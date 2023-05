Zmiana warunków klimatycznych i wzrostu anomalii pogodowych niesie za sobą zwiększone ryzyko podtapiania domów. Szczególnie zagrożone są piwnice od strony ścieków, kiedy odpływ zamontowany jest poniżej kolektora ściekowego.

Warto więc zasięgnąć wiedzy i zaopatrzyć się w sprawdzone urządzenia odwadniające, które skutecznie zabezpieczą i odwodnią naszą posesję przed podtopieniami.

W jakiej sytuacji deszcz może zalać piwnicę w domu ?

Intensywny deszcz sprawia, że ogólnospławna kanalizacja w wielu miejscach nie jest w stanie nagle przyjąć i odprowadzić dużej ilości napływającej wody.

Dzieje się tak dlatego, iż woda – zamiast spływać do kanału – cofa się i wdziera do nisko usytuowanych pomieszczeń. Przepływ zwrotny ścieków, powstający w sytuacji przeciążenia kanalizacji, kończy się zwykle zalaniem i zniszczeniem domowych sprzętów, jak również zawilgoceniem murów budynku.

Do tego dochodzi stres związany z samą sytuacją i możliwymi problemami z ubezpieczeniem. Lepiej odpowiednio wcześniej zabezpieczyć narażone na zalania pomieszczenia, niż żmudnie i kosztownie przywracać je później do użytku – mówi Daniel Bogutyn, ekspert firmy Kessel.

Niezbędne urządzenia przeciwzalewowe do domu

Aby chronić swój dom przed zalaniem, warto postawić na sprawdzone i dedykowane do tego celu urządzenia – na przykład na zawory przeciwzalewowe z pompą.

Umożliwiają one korzystanie z przyborów sanitarnych, także w sytuacji przeciążenia kanalizacji. Dzieje się to dzięki swobodnie zawieszonej klapie w korpusie zaworu, która w momencie wystąpienia cofki, zamyka się i nie dopuszcza do przedostania się ścieków do wewnątrz budynku.

- Jeżeli przy zamkniętej klapie napływają ścieki, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu za pomocą sondy włącza się pompa, która zasysa ścieki, rozdrabnia elementy stałe i tłoczy je w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego – wyjaśnia ekspert firmy Kessel.

Domowa przepompownia, a szare ścieki

A co w sytuacji, jeśli w naszej piwnicy występują jedynie ścieki szare? Wtedy wystarczająca będzie przepompownia niewielkich rozmiarów, która do obsługi nie wymaga narzędzi.

Piwnica przestała być już tylko miejscem do składowania starych, niepotrzebnych rzeczy. Coraz częściej jest ona pomieszczeniem gospodarczym z pralką, prysznicem, a nawet toaletą.

W efekcie czego generowane są ścieki, które muszą być dostarczone do kolektora ścieków często oddalonego lub ulokowanego powyżej. Tu z pomocą przychodzą małe przydomowe przepompownie ścieków