Jak topniejący, marznący śnieg i lód mogą uszkodzić dach?

Topniejący śnieg i lód stanowią wyzwanie dla dachu budynku nie tylko z uwagi na swój ciężar. Przy wahaniach temperatury, wielokrotnie zamarzająca i odmarzająca woda może prowadzić do poważnych uszkodzeń, jeśli znajdzie nawet niewielkie nieszczelności w warstwie hydroizolacyjnej dachu płaskiego.

- Gwałtowne ocieplenie powodujące nagłe topnienie śniegu zalegającego na dachu płaskim to również poważny egzamin dla szczelności hydroizolacji oraz wydolności systemu odwodnieniowego – podkreśla Anna Góral, ekspert z firmy Galeco. – Jeśli system rynnowy będzie niedrożny lub nieprawidłowo wykonany, może okazać się, że nie jest w stanie na bieżąco odprowadzać wody, która pojawi się na dachu. Może to prowadzić do tworzenia się kałuż na połaci, zacieków na elewacji lub, w przypadku słabej hydroizolacji, zawilgocenia termoizolacji lub murów.

Zsuwające się z dachu skośnego „czapy” śniegu również mogą przysporzyć niemałych problemów. Pod ich naporem może dojść do uszkodzenia lub nawet oberwania rynny. Spadająca w niekontrolowany sposób duża bryła śniegu stanowi też poważne zagrożenie dla przechodzących obok budynku ludzi i zwierząt.

– Sposobem na zapobieganie takim wypadkom jest montaż na dachu tzw. płotków przeciwśniegowych – podpowiada ekspert Galeco. – Warto też zainteresować się systemami antyoblodzeniowymi. Elektryczne kable grzejne montuje się w rynnach i na połaci dachowej, co na bieżąco zapobiega tworzeniu nawisów śnieżnych i sopli oraz zamarzaniu wody w elementach orynnowania - podsumowuje Anna Góral.

Chcesz kupić lub sprzedajesz materiały budowlane do budowy domu? Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!