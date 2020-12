Jak uniknąć kosztownych błędów w ogrzewaniu domu?

Wydatki związane z ogrzaniem domu to stała i pokaźna pozycja w rodzinnym budżecie. Nic więc dziwnego, że wraz z nastaniem sezonu grzewczego zastanawiamy się, jak zmniejszyć koszty ogrzewania. Co zrobić, aby zatrzymać ciepło w domu i płacić mniej?

Na pewno warto przyjrzeć się temu, w jakim stanie są ściany, dach oraz urządzenia grzewcze naszego domu. To, czy ogrzewamy nasz dom skutecznie, zależy od wielu czynników, a w dużej mierze od tego, czy budynek jest dobrze zaizolowany – czy ocieplone są ściany zewnętrzne, dach, strop nad piwnicą. Ważny jest też stan kotła grzewczego.

Wymiana pieca to cieplejszy dom

Stare piece węglowe są mało wydajne. Tylko wymiana wysłużonego kotła na nowy, retortowy kocioł 5. klasy na ekogroszek – choć kosztowna – w rezultacie oznacza zmniejszenie wydatków na ogrzewanie nawet do 30 proc.

- Ponadto bierzmy pod uwagę wartość opałową, czyli kaloryczność węgla. Im jest ona wyższa, tym mniej opału potrzebujemy, by skutecznie ogrzać budynek. Wysokokaloryczny ekogroszek jest paliwem bardzo wydajnym, co, oczywiście, przekłada się na wydatki. To nowoczesne paliwo zapewnia aż o 20 proc. dłuższe ogrzewanie domu – podkreśla Orest Michalczuk, dyrektor handlowy w firmie Energo.

Jednak nie tylko przez modernizację pieca, ocieplenie domu i stosowanie dobrego opału można obniżyć koszty ogrzewania. Zaskakująco dobre efekty przynosi również zmiana złych nawyków i sprawdzenie szczelności ram okiennych i drzwi wejściowych.

Jakich błędów unikać przy ogrzewaniu domu?

Weźmy pod lupę swoje codzienne przyzwyczajenia. Jeśli zmienimy niektóre z nich, to z pewnością ogrzanie domu będzie mniej kosztowne. Przede wszystkim spróbujmy zróżnicować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.

W całym domu nie muszą być przez cały czas 23°C. Miejscem najcieplejszym (23°C-25°C) powinna być łazienka. Natomiast w salonie w zupełności wystarczy 21°C, a w kuchni – którą dogrzewamy gotowaniem i pieczeniem – 20°C. Jeszcze niższa temperatura powinna być sypialni. Przyjmuje się, że śpimy lepiej, zdrowiej i nie przegrzewamy się, gdy w pomieszczeniu do spania jest około 18°C. Wychodzimy do pracy?

Na czas nieobecności domowników obniżmy temperaturę w domu o 2-3°C. W przypadku pieców z automatycznym podawaniem paliwa - na przykład kotłów na ekogroszek - pomoże nam w tym regulator pokojowy, współpracujący ze sterownikiem takiego kotła. Dzięki niemu możemy zaprogramować różne temperatury w ciągu doby.

Już jeden stopień mniej na termometrze w całym domu zmniejsza koszt ogrzewania w skali roku do 6 proc. Za to do 10 proc. możemy zaoszczędzić rocznