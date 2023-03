Jak smakuje śledź po brzezińsku ze śliwką? Zapewniamy, że wyjątkowo, jak i wyjątkowe są Panie z KGW w Brzezinach - Betulanki, które zdradziły redakcji farmer.pl przepis na tę niezwykłą potrawę.

Redakcja farmer.pl kolejny raz ruszyła w Polskę w poszukiwaniu przepisów na ciekawe, regionalne potrawy, do przyrządzania których możemy użyć oleju wyprodukowanego z naszego "czarnego złota", czyli rzepaku.

Śledź i paszteciki - na Wielkanoc jak znalazł!

Tym razem zawitaliśmy do niewielkiej wsi Brzeziny koło Szydłowa w woj. świętokrzyskim, gdzie sposób na przyrządzenie miejscowego śledzia po brzezińsku ze słynną śliwką szydłowską, którą to potrawę przyrządza się właśnie na bazie oleju rzepakowego, zdradziły nam Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach - Betulanki. Potrawa na zbliżający się Wielki Piątek jak znalazł!

A po Wielkim Piątku - oczywiście Wielkanoc. Także na ten radosny dzień Betulanki mają swoją regionalną propozycję. Paszteciki i przepyszne rogaliki z nadzieniem ze śliwki, które Panie z KGW w Brzezinach zaprezentowały Warszawiakom i podczas tegorocznego Dnia Kobiet na Ludowo:

i na "żywo" dla farmer.pl powstały z ciasta drożdżowego, do którego dodano właśnie olej rzepakowy, zamiast tradycyjnie stosowanego w takich przypadkach masła. Dzięki temu składnikowi, zarówno paszteciki, jak i rogaliki, po upieczeniu zachowują długo odpowiednią wilgotność i smak.

Zapewniamy - wszystkie potrawy były pyszne, a gotowanie z Betulankami niezwykle sympatyczne. Ale jak może być inaczej, jeśli w szeregach ma się miejscową poetkę i śpiewaczkę! Zachęcamy do obejrzenia poniższego materiału filmowego:

KGW w Brzezinach - Betulanki powstało w grudniu 2018 r. Liczy około 50 członków w wieku od 18 do 60 lat. Działa we wsi Brzeziny (gm. Szydłów) liczącej 370 osób. Skąd nazwa Betulanki? Brzoza po łacinie to Betula verucosa. A że w Polsce jest jakaś setka wsi o nazwie Brzeziny, Panie z KGW chciały się jakoś wyróżnić.

Początki nie były łatwe

W Brzezinach stoją jeszcze domy, gdzie chodzi się po klepisku... W chwili gdy Panie postanowiły założyć Koło, życie kulturalne we wsi po prostu nie istniało. Na jednym z zebrań sołeckich na początku 2019 roku Betulankom udało się przekonać mieszkańców, by środki z funduszu sołeckiego przeznaczyć na .... nowy dach na użyczony im przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów budynek po dawnym GS. Panie same zadbały o materiały budowlane.

– Szukałyśmy wełny mineralnej, negocjowałyśmy ceny drewna, kupowałyśmy blachę, śruby do betonu. Mogłybyśmy dziś same dom wybudować – opowiada Agnieszka Ziółkowska, członkini KGW w Brzezinach - Betulanki.

I właśnie dzięki niezwykłej zaradności Pani Agnieszki i jej umiejętności aplikowania po różnego rodzaju granty i dotacje w ramach rozlicznych projektów dziś Betulanki mogą pochwalić się realizacją około 10 rozmaitych projektów kulturalnych i społecznych, integrujących okolicznych mieszkańców w różnym wieku. Jednym z cenniejszych jest np. uhonorowanie pamięci Władysławy Wiwatowskiej, nauczycielki - “Siłaczki” żyjącej w Brzezinach w latach 1883-1932.

- I pomyśleć, że parę lat temu nikt w Brzezinach by nie uwierzył, że to wszystko może się wydarzyć. A teraz mamy na koncie doceniane w kraju projekty. Sama nie wiem, jak nam się to udało. Ale myślę, że to było możliwe tylko dlatego, że spotkali się tu ludzie, którzy z poświęceniem i bezinteresownie działają dla dobra wspólnego – przyznaje Pani Agnieszka.

Dodajmy - ludzie niezwykle sympatyczni i otwarci. Redakcja farmer.pl bardzo miło będzie wspominać wizytę w Brzezinach koło Szydłowa.