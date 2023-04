Nierówny teren potrafi spędzać sen z powiek inwestorom i wielu osobom budującym dom. Stanowi często spore wyzwanie – zwłaszcza wtedy, gdy znajduje się w miejscu przewidzianym na podjazd w otoczeniu domu. Jak zbudować nawierzchnię podjazdu w nierównym terenie? Ekspert podpowiada, co można zrobić w takiej sytuacji.

Podjazd zajmuje zwykle dużo miejsca przed domem. W nierównym terenie znacznie trudniej jest go wpasować w dostępną przestrzeń z uwagi na konieczność ominięcia wypukłości lub wklęsłości powierzchni.

Oczywiście dość często różnice w wysokości terenu można zniwelować za pomocą maszyn, ale niekiedy jest to niemożliwe ze względu na ogrom koniecznych do wykonania prac lub ich znaczny koszt. W takiej sytuacji musimy wpasować podjazd w istniejącą przestrzeń w inny sposób.

Kręta droga do garażu

Gdy budujemy podjazd, znaczne punktowe przewyższenia lub obniżenia terenu możemy ominąć w bardzo prosty sposób, budując zakręty.

Rozwiązanie to jest nieskomplikowane i skuteczne, jednak pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednio dużą przestrzenią - podkreśla ekspert Polbruk. - Zajmują one bowiem zwykle więcej miejsca na działce ze względu na konieczność wykonania łuków. Jeśli dojdziemy do wniosku, że takie rozwiązanie sprawdzi się na naszej posesji, konieczny będzie dobór odpowiednich elementów do budowy nawierzchni.

Idealnie nadają się do tego kostki o niewielkich rozmiarach, dzięki którym bez problemu wytyczymy łuki. Zasada jest prosta – im drobniejsza kostka, tym łatwiej wykonać zakręt.

Pochylnia. Czy to dobry sposób na trudny teren?

Kolejnym sposobem na zniwelowanie różnic w wysokości terenu jest budowa podjazdu w formie pochylni. Może być to działanie wymuszone ukształtowaniem i geometrią terenu lub też celowe, jeśli chcemy wykonać wjazd do garażu zlokalizowanego na poziomie piwnicy, a także w przypadku, gdy budynek jest wyniesiony ponad powierzchnię. W każdej z opisanych sytuacji jego kształt i przebieg zależy od tego, jaką różnicę w wysokości terenu musimy „wyrównać”.

Generalnie jednak przyjmuje się, że nachylenie podjazdu nie powinno być większe niż 25 proc. Jego szerokość natomiast nie może być mniejsza niż trzy metry. Dobrą praktyką są również wypłaszczenia, czyli płaskie odcinki na początku i na końcu zjazdu - podkreśla ekspert Polbruk. - W przypadku pochylni trzeba zachować precyzję działania, dokładnie rozmierzyć całość i zachować spadki. Co do samej nawierzchni, to oczywiście powinna mieć ona grubość dopasowaną do możliwych obciążeń i równą bądź wyższą niż 6 cm.

Informacja o przeznaczeniu danej płyty czy kostek betonowych znajduje się w deklaracjach użytkowych produktu przygotowanych przez każdego producenta.

Odwodnienie. Bez tego się nie uda się budowa podjazdu

Gdy budujemy podjazd w formie pochylni, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Szczególnie istotna jest kwestia odprowadzania wody, czyli drenażu i odwodnień. Ważne jest zwłaszcza odwodnienie znajdujące się w najniżej położonym punkcie, czyli zwykle przy wjeździe do garażu.

Chroni go ono przed zalaniem podczas intensywnych opadów. Poleca się ponadto, żeby w pobliżu odwodnienia był osadzony kabel grzejny, który w okresie zimowym umożliwia roztapianie lodu. Musi być ono także wyposażone w osadnik mułu służący do zatrzymywania zanieczyszczeń, ale przede wszystkim włączone do sieci kanalizacji deszczowej.

Zabezpiecz boki i skarpy przy budowie podjazdu

W przypadku budowy pochylni istotne może być także właściwe zabezpieczenie skarp znajdujących się po bokach podjazdu. Doskonale w takim zadaniu sprawdzą się palisady, murki, a nawet… donice, z których możemy zbudować wertykalne ściany.

Zatamują one napływ wody opadowej i zanieczyszczeń z otoczenia podjazdu. Oczywiście elementy te trzeba dobrać odpowiednio do wysokości skarpy.

- W miejscach, gdzie musimy wykonać zabezpieczenie o wysokości do 1 metra można zastosować choćby murek Albero. Ten bardzo designerski produkt znajduje zastosowanie w wielu aranżacjach. To uwspółcześniona wersja dawnych murków granicznych, jakie można spotkać na polach we Włoszech czy w Hiszpanii. Można go zbudować w sumie z aż siedmiu betonowych „łupków” różniących się wyglądem, dzięki czemu za każdym razem powstaje unikatowy murek - podkreśla ekspert Polbruk

Budowę podjazdu w trudnym, nierównym terenie umożliwia zastosowanie skrętów, pochylni lub połączenia obydwóch tych rozwiązań. Do wykonania ich nawierzchni posłużą odpowiednio dobrane kostki i płyty betonowe. Elementy betonowe pozwolą nam również zabezpieczyć boki podjazdu – zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia ze skarpami, z - może obsypywać się ziemia.