Knedle to najbardziej czeskie danie, oczywiście (także na stole) tuż obok piwa. Smakują zarówno w tradycyjnej odsłonie – czyli z gulaszem, jak i na słodko, w towarzystwie owoców i śmietany. A do tego łatwo je przygotować.

Knedle mają niejedno oblicze. Znamy zarówno apetyczne, ziemniaczane kluski wypełnione śliwką i obficie posypane cynamonową bułeczką, jak i uniwersalne, puszyste, miękkie, drożdżowe, gotowane bułki, krojone w plastry, które sprawdzą się w wielu kulinarnych aranżacjach.

Czym knedel nas zaskoczy?

Okazuje się jednak, że knedel choć łatwy do wykonania, potrafi zaskoczyć. Zdziwić nas może przede wszystkim przygotowanie tego dania – gotowanie zamiast pieczenia, a poza tym jeden dodatkowy składnik, który wiele zmienia w strukturze ciasta drożdżowego – olej rzepakowy.

Dlaczego do ciasta drożdżowego dodajemy olej rzepakowy?

Przyzwyczailiśmy się, że do wypieków drożdżowych dodajemy masło, które nadaje ciastu wilgotność i specyficzny maślany smak. Oczywiście, są ciasta w których to zestawienie pasuje, ale jest też wiele potraw, w których lepiej sprawdzi się dodatek oleju rzepakowego. Dlaczego? Po pierwsze, znaczenie ma neutralny smak oleju, a to ważne, kiedy ciasto nie występuje w roli głównej, nie wysuwa się na pierwszy plan i nie dominuje dania – jest dodatkiem, bazą, na której dopiero budujemy całe danie. To rozwiązanie sprawdzi się, gdy przygotowujemy właśnie knedle, paszteciki, rogaliki nadziewane farszem, którego smak ma dominować i decydować o atrakcyjności potrawy.

Po drugie, tłuszcz pozwala ciastu drożdżowemu zachować dłużej świeżość. Ciasto nie wysycha tak szybko i jest dłużej sprężyste, wilgotne. Jak słusznie zauważyły doświadczone kucharki z koła gospodyń wiejskich, ciasto na rogaliki zachowuje świeżość wyjątkowo długo właśnie dzięki dodatkowi oleju, a nie masła. Olej charakteryzuje się już wyjściowo półpłynną konsystencją, więc nadaje ciastu nieco inną strukturę. Podobnie będzie w przypadku knedli z bułki – dodatek oleju nada im wyjątkową sprężystości i puszystości.

I po trzecie, olej rzepakowy ma bardzo dobry skład i korzystne dla zdrowia właściwości – zawiera witaminy E i K oraz stanowi bogate źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych (Omega-3, Omega-6 i Omega-9) o wyjątkowo korzystnym stosunku kwasów Omega-6 do Omega-3, który wynosi ok. 2:1. To oczywista przewaga nad tłuszczami pochodzenia zwierzęcego, które są dla nas niekorzystne, ponieważ zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, które powodują wzrost stężenia tzw. złego cholesterolu o działaniu promiażdżycowym. Nadmiar tłuszczów zwierzęcych podnosi ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, co w efekcie pogarsza jakość życia i je skraca, dlatego wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, warto zastępować tłuszcze zwierzęce roślinnymi zawierającymi dobre jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Knedle z bułki (houskové knedlíky)

500 g mąki krupczatki

15 g świeżych drożdży

200 ml mleka

2 jajka

2 czerstwe kajzerki

3 łyżki oleju rzepakowego

1 łyżeczka cukru

sól

Kajzerki kroimy w drobną kostkę. Dodajemy mąkę i łyżeczkę soli.

Mleko podgrzewamy (powinno być ciepłe, ale nie gorące), dodajemy cukier i pokruszone drożdże. Odstawiamy na 15 min. Potem wlewamy do suchych składników, dodajemy jajka, olej i zagniatamy ciasto. Jeśli jest zbyt rzadkie, dodajemy trochę mąki i dobrze wyrabiamy. Ostawiamy na ok. 40 min do wyrośnięcia.

Z ciasta formujemy 4 podłużne bułki. Zostawiamy jeszcze chwilę do wyrośnięcia.

Knedle gotujemy w osolonej wodzie, w dużym, płaskim garnku – po ok. 10 min z każdej strony. Najlepiej gotować je pojedynczo albo po dwie (zależy od wielkości garnka), ponieważ podczas gotowania bardzo rosną. Po wyjęciu z wody knedle delikatnie nakłuwamy widelcem, żeby w środku się nie ścisnęły. Podajemy pokrojone na kromki (najlepiej zrobić to za pomocą nitki) jako dodatek do gulaszu lub pieczonej wieprzowiny, kaczki czy gęsi, w towarzystwie czerwonej lub duszonej białej kapusty. Knedle te można podać również na słodko – z dżemem, śmietaną, świeżymi owocami lub polewą owocową.

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych