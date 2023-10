Jak przygotować drewno opałowe do ogrzania domu?

Dowiedz się czy zbyt suche drewno jest odpowiednie do ogrzewania domu.

Odpowiednie wysuszenie drewna opałowego to zapewni efektywne ogrzewanie w domu. W idealnych warunkach proces ten trwa nawet około dwóch lat, ale istnieją sposoby, aby go znacznie przyspieszyć. Sprawdź sposoby na suche drewno opałowe. Dowiedz się czy zbyt suche drewno jest odpowiednie do ogrzewania domu.

Idealna jest zawartość wilgoci w drewnie opałowym powinna wynosić poniżej 20 procent.

Prawidłowo wysuszone drewno pali się czyściej, wytwarza mniej sadzy i ma wyższą wartość opałową. Należy jednak wcześniej spalić drewno, które już wyschło.

Zbyt długie przechowywanie w zbyt suchym pomieszczeniu powoduje utratę nawet do trzech procent wartości opałowej rocznie w wyniku naturalnych procesów degradacji drewna opałowego. Poniżej podajemy sposoby na to jak przygotować drewno opałowe do sezonu grzewczego. Suszenie drewna opałowego: Oszczędzaj czas dzięki właściwemu przechowywaniu. Suchsze drewno opałowe dzięki właściwemu przechowywaniu Świeżo ścięte drewno z lasu zazwyczaj zawiera dużo wilgoci. Aby jak najszybciej zredukować tę wilgoć, drewno należy najpierw rozłupać. Mniejsze kawałki schną szybciej i bardziej równomiernie niż duże kłody. Ważne jest również przechowywanie drewna w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stos drewna należy ułożyć tak, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza, co skróci czas schnięcia. Aby stworzyć optymalne warunki suszenia, zaleca się od początku prawidłowe przechowywanie drewna. Oznacza to, że drewno powinno być przechowywane w słonecznym i wietrznym miejscu, aby ułatwić odparowywanie wilgoci. Układając opał z drewna w takim pomieszczeniu warto zachować ok. 5-10 cm odstępu od ścian i luźno układać jedna na drugiej kolejne warstwy drewna. Zmniejszymy w ten sposób ryzyko gnicia szczap pod wpływem gromadzącej się wilgoci i wody. Sucha powierzchnia zapobiega również ponownemu wchłanianiu wilgoci przez drewno pod wpływem czynników atmosferycznych. Nawet drewno, które już wyschło, może ponownie stać się zbyt wilgotne, aby można było go wstawić do piekarnika. Najlepiej, jeśli drewno opałowe będzie leżało przy południowej ścianie pomieszczenia w którym je przechowujemy. Wysokość sterty drewna nie powinna być większa niż 1,5 m. Czytaj więcej Marcin Gryn zaprasza na NWwR 2023. Podsumujemy miniony sezon i porozmawiamy o perspektywach Jak wysuszyć szybo drewno opałowe to najlepiej w suszarni Istotny w procesie suszenia drewna opałowego jest czas trwania tego procesu. Nawet w idealnych warunkach pogodowych całkowite wyschnięcie drewna zajmuje kilka miesięcy. Jeśli jednak potrzebujesz szybko drewna opałowego, możesz znacznie przyspieszyć ten proces za pomocą specjalnego sprzętu do suszenia. Według Bawarskiego Państwowego Instytutu Leśnictwa i Leśnictwa (LFW) suszenie w suszarni świeżego drewna świeżego z lasu trwa od jednego do dwóch tygodni. Takie suszenie techniczne odbywa się w zamkniętym pomieszczeniach jak suszarnie lub kontenery. Połączenie ciepłe powietrze i ciągła cyrkulacja i wymiana powietrza odprowadza wilgoć z powieszenia do suszenie drewna Czytaj więcej Prognoza pogody na 31 października i 1 listopada Zbyt suche drewno nie jest w cale dobre do ogrzewania domu Idealna jest zawartość wilgoci w drewnie opałowym powinna wynosić poniżej 20 procent. Prawidłowo wysuszone drewno pali się czyściej, wytwarza mniej sadzy i ma wyższą wartość opałową. Należy jednak wcześniej spalić drewno, które już wyschło. Zbyt długie przechowywanie w zbyt suchym pomieszczeniu powoduje utratę nawet do trzech procent wartości opałowej rocznie w wyniku naturalnych procesów degradacji drewna opałowego. Jeśli nie masz pewności czy drewno jest zbyt suche, pomocne może być zakup specjalnego urządzenie do pomiaru wilgotności drewna. Czytaj więcej UE chce wysyłać ukraińskie zboże do Egiptu, by przeciwdziałać masowej migracji

