Jak skutecznie zmniejszyć poziom stężenia dwutlenku węgla w domu

Zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla w zbyt szczelnych pomieszczeniach może prowadzić do bezsenności, a nawet nudności. Dzieje się tak z powodu niedostatecznego przepływu powietrza w domach np. z wentylacją mechaniczną. Jak temu zaradzić?

Dwutlenek węgla jest bezbarwnym, bezzapachowym gazem występującym w powietrzu, który powstaje w procesie spalania i oddychania. W małych stężeniach nie jest on niebezpieczny dla organizmu.

Problem pojawia się jednak, gdy jego stężenie jest zbyt wysokie. Wtedy nasz organizm daje nam pewne sygnały, takie jak uczucie duszności, niepokoju czy wzrastająca liczba oddechów.

Zauważamy również problemy z koncentracją, budzimy się w nocy bądź nie możemy zasnąć. Podobne objawy występują również przy zbyt nadmiernej ilości smogu występującej w powietrzu. Jednak zdaniem naukowców to właśnie powietrze domowe jest znacznie bardziej zanieczyszczone niż to na zewnątrz.

Problem z wentylacją

W niedostatecznie wentylowanym pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie, wzrasta nie tylko stężenie CO 2 , ale również innych niepożądanych związków chemicznych, takich jak formaldehyd czy np. tlenek azotu, który powstaje podczas palenia tytoniu oraz w pomieszczeniach wyposażonych w kominki grzewcze.

Gromadzące się w budynkach substancje mają niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców, dlatego już na etapie projektowania budynku należy zadbać o czystość powietrza, aby w przyszłości nie stanowiło ono zagrożenia.

Wentylacja mechaniczna pod kontrolą

Z pozoru wydawałoby się, że regularne wietrzenie pomieszczeń poprzez otwieranie okien wystarczy, aby zapewnić stały przepływ powietrza w naszych domach. Nic bardziej mylnego. Co więcej często unikamy otwierania okien w obawie przed utratą ciepła bądź brzydkimi zapachami płynącymi z zewnątrz. Wtedy z pomocą przychodzi rozwiązanie, które staje się coraz bardziej popularne w branży instalacyjno-budowlanej – nowoczesna wentylacja mechaniczna od sprawdzonego producenta.

To od ilości osób przebywających na co dzień w danym pomieszczeniu zależy poziom stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. W przypadku wzrostu poziomu rekuperator zwiększa obroty, aż do osiągnięcia założonego, komfortowego poziomu stężenia dwutlenku węgla w powietrzu.

Zmiany poziomu obrotów wentylatorów dokonywane są w sposób płynny, a kontrola poziomu zawartości CO 2 wykonywana jest co 3 minuty.

Nowoczesna wentylacja mechaniczna, taka jak system Vasco została tak zaprojektowana, aby czujnik łączył się z rekuperatorem radiowo, a do jego zasilania wystarczy 230 V. Dla uzyskania pełnego komfortu w typowym domu jednorodzinny należy zamontować czujnik dwutlenku węgla w salonie oraz drugi w sypialni.