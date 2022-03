Jak sadzić i pielęgnować glicynie?

Kaskady delikatnych, słodko pachnących, drobnych, pastelowych kwiatów glicynii zyskują coraz większe grono miłośników i coraz częściej pojawiają się w naszych rodzimych ogrodach. Podpowiadamy, jak sadzić i pielęgnować glicynię, aby obficie kwitła.

Glicynia, zwana również wisterią i słodlinem, to bardzo dekoracyjne, dość szybko przyrastające i ekspansywne pnącze należące do dobrze znanej rolnikom rodziny bobowatych. Wyglądem i zapachem przypomina inną popularną w Polsce roślinę z tej samej rodziny – akację. Podobnie jak ona jest rośliną miododajną, wabiącą zapylacze.

Glicynia (Wisteria) pochodzi z Azji oraz z Ameryki Północnej. W Polsce uprawia się dwa gatunki: glicynię chińską (W. sinensis) i bardziej zimotrwałą glicynię kwiecistą (W. floribunda).

Glicynia to krzew długowieczny – w sprzyjających warunkach może żyć nawet 100 lat i dorastać do 15-20 m wysokości, wydający co roku liczne i długie (nawet na 1,5 m) kwiatostany w kolorze białym, jasnoniebieskim, różowym i fioletowym.

Wisteria ma jednak swoje wymagania. Usatysfakcjonuje nas obfitym kwitnieniem, jeśli zapewnimy jej właściwe stanowisko i odpowiednią pielęgnację.

Kiedy kwitnie glicynia?

Pąki kwiatowe zawiązują się jesienią i roślina kwitnienie na przełomie maja i czerwca. Pod koniec lipca przycina się już pędy, aby roślina zdążyła się nieco zregenerować przed zawiązaniem pąków kwiatowych na jesieni.

Stanowisko dla glicynii

Decydując się na glicynię, należy uwzględnić przede wszystkim stanowisko. Roślina potrzebuje luźnej gleby o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego i dużej zawartości próchnicy. Najlepiej wybrać dla niej stanowisko słoneczne, gdzie słońce operuje przez minimum 6 godzin. W miejscu nieco bardziej zacienionym wisteria urośnie, ale nie będzie intensywnie kwitła.

Krzewy można sadzić przez cały rok, najlepiej ze sprawdzonych sadzonek. Sadzenie z odkładów jest możliwe w kolejnym roku, natomiast wysiewanie nasion nie zawsze przynosi odpowiedni efekt – jeśli rośliny wzejdą, to kwitnienie zacznie się dopiero 10 lat później.

Glicynia potrzebuje wsparcia

Wisteria szybko przyrasta, a jej pnącza są bardzo mocne, dlatego już na samym początku trzeba zaplanować stanowisko i podpory, po których roślina będzie mogła się piąć. Doskonale sprawdzą się tu wszelkiego rodzaju kraty, trejaże, pergole i altany, a nawet można rozważyć posadzenie glicynii przy mocnym, rozrośniętym już drzewie, aby mogła wić się wokół pnia i zwieszać kaskadami kwiatów z gałęzi.

Jeśli zależy nam, aby roślina zdobiła elewację, to najlepiej jej tam przygotować stanowisko z solidnych prętów umocowanych mocno do ziemi – zbyt cienkie zostaną wygięte, a zbyt słabo umocowane roślina wyrwie z ziemi. Pod żadnym pozorem nie możemy wisterii puścić po prostu po murze, ponieważ bez wsparcia i kontroli sama znajdzie sobie punkty zaczepienia – może wyrwać np. rynny lub anteny, powyginać kraty balkonów, uszkodzić parapety czy inne wystające elementy.

Początkowo roślina przyrasta dość wolno, ale po kilku pierwszych latach w ciągu jednego sezonu potrafi w sprzyjających warunkach uzyskać przyrost nawet na poziomie 3 m, szybko się rozrasta i zajmuje dużo miejsca, nie jest zatem odpowiednia do małych ogrodów i ciasnych zakątków – już na starcie musi mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń.

