Jak samodzielnie zamontować uniwersalną bramę wjazdową

Czy uniwersalną bramę wjazdową można zamontować bez pomocy specjalistów? Okazuje się, że na taki wariant decyduje się spora część inwestorów. Nie musi to być zadanie bardzo trudne, jeśli wybierzemy właściwy model i będziemy przestrzegać kilku ważnych zasad.

Wybór produktów ogrodzeniowych jest ogromny, obecnie istnieje też wiele możliwości indywidualnego kształtowania zarówno wyglądu ogrodzenia, jak i jego wymiarów.

Choć takie propozycje znajdują swoich zwolenników, duża część inwestorów nie ma jasno sprecyzowanej wizji. Zależy im przede wszystkim na tym, aby ogrodzenie dobrze spełniało swoje funkcje, było estetyczne, solidne i trwałe, a przy tym nie kosztowało fortuny.

- Wbrew pozorom olbrzymi wachlarz możliwości niektórym osobom wcale nie ułatwia wyboru – mówi Monika Kamińska z Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe Śląsk. – Często klienci, którzy muszą ogrodzić działkę, chcą to po prostu zrobić szybko i za rozsądną cenę. Wielu z nich jest też zainteresowanych samodzielnym montażem. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzają się proste rozwiązania, takie jak System Uniwersalny. Jest to klasyczne ogrodzenie z wypełnieniem profilowym w kilku najbardziej typowych wymiarach. Dzięki temu jest dostępne niemal od ręki i zdecydowanie tańsze. Co więcej, zostało zaprojektowane tak, by z jego instalacją poradził sobie nie tylko wykwalifikowany monter, ale nawet sam właściciel - zauważa ekspert.

3 kroki do montażu bramy

Najbardziej skomplikowanym elementem wykonywanego ogrodzenia na posesji jest zwykle brama wjazdowa. Ekspert Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe przekonuje jednak, że zarówno model przesuwny, jak i dwuskrzydłowy z Systemu Uniwersalnego nie przysporzą problemów montażowych.

– Oprócz elementów głównych, czyli skrzydła i słupów, w zestawie można znaleźć wszystkie elementy jezdne bramy, zamek oraz komplet szpilek wraz z kotwą chemiczną – wyjaśnia Monika Kamińska. – Brama przesuwna składa się z 13 elementów, a dwuskrzydłowa ma jedynie skrzydła, słupy, zawiasy, zamek i rygiel. Nie trzeba mieć żadnych specjalnych narzędzi. Wystarczy szpadel, sznurek, poziomica, klucze płaskie i wkrętarka.

Instrukcja montażu przesuwanej bramy uniwersalnej obejmuje 3 etapy:

wykonanie bloku fundamentowego;

rozmierzenie i zamocowanie szpilek toru jezdnego;

posadowienie bramy na fundamencie.

– Prawidłowy fundament to podstawa sprawnego montażu bramy i jej dalszego bezproblemowego użytkowania – podkreśla specjalistka. – Najważniejsze, aby był równy i zrobiony tak, by jego górna część znajdowała się dokładnie na poziomie docelowego wjazdu na posesję. Jeśli stopa fundamentowa znajdzie się poniżej gruntu, będzie zatrzymywała się tam woda. Pamiętajmy, aby fundament bramy uwzględnić już na etapie planowania nawierzchni w ogrodzie i wykonać go przed ułożeniem bruku. Jego głębokość powinna wynosić co najmniej 800 mm, a szerokość 400 mm.

Zamiast wylewać stopę, można też zdecydować się na gotowe prefabrykowane fundamenty dostępnych w ramach oferowanego systemu uniwersalnego bramy wjazdowej.

Szpilki mocujące do toru jezdnego można zamontować na kotwy chemiczne po 14 dniach od wylania bloku fundamentowego. Jeśli skorzystamy z prefabrykatów, do dalszych prac można przystąpić bezpośrednio po ich wkopaniu.

– Tor jezdny powinien znajdować się dokładnie w osi bramy – podpowiada ekspert Plast-Met. – Pamiętajmy, że brama dojeżdża do czoła słupa najazdowego, dlatego całe ogrodzenie trzeba minimalnie cofnąć w głąb działki.

Ostatni etap to założenie skrzydła i wypoziomowanie bramy. Ważną zaletą Systemu Uniwersalnego jest to, że kierunek otwierania można określić bezpośrednio na budowie. Brama jest bowiem tak przygotowana przez producenta, że może służyć zarówno jako lewa, jak i prawa.

Automatyka na później

Bramę wjazdową można wyposażyć w automatykę. To znacznie podnosi komfort użytkowania. Co istotne, nie trzeba tego robić od razu na etapie zakupu i montażu samej bramy.

– Niektórzy inwestorzy decydują się na zakup kompletnego napędu później, co pozwala rozłożyć koszty w czasie – stwierdza Monika Kamińska. – Warto jednak przewidzieć taką opcję i doprowadzić prąd w wylewanej stopie pod bramę, aby uniknąć późniejszych przeróbek – dodaje..

O ile montaż samej bramy bez problemu można przeprowadzić samodzielnie, w przypadku instalacji automatyki warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy autoryzowanego wykonawcy, aby zachować gwarancję i mieć pewność jej poprawnej konfiguracji.