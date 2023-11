Kaczka obok gęsiny uważana jest za najszlachetniejszy i najsmaczniejszy rodzaj mięsa drobiowego. Szczególnym uznaniem cieszą się kacze udka i piersi. Podpowiadamy, jak przygotować kaczkę, aby była miękka i soczysta.

Jeśli pieczemy całą kaczkę, to stosujemy uniwersalne zalecenia dotyczące pieczenia zarówno gęsi, jak i kaczki: najpierw marynujemy mięso (najlepiej przez całą noc), nacinamy delikatnie skórkę (uważając, aby nie przeciąć mięsa), a następnie pieczemy wg zasady ok. 45-60 min na każdy kilogram mięsa najpierw w temperaturze 220 st. C przez ok. 30 min, a następnie zmniejszamy temperaturę do 180 st. C.

Kaczka dobrze się czuje w towarzystwie majeranku, kwaśnych jabłek, jak np. renety, a także podlewana czerwonym winem lub porto.

Jak długi piec pierś z kaczki w piekarniku?

Jeśli decydujemy się na podanie udek lub piersi z kaczki z pieca, to przygotowujemy ją podobnie, jak całą kaczkę; najpierw marynujemy i nacinamy skórę. Przed przełożeniem do brytfanny dobrze jest obsmażyć mięso przez kilka minut na patelni, zaczynając od strony ze skórą, tylko tyle, aby zamknęły się pory i soki zatrzymały się wewnątrz mięsa. Następnie pieczemy mięso pod przykryciem według tej samej zasady, co pieczeń z całej tuszki.

Można też piec mięso dłużej, np. 3-4 godziny, ale w niższej temperaturze – 140-160 st. C. Przed wyłączeniem trzeba mięso sprawdzić – jeśli jest miękkie, to zdejmujemy na ok. 20-30 min pokrywkę i dopiekamy skórką do wierzchu, aby się przyrumieniła.

Jak zrobić pierś z kaczki na patelni?

W przypadku piersi z kaczki popularna jest też druga metoda, którą znamy z zwłaszcza z odsłon restauracyjnych, czyli pieczeń soczysta, krótko pieczona, lekko różowa. W warunkach domowych przygotowujemy ją, najpierw krótko obsmażając mięso na patelni, później piekąc przez chwilę w piekarniku, aby na sam koniec zawinąć mięso w folię na kilka minut (dokładna instrukcja w przepisie niżej).

Jak zrobić miękką pierś z kaczki?

Popularność zyskuje ostatnio również długie pieczenie w niższej temperaturze lub metoda sous-vide, czyli długie gotowania w niewysokiej temperaturze (dla 2 piersi z kaczki wystarczą ok. 2 h w temperaturze ok. 60-65 st. C) uprzednio zamarynowanego mięsa szczelnie zamkniętego w torebce próżniowej, dzięki czemu mięso gotuje się równomiernie, zachowuje wewnątrz wszystkie soki, właściwą sobie strukturę białka, jest delikatne, miękkie i nieprzesuszone. Kaczka przygotowana metodą sous-vide na pewno zaskoczy nas pozytywnie, zwłaszcza jeśli zostanie odpowiednio zamarynowana lub nawet podwędzona dymem. Przepisów na przygotowywanie potraw tą metodą jest coraz więcej, choć podstawowy problem stanowi konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu.

Pierś z kaczki z patelni

4 piersi z kaczki

przyprawy: sól, pieprz, mielona papryka, majeranek, tymianek

Skórę na piersiach z kaczki nacinamy w kratkę, uważając, aby nie naruszyć mięsa. Każdą pierś nacieramy przyprawami i wkładamy na kilka godzin, a nawet na całą noc do lodówki.

Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i przygotowujemy mięso.

Patelnię dobrze rozgrzewamy i na gorącą wkładamy piersi skórą do dołu. Smażymy 7-8 min, aż spod skóry wytopi się tłuszcz, a następnie przekładamy pierś na drugą stronę i smażymy przez 4-5 min. Po tym czasie przekładamy piersi do piekarnika i pieczemy przez 10-12 min. Przed podaniem pozwalamy, aby mięso odpoczęło ok. 5 min – możemy je przykryć folią aluminiową.

Mięso powinno być sprężyste, lekko różowe w środku. Pierś z kaczki można też piec tradycyjnie, czyli według ogólnego przepisu na kaczkę – najpierw przez 30 min w temperaturze 200 st. C bez przykrycia, a potem przez ok. godzinę w 180 st. pod przykryciem. Dłużej pieczone mięso będzie bardziej kruche, ciemniejsze w środku i rozpadające się na włókna.

Orientalna sałatka z kaczką i kiełkami

Orientalna sałatka z kaczką i kiełkami (fot. AKam)

2 piersi kaczki

1 marchew

opakowanie kiełków fasoli mung

6 dymek

1 opakowanie makaronu ryżowego

1 sałata lodowa

przyprawy: kawałek imbiru, 4 ząbki czosnku, ½ łyżeczki pieprzu syczuańskiego,

2 łyżki pasty z fasoli z chilli, 2 łyżeczki cukru, 2 łyżeczki ciemnego sosu sojowego, sos hoisin

Ten ciekawy przepis na oryginalne połączenie orientalnej kaczki w chrupiącej, świeżej osłonie z sałaty i kiełków poznaliśmy podczas warsztatów kulinarnych z Grzegorzem Zawieruchą.

Zdejmujemy skórę z piersi kaczki, kroimy na kawałki i gotujemy w 1/2 szklanki wody – najpierw 5 min pod przykryciem, a kolejne 5-10 min bez przykrycia, aż woda wyparuje, a na dnie zostanie tłuszcz z kaczki.

Mięso kroimy w niewielką kostkę. Czosnek i imbir drobno siekamy. Marchew, kiełki fasoli i białą część dymki kroimy w kostkę.

Makaron przygotowujemy według przepisu na opakowaniu, przelewamy zimną wodą i odsączamy.

Na patelnię przekładamy 4 łyżki tłuszczu z kaczki i podsmażamy imbir oraz czosnek z pastą z czarnej fasoli. Dodajemy marchew, kiełki fasoli i dymkę – smażymy ok. 5 min. Dodajemy cukier, sos sojowy, pieprz i smażymy znów przez kilka minut. Zwiększamy ogień, dodajemy kaczkę oraz pokrojoną skórkę kaczki i smażymy, aż mięso będzie miękkie.

Na półmisku układamy liście sałaty, makaron, smażoną kaczkę, całość polewamy sosem hoisin.