można podziwiać w innych miejscach ogrodu. Tworząc rabatę wybierzmy rośliny, które można ścinać od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Na rabacie zawsze powinno znajdować się kilka okazałych bylin o pięknych kwiatach i dekoracyjnych liściach. Jeśli w którymś roku zabraknie nam czasu, aby posiać lub posadzić rośliny jednoroczne i dwuletnie, wówczas możemy wykorzystać kwitnące byliny i stworzyć z nich piękne bukiety.