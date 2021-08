Jak prawidłowo zaplanować kolejność prac wokół domu?

Co w pierwszej kolejności należy wykonać wokół domu: instalacje, ogród podjazd czy ogrodzenie? Wbrew pozorom nie jest to wcale mała inwestycja, dlatego trzeb ją rozplanować. Właściwa kolejność prac i konsultacje z fachowcami pozwolą uniknąć niszczenia już wykonanych elementów i dodatkowych kosztów.

Zabierając się za wykańczanie terenu wokół domu, nie trzeba robić wszystkiego od razu, lepiej dobrze jest już na początku całość przemyśleć i zaplanować.

Jakie będzie ogrodzenie, gdzie znajdzie się wjazd na posesję i podjazd do garażu, jak będą przebiegać ścieżki, czego potrzebujesz w strefie wypoczynkowej, którą część działki przeznaczysz na trawnik, ozdobne rabaty lub warzywniak, czy chcesz zbudować altanę lub oczko wodne?

Najprościej prace koncepcyjne jest zlecić specjaliście od architektury krajobrazu, który przygotuje kompleksowy, profesjonalny projekt całego ogrodu. Jeśli jednak nie zdecydujesz się na usługi projektanta, warto samodzielnie rozplanować zagospodarowanie całej posesji.

Dobrze jest przynajmniej schematycznie rozrysować sobie wszystko na kartce papieru. Gdy wiesz już, co chcesz mieć na swoim podwórku, zastanów się, w jakiej kolejności najlepiej to zrealizować.

Jak przygotować działkę po budowie do aranżacji posesji?

Po zakończeniu budowy często działka bardziej przypomina tereny wykopalisk niż przydomowe podwórko. Zanim więc będzie można rozpocząć jakiekolwiek prace aranżacyjne, zwykle trzeba uprzątnąć teren, wywieźć gruz, odpadki z materiałów budowlanych, a także wykarczować niepotrzebne drzewa i krzewy oraz rozebrać stare obiekty, jeśli takie znajdują się w obrębie naszej posesji.

Na tym etapie warto też wykonać wszystkie poważniejsze prace ziemne – nie tylko wyrównać teren, ale też stworzyć wzniesienia pod skalniaki czy wykopać dół pod basen czy oczko wodne. Niekiedy wymaga to użycia ciężkiego sprzętu, dobrze jest więc przeprowadzić te roboty przed wzniesieniem docelowego ogrodzenia.

– Prowadząc prace ziemne, uważajmy na paliki geodezyjne, za pomocą których na początku budowy geodeta wytyczył granice naszej działki – przypomina Mateusz Tiuchty, specjalista ds. techniczno-handlowych firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Będą one niezbędne przy wznoszeniu ogrodzenia. Zanim przystąpimy do jego budowy, inwestor powinien usunąć wszystko, co znajduje się się w linii ogrodzenia, czyli rośliny, hałdy piasku, stare fundamenty z poprzedniego płotu itp.

Jak prawidłowo dopasować ogrodzenie do podjazdu?

Pytanie: co najpierw nawierzchnie czy ogrodzenie? To jeden z najczęstszych dylematów osób, które przystępują do zagospodarowania swojej posesji. Oczywiście, odpowiedź zależy od konkretnej sytuacji na działce, generalna zasada jest jednak taka: w pierwszej kolejności planujemy ogrodzenie, wyznaczamy miejsce, w którym znajdzie się furtka i brama wjazdowa, dopiero potem planujemy przebieg podjazdu i ścieżek. Bardzo ważne jest wytyczenie spadków nawierzchni w kierunku ogrodzenia.

– Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, warto skonsultować się ze specjalistami, którzy będą odpowiadać za poszczególne etapy wykończenia posesji – radzi Mateusz Tiuchty. – Najlepiej, gdy ogrodzenie montuje się przed wykonaniem nawierzchni, ale bardzo pomocne jest, jeśli wcześniej ustalimy z firmą, która będzie układała kostkę, na jakim poziomie się ona znajdzie. Pamiętajmy też, żeby doprowadzić do bramy i furtki instalację elektryczną, która będzie zasilała automatykę, oświetlenie ogrodzeniowe i domofon. Klienci często nie wiedzą, że warto doprowadzić też kabel internetowy do wideodomofonu, który będą chcieli włączyć do systemu „smart” i obsługiwać z aplikacji w telefonie.

Specjalista od ogrodzeń radzi również, aby wybrać konkretny model, nim wymurujemy słupki czy podmurówkę, jeśli nie będziemy korzystać z kompleksowego rozwiązania systemowego.

– Produkujemy wszystkie elementy na indywidualne zamówienie, warto jednak wcześniej sprawdzić, w jakich widełkach wymiarowych są dostępne przęsła, brama i furtka z danego wzoru – mówi ekspert Plast-Met. – Planując harmonogram prac w ogrodzie, trzeba wziąć uwagę, że czas realizacji zamówienia w przypadku Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych to ok. 8-10 tygodni. Sam montaż, łącznie z wykonaniem fundamentów, zajmuje maksymalnie kilka dni.

Prowadzimy instalacje zawsze przed wykonaniem prac ogrodowych

Zaplanowanie całej koncepcji ogrodu przed przystąpieniem do prac ułatwi też rozprowadzenie niezbędnych instalacji. Chodzi przede wszystkim o zasilanie potrzebne do oświetlenia zewnętrznego oraz system nawodnienia.

– Warto zastanowić się, które części działki będziemy chcieli oświetlić i rozprowadzić tam kable, tak by później nie trzeba było niszczyć elewacji, rozkopywać trawnika czy co gorsza rozbierać nawierzchni – podpowiada Mateusz Tiuchty. – Oprawy oświetleniowe możemy zamontować w późniejszym etapie. Dobrze jest sprawdzić, jakie są optymalne odległości pomiędzy lampami.

Sadzenie roślin i wysiewanie trawnika to ostatni krok w aranżacji przydomowej przestrzeni. Zostawienie tego na koniec pozwoli uniknąć zniszczenia nasadzeń w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Pamiętaj, że koszt zakupu sadzonek może być dość wysoki, dobrze jest więc z góry przewidzieć to w budżecie przeznaczonym na realizację ogrodu.

Oczywiście, jest to wydatek, który możesz rozłożyć w czasie, dosadzając niektóre pożądane gatunki w kolejnych sezonach ogrodniczych. Wybierając je, weź pod uwagę nie tylko warunki, jakich potrzebuje dana roślinność, ale też to, czy będzie wymagała wielu zabiegów pielęgnacyjnych, np. przycinania czy nawożenia.