Jak uniezależnić się finansowo od rosnących cen prądu?

Coraz częściej decydujemy się na montaż nowoczesnych systemów fotowoltaicznych na dachach naszych domów. Jak działa taki system? W jaki sposób dobrać właściwą instalację fotowoltaiczną?

Nowoczesne systemy fotowoltaiczne zyskują na popularności w polskich domach. W roku 2018 liczba montowanych systemów wzrosła o ok. 30 tys. jednostek, a wiele z nich zostało wykorzystane do zaopatrywania budynków mieszkalnych.

Dzięki wolności energetycznej oraz niskiej emisyjności, ogniwa pozwolą nam stworzyć system, który nie tylko ogranicza koszty zużycia prądu, ale będzie jednocześnie przyjazny dla środowiska.

Co daje nam wolność energetyczna?

Jest to niezależność od zmian cen energii, w tym kosztów dystrybucji od dostawców prądu. Jeśli porównamy ceny energii w roku 2019 i 2020 zauważymy, że rachunek za prąd (w zależności od ilości domowników oraz dystrybutora) wzrósł nawet o kilkanaście złotych miesięcznie.

Dzięki własnej elektrowni fotowoltaicznej unikniemy podwyżek, a z każdym wzrostem sama inwestycja zwróci się szybciej. Do tej pory uważano, że koszt montażu i serwisowania instalacji fotowoltaicznej wyrówna się po 10 latach użytkowania. Przez ciągłe wzrosty kosztów energii czas może się skrócić nawet do 7 lat.

Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto zastanowić się nad instalacją paneli w swoim domu. Ogniwa są pewnym rozwiązaniem w przypadku okresów zwiększonego zapotrzebowania na prąd, szczególnie w sezonie letnim, gdy gwałtownie wzrasta zużycie energii w sieci.

Co więcej, posiadając własną instalację fotowoltaiczną możemy wykorzystać nadwyżkę wyprodukowanej energii na przykład do podgrzewania wody użytkowej.

Coraz niższe koszty eksploatacji

Cena za ogniwa gwałtownie spadła w 2018 roku przez ograniczenie chińskich inwestycji w systemy fotowoltaiczne. To zamieszanie spowodowało, że na rynku wystąpiła nadpodaż modułów, co przełożyło się na realny spadek ich cen.

Co więcej, większość z paneli posiada gwarancję na 25, 30 lat, a ich czas efektywnego użytkowania obliczono na ponad 30 lat. Będziemy więc pewni, że koszty związane z inwestycją zwrócą się szybciej, a sama instalacja będzie efektywnie spełniała swoją funkcję przez bardzo długi czas.

Zdecydowanym atutem systemów fotowoltaicznych jest to, że nie wymagają dodatkowej obsługi i interwencji człowieka. Nowoczesne układy solarne posiadają funkcję wykrywania błędów.

Pozwala to działać innym jednostkom bez konieczności przerwy w produkcji energii. Instalacja więc produkuje energię w sposób prawie bezobsługowy. Oprócz samego montażu i cyklicznego sprawdzenia efektywności systemów, nie musimy ingerować w sam system ogniw.

Jak dobrać przydomową instalację fotowoltaiczną?

Przydomowa elektrownia o mocy ok. 4 kW zaspokoi potrzeby prądu dla czteroosobowej rodziny na cały rok. Właśnie dlatego dobór instalacji fotowoltaicznej do naszego domu jest bardzo istotny. Podczas audytu firma zajmująca się instalacją oceni możliwości posesji i dobierze odpowiednie rozwiązanie, nawet przy dużym zacienieniu. Same panele fotowoltaiczne różnią się rozłożeniem oraz rozmiarem.

Nowoczesne rozwiązania oferują nam panele half albo tri-cut. Są to ogniwa podzielone na kilka części, mniejsze od standardowego panelu, przy utrzymaniu tej samej wydajności. Takie instalacje pozwalają nam na osiągniecie tej samej mocy z mniejszej powierzchni panelu.

Poprawny montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu

Jedną z głównych obaw przed zakupem instalacji fotowoltaicznej jest dostęp do światła słonecznego na swojej posesji. Czy nasz dom jest wystarczająco naświetlony, aby inwestycja była opłacalna?

Polska leży w tej samej strefie klimatycznej co Niemcy, które są liderem w ilości zainstalowanych ogniw w całej Europie. Cały obszar naszego kraju jest jednolicie nasłoneczniony, więc znalezienie odpowiedniego miejsca do montażu paneli na terenie posesji nie stanowi problemu dla profesjonalnej i doświadczonej firmy.

Co więcej, panele fotowoltaiczne wykazują również dużą skuteczność produkcji prądu nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Praca instalacji fotowoltaicznej przerywana jest jedynie w nocy, gdy zupełnie nie mają dostępu do słońca.

- Na sprawność i skuteczność instalacji wpływa wiele czynników związanych z samym montażem, jak rodzaj i rozmieszczenie modułów, ich orientacja na dachu lub gruncie, kąt nachylenia czy procent zacienienia posesji – mówi Dawid Kozyra, prezes firmy CentroClima. - Wszystkie czynniki analizowane są na etapie przeprowadzania audytu przez firmę zajmującą się dostawą systemu. Dobrze dobrany projekt zagwarantuje nam, że ogniwa będą pracować sprawnie i nie będą wymagać korekty. W połączeniu z klimatyzacją, pompą ciepła i rekuperacją możemy stworzyć w pełni energooszczędny dom, w którym koszt eksploatacji wszystkich naszych systemów będzie ograniczony do minimum – dodaje ekspert.

Bardzo ważnym aspektem instalacji systemu jest uwzględnienie warunków naszej posesji już w pierwszej fazie projektowej, aby osiągnąć najlepszą jakość systemu do pobierania energii.

Pamiętajmy także, że efektywność oraz jakość systemu zależy od jego montażu, dlatego warto skorzystać z usług sprawdzonej firmy. Dzięki temu unikniemy problemów, a nasz dom stanie się przyjaznym środowisku, niskoemisyjnym budynkiem.

Planujesz zainwestować w OZE w gospodarstwie rolnym? Zapraszamy do skorzystania z Giełdy Rolnej!