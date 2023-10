Sezon na jabłka trwa. Nie zawsze możemy wszystko, co zebraliśmy, przechować, zjeść, sprzedać czy przetworzyć. Aby nic się marnowało, proponujemy prostą, ale efektowną nalewkę z jabłek z dodatkiem brandy, której nieco dębowy, cierpki smak doskonale komponuje się ze słodko-winnym aromatem jabłek.

Pierwsze alkoholowo-jabłkowe skojarzenie to cydr – lekki, orzeźwiający napój alkoholowy, powstający z przefermentowanego soku jabłkowego. Popularność tego trunku rośnie z roku na rok, a nasi rodacy stali się już uznanymi jego producentami. Jednak do produkcji cydru, nawet w warunkach domowych, potrzebujemy sporo czasu, odpowiedniego sprzętu i dużo miejsca. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego podpowiadamy przepis na nalewkę jabłkową, której przygotowanie będzie znacznie mniej pracochłonne, a efekt na pewno satysfakcjonujący.

Jakie jabłka wybrać na nalewkę?

Nalewka przygotowana z jabłek z dodatkiem brandy, zwłaszcza jeśli odstoi swój czas, zachwyci niebanalnym połączeniem nieco cierpkiego, dębowego aromatu z nieśmiałą słodyczą jabłek, zwłaszcza jeśli wybierzemy odmianę o winnym lub kwaśnawym posmaku. Z tego powodu polecamy antonówki. Trunek przygotowany z tych jabłek będzie lekko wytrawny, z wyczuwalną nutką goryczki, słodyczy i głębią winnego aromatu. I tak powinno być. Oczywiście, zwolennicy słodkich smaków mogą dodać nieco więcej cukru, ale trzeba się wtedy liczyć z „syropowatością” nalewki.

Dobry efekt da również zastosowanie mieszanych jabłek – po kilka sztuk z różnych gatunków. Eksperymentując z różnymi rodzajami jabłek, możemy znaleźć najbardziej odpowiadający nam smak. Warto sobie zatem notować, jakie jabłka wrzucamy do słoja, aby móc później powtórzyć idealny skład.

Nalewka jabłkowa z brandy – składniki i przepis

1 kg antonówek lub innych jabłek

0,5 l wódki

0,5 l brendy

0,5 szkl. cukru

0,5 szkl. wody

Krok 1.

Jabłka kroimy na ćwiartki i pozbawiamy gniazd nasiennych, zalewamy alkoholem – brandy i wódką. Odstawiamy na miesiąc w ciemne miejsce – do szafy, spiżarni, piwniczki.

Krok 2.

Po miesiącu czas na kolejny krok: przygotowujemy syrop cukrowy – gotujemy wodę, dodajemy cukier i mieszamy, aż do rozpuszczenia cukru. Ostudzony syrop dodajemy do owoców z alkoholem i znów odstawiamy na miesiąc.

Krok 3.

Po upływie kolejnego miesiąca zlewamy płyn, filtrując przez gęstą gazę, bibułę lub filtr do kawy. Nalewkę zlewamy do butelek i odstawiamy na kilka miesięcy, aby smaki „przegryzły się” i trunek nabrał odpowiedniego aromatu.