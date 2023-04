Remont domu to okazja, aby obniżyć jego zapotrzebowanie na energię i ciepło. Także przy budowie nowego budynku możemy postawić na bardziej energooszczędne rozwiązania. Dzięki temu ograniczamy emisję dwutlenku. Jak budować i remontować oszczędniej?

Przez nieszczelne okna, drzwi oraz bramę garażową ucieka tracimy nawet od 20 do 30% ciepła. To przekłada się na obciążenie domowego budżetu rosnącymi kosztami ogrzewania oraz zwiększoną emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Brama garażowa powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U maksymalnie na poziomie 1,3 W/(m 2 K). Wartość ta dotyczy całej bramy.

K). Wartość ta dotyczy całej bramy. W przypadku okien warto zwrócić uwagę na system uszczelek oraz energooszczędne pakiety szybowe, które pozwalają na osiągnięcie jak najlepszej wartości tego współczynnika.

Zewnętrzne drzwi wejściowe powinny być wyposażone w ciepłe wypełnienie skrzydła i dobry system uszczelnienia na całym obwodzie.

Wiosna nastraja do działania, również, jeśli chodzi o prace remontowo-budowlane. Przy budowie i remoncie domu podejmujemy ważne decyzje, które mają potem wpływ na domowy budżet przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Mogą one wpływać także na klimat i stan środowiska naturalnego, z którego wszyscy korzystamy. Jak budować i remontować oszczędnie?

Postaw na energooszczędne drzwi, okna i bramy

Przez nieszczelne okna, drzwi i bramę garażową ucieka nawet od 20 do 30% ciepła. To przekłada się na obciążenie domowego budżetu oraz zwiększoną emisję zanieczyszczeń do środowiska. Przy budowie i remoncie domu możemy więc postawić na produkty, które zapewniają oszczędność cennej energii i pieniędzy.

Największym elementem stolarki otworowej jest brama garażowa. Ze względu na swoje rozmiary ma ona ogromne znaczenie w bilansie energetycznym całego budynku. Poza atrakcyjnym wyglądem i solidną konstrukcją, powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła U maksymalnie na poziomie 1,3 W/(m2K).

Wartość ta dotyczy całej bramy, a więc upewnijmy się, czy podane w danych technicznych wyrobu parametry nie są określone tylko dla elementów, takich jak skrzydło czy pojedynczy panel.

Współczynnik przenikania ciepła jest również ważny, jeśli chodzi o okna i drzwi. W przypadku okien zwróćmy uwagę na system uszczelek oraz energooszczędne pakiety szybowe, które pozwalają na osiągnięcie jak najlepszej wartości tego współczynnika.

Drzwi wejściowe powinny zaś posiadać ciepłe wypełnienie skrzydła i dobry system uszczelnienia na całym obwodzie. Dzięki temu skutecznie zatrzymają nie tylko straty energii, lecz również hałas z zewnątrz.

Dobrze wykonana i głęboka termomodernizacja domu

Termomodernizacja to skuteczny sposób na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów ogrzewania już użytkowanego budynku. Poza lepszym komfortem mieszkania, zapewnia też oszczędności w domowym budżecie oraz korzyści dla środowiska. Dobrze przeprowadzona termomodernizacja powinna być poprzedzona audytem energetycznym domu.

Ważne również, żeby była kompleksowa i poza ociepleniem przegród zewnętrznych obejmowała też wymianę stolarki otworowej: okien, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej oraz wymianę systemu grzewczego.

Na termomodernizację można pozyskać dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”, można też rozliczyć poniesione wydatki w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Zagospodarowanie odpadów w trakcie remontu domu

Przy budowie i remoncie domu, w tym wymianie starych okien oraz drzwi na nowe powstają odpady. Zużytych wyrobów i materiałów budowlanych nie należy wyrzucać do „zwykłego” pojemnika na odpady komunalne. Jak właściwie je zagospodarować?

W przypadku dużego zakresu prac budowlano-remontowych, wywóz można zlecić wyspecjalizowanej firmie. Przy mniejszym remoncie, gdy odpadów jest niewiele, rozwiązaniem jest przekazanie ich do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u.

Na rynku działają też wyspecjalizowane skupy stolarki okiennej z demontażu, gdzie można zgłosić chęć oddania zużytych wyrobów, podając kilka niezbędnych informacji. Jeśli skorzystamy z usług profesjonalnej firmy, mamy pewność, że produkty zostaną odpowiednio zutylizowane lub poddane procesowi recyklingu.

Drewniane ościeżnice okienne i drzwiowe można również ponownie wykorzystać. Odnowione posłużą np. jako elementy ozdobne: ramy luster czy obrazów. Stare elementy mogą dzięki temu zyskać nowe, drugie życie.

Przy budowie i remoncie ważne są kompleksowe działania. Wybierając produkty do naszego domu zwróćmy więc uwagę na cały cykl ich życia: to, jak zostały wyprodukowane, jakimi parametrami użytkowymi się charakteryzują, jak będą zamontowane, a potem zutylizowane lub ponownie przetworzone. Dzięki temu oszczędzamy cenną energię, nasze pieniądze i środowisko naturalne.