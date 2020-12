Jak przygotować ogród do sezonu zimowego?

Właściwie przeprowadzone przygotowania pomogą ochronić ogród przed mrozami nawet późną jesienią. Istnieje kilka sposobów, które pozwalają zwiększyć odporność ogrodu w okresie zimowym.

Jesienią poświęć swojemu trawnikowi szczególną uwagę. Przy umiarkowanych temperaturach możesz kontynuować koszenie trawnika przez całą jesień. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i utrzymaniu równomiernej wysokości trawy, trawnik będzie powoli rósł także zimą – pod warunkiem, że temperatura nie spadnie poniżej 4°C. Nie ścinaj trawy zbyt krótko, w przeciwnym razie trawnik szybko zarośnie mchem.

Niestety mchom nie przeszkadza zimno i szybko rozrastają się także w temperaturach poniżej 4°C. Wybór odpowiedniego urządzenia przy dbaniu o trawnik jest kluczowy.

Kosiarki nowej generacji zapewniają wysoką jakość koszenia trawy dzięki koordynacji pracy silnika i noży. Zbierają one skutecznie do 99% ścinków trawy. Rezultat to zadbany trawnik z równomiernie przyciętą trawą.

Właściwe nawożenie

Nawóz zwykle stosuje się na wiosnę w celu stymulowania wzrostu trawy, natomiast jesienią można użyć specjalnego nawozu zawierającego potas, który pomoże wzmocnić trawnik i zredukować ew. szkody spowodowane mrozem.

Spulchnianie gleby

W przypadku starszych trawników, w większym stopniu podatnych na szybkie zarastanie mchem, warto pomyśleć o spulchnieniu gleby także jesienią (podobnie jak wiosną). Nie rozpoczynaj tego typu prac zbyt późno – najlepiej przeprowadzić je we wrześniu lub na początku października – zdecydowanie nie jest zalecane spulchnianie trawnika przy temperaturze poniżej 4°C.

Odpowiednio wcześnie przeprowadzone spulchnienie gleby pozwoli trawnikowi zregenerować się przy nadal umiarkowanych temperaturach i regularnym podlewaniu, jeszcze zanim nadejdzie zima.

Regularne grabienie trawnika

Zimą trawnik będzie potrzebować jak największej ilości powietrza i światła, dlatego pamiętaj o regularnym grabieniu liści i zbieraniu połamanych gałązek lub usuwaniu ich za pomocą dmuchawy do liści lub odkurzacza do liści, aby zapobiec ich rozkładowi na trawniku.

Zimą używaj liści do ochrony rabatek kwiatowych i drzew

Aby uniknąć ciągłego grabienia liści opadających z drzew, najlepiej poczekać do pierwszych mrozów – wówczas z drzew spadnie wyjątkowo dużo liści. O ile należy pamiętać o regularnym grabieniu trawnika, o tyle spadające z drzew liście mogą pozostać na rabatkach kwiatowych lub pod drzewami. Jeśli nie masz ochoty często grabić trawnika, użyj dmuchawy do liści, aby „zamieść” je pod drzewa lub na rabatki. Zapewniając roślinom naturalny mulcz, pomożesz chronić je przed zimnem.

Liście lub gałązki, które nie zmieszczą się w kompostowniku zbierz w oddzielny stos. W takich miejscach często znajdują zimą schronienie jeże. Warto również zadbać o usunięcie liści zalegających w rynnach, aby zapobiec blokowaniu spływającej wody deszczowej lub topniejącego śniegu. Tę pracę możesz wykonać przy użyciu myjki wysokociśnieniowej.

Przed zimą usuń wszystkie obumarłe lub chore gałęzie

Rośliny ogrodowe i drzewa należy przycinać w łagodnych temperaturach jesiennych. Przycinka w zimne lub mroźne dni może zaszkodzić roślinom. Jesień to okres spowolnienia wegetacji: drzewa straciły liście, ale nie zaczęły jeszcze kolejnego cyklu kwitnienia – idealna pora, by nieco je przyciąć.

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia drzew, należy zadbać o właściwe narzędzia. Nożyce ogrodowe sprawdzą się w przypadku cieńszych gałęzi. Sekatory do gałęzi będą odpowiednie do twardszych gałęzi, a bardzo grube gałęzie najwygodniej jest ciąć piłą. Bylin nie musisz przycinać jesienią, aby nadmiernie nie przerzedzić kwietników. Możesz to zrobić, jeśli byliny, krzewy lub żywopłoty zbytnio się rozrosły lub trzeba usunąć zeschnięte części.

Przygotuj rośliny do zimy

Przygotowując ogród do zimy, musisz inaczej potraktować rośliny mrozoodporne, a inaczej te, które nie tolerują minusowych temperatur: niektóre rośliny mogą pozostać w ogrodzie i bez szwanku przetrwają mrozy: należą do nich rododendron, ciemiernik biały i wrzos. Rośliny, które nie są odporne na działanie niskich temperatur, takie jak geranium lub hibiskus, należy przenieść do domu przed pierwszym mrozem. Większość takich roślin najlepiej umieścić w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w piwnicy. Rośliny, które potrzebują dużo światła, należy postawić przy oknie.

Właściwości mrozoodporne rośliny zależą najczęściej od regionu, z którego dana roślina się wywodzi. Na przykład dla roślin z regionu Morza Śródziemnego, które są uważane za mrozoodporne w swoim naturalnym środowisku, zima w Polsce może być zbyt mroźna lub zbyt wilgotna, dlatego też także takie rośliny lepiej przechowywać zimą w pomieszczeniu zamkniętym.

Jak przygotować rośliny do zimy?

Rośliny doniczkowe które nie mogą pozostać w ogrodzie na zimę, należy przenieść do domu. Aby chronić rośliny doniczkowe przed bardzo niskimi temperaturami, można owinąć doniczki włókniną lub folią bąbelkową.

Kwiaty lub rabatki kwiatowe najlepiej przykryć liśćmi lub specjalną agrowłókniną.

Możesz także wykonać osłony dla poszczególnych roślin, które ochronią je przed wiatrem i śniegiem. Jeśli chcesz, aby Twoje rabatki były wiosną pełne kwitnących tulipanów lub żonkili, cebulki tych kwiatów zasadź właśnie teraz, jesienią.

Większość bylin to rośliny wieloletnie i mrozoodporne Ich korzenie zwykle dobrze radzą sobie zimą, natomiast górna część obumiera, by na wiosną ponownie odrosnąć. Byliny nie wymagają specjalnej pielęgnacji zimną, z wyjątkiem sporadycznego podlewania.

Przygotowujesz ogród do nadejścia mroźniej zimy? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!