Sprawdzi się w dużych ogrodach i parkach, jako ozdoba altan, pergoli lub elewacji, na stanowiskach słonecznych i odpowiednio nawodnionych.

Pielęgnacja wisterii

Glicynia potrzebuje fosforu i potasu, należy jednak unikać nawożenia azotowego, ponieważ dzięki bakteriom brodawkowym korzeni czerpie ten pierwiastek z gleby. Podczas kwitnienia niezbędne jest nawożenie mineralne co ok. 3-4 tygodnie oraz odpowiednie nawodnienie – stanowiska mniej zasobne w wodę należy podlewać. Na jesieni zalecana jest aplikacja obornika lub zasilenie kompostem, a na zimę zabezpieczenie przed mrozem, zwłaszcza roślin młodych.

Na wiosnę oraz jesienią konieczne jest przycięcie pędów glicynii (pierwszy zabieg dopiero po 3 latach), co zapewnia zagęszczenie rośliny i nadanie jej odpowiedniego kształtu. Na początku sezonu usuwamy przemarznięte i suche pędy, a pod koniec lata – jeszcze przed zawiązaniem się pąków kwiatowych – obcinamy pędy. Miejsca okaleczone dobrze jest zabezpieczyć. W trakcie kwitnienia pędów nie obcinamy. Młode pędy dobrze jest ukierunkować i rozpiąć na podporach, aby nadać koronie odpowiedni kształt.

Dlaczego glicynia nie kwitnie?

Bywa, że glicynia nie kwitnie od razu. Jaka jest tego przyczyna? Powody mogą być zupełnie naturalne albo wynikać z niewłaściwej pielęgnacji.

Jedną z przyczyn może być wiek rośliny i sposób rozmnożenia krzewu – siane z nasion zakwitną dopiero po 10 latach, a z sadzonek lub odkładu po mniej więcej 3 latach.

Kolejnym powodem braku kwiatów może być niewłaściwe zabezpieczenie krzewu przed mrozem i przemarznięte pędy. Jeśli chcemy pobudzić krzew do intensywniejszego kwitnienia, to należy zadbać już o to na jesieni poprzez zdecydowane przycięcie pędów, a później zabezpieczenie rośliny przed mrozem. Krzewy przycięte i niższe w kolejnym sezonie zakwitną obficiej.

Jeśli te zabiegi nie spowodują zadowalającego efektu, może się okazać, że krzew ma zbyt silnie rozwinięty system korzeniowy – możemy go nieco zredukować, wbijając głęboko szpadel w ziemię w promieniu ok. 1,5 m od rośliny.

Zabezpieczenie przed mrozem

Młoda glicynia ma niską mrozoodporność, dlatego młode rośliny należy okryć na zimę agrowłókniną lub słomianą matą, a nieco starsze okazy można zabezpieczać już tylko za pomocą dodatkowej warstwy ziemi wokół korzeni.

Glicynia – wady i zalety

Glicynia mimo wielu zalet, do których możemy niewątpliwie zaliczyć: funkcję ozdobną, miły zapach, miododajność, głęboki system korzeniowy drenujący glebę, a także wzbogacanie gleby w azot za sprawą bakterii brodawkowych w korzeniach, nie jest rośliną dla każdego.

Dobrze przemyśleć zakup sadzonki powinni posiadacze niewielkich ogrodów, zacienionych stanowisk oraz… właściciele zwierząt i rodzicie małych dzieci. Wisteria jest bowiem za sprawą takich substancji, jak glikozyd, wisterin i toksyczna żywica, rośliną silnie trującą. Toksyny zawiera każda część rośliny – najbardziej szkodliwe są nasiona, jednak również kwiaty, liście i pędy wywołują objawy zatrucia, jak nudności, ból brzucha, wymioty i biegunka.