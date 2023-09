Pękające rury, uszkodzony system kanalizacyjny, ograniczony dostęp do wody i dodatkowe obciążenie finansowe. To tylko kilka konsekwencji zamarzania instalacji wodnej. Czy istnieją sposoby na zabezpieczenie tego rodzaju systemów przed niskimi temperaturami i mrozem zimy w domkach letniskowych?

Chcąc zapewnić odpowiednią eksploatację instalacji wodnej i kanalizacji w posesjach – takich jak całoroczne dacze, domy letniskowe inne obiekty rekreacyjne – już na etapie ich budowy bądź najpóźniej początku sezonu jesienno-zimowego warto je odpowiednio przygotować na nadchodzące, chłodne dni i sezon zimowy.

Przygotuj domek letniskowy na sezon zimowy

W przypadku wnętrza domku, dokładnie oczyśćmy samo pomieszczenie. Usuńmy wszelkie śmieci, resztki jedzenia i pozostałości, które mogą przyciągać owady i szkodniki. Co więcej, jeśli w domku letniskowym mamy lodówkę i zamrażarkę, upewnijmy się, że są one dokładnie oczyszczone i odmrożone przed sezonem zimowym.

Pamiętajmy, by pozostawić ich drzwi otwarte, co zapobiegnie powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. To samo tyczy się mebli – otwórzmy wszelkie szafki i szuflady, by umożliwić swobodną cyrkulację powietrza, tym samym pomagając w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności.

Z terenu wokół domku zbierzmy opadłe liście, gałęzie i inne zanieczyszczenia. To nie tylko poprawi estetykę, ale także zapobiegnie ewentualnym problemom związanym z rozkładem organicznych materiałów. Wszelkie rośliny zabezpieczmy, aby przetrwały trudne warunki pogodowe. W miarę możliwości schowajmy także meble ogrodowe, donice i inne elementy, które mogą ulec uszkodzeniu podczas opadów śniegu i mrozów.

Jeśli nie mamy miejsca na ich przechowywanie, przynajmniej starajmy się je zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych – na przykład za pomocą specjalnych pokrowców, które ochronią wyposażenie przed deszczem i śniegiem.

W miarę możliwości odłączmy także zasilanie zewnętrznego oświetlenia lub innych urządzeń zasilanych prądem. Sprawdźmy również stan dachu i elewacji pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Warto je naprawić przed nadejściem deszczu, śniegu i mrozów, aby uniknąć przecieków i uszkodzeń struktury.

A co z instalacją wodno-kanalizacyjną w domku letniskowym?

W obliczu tych wszystkich czynności przygotowujących nasze domki letniskowe do zimy, często bywa tak, że zapominamy o właściwym zabezpieczeniu systemu wodno-kanalizacyjnego przed działaniem niskich temperatur.

Jak wyjaśnia Ryszard Sajnóg ekspert z firmy Thermaflex, jest to ogromny błąd, gdyż najczęstszą przyczyną wielu poważnych awarii jest właśnie zamarzająca woda w rurach:

Niskie temperatury sprawiają, że woda znajdująca się w przewodach ulega krystalizacji i zmienia formę, zwiększając swoją objętość i doprowadzając tym samym do rozszczelnienia instalacji. Wtedy pozostaje nam tylko jej wymiana na nową, co wiąże się z dużym nakładem finansowym.

Jakie są zalecenia eksperta z Thermaflex w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem okazują się być kable grzejne.

Budując bądź przygotowując domek letniskowy do zimy warto pamiętać, że odpowiednie zabezpieczenie jego instalacji wodnych uchroni go przed poważnymi uszkodzeniami i zalaniem wraz z nadejściem ocieplenia.

Zastosowanie kabli grzejnych jest rekomendowanym rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć kosztownych naprawy instalacji z wymianą włącznie i usuwania skutków wycieków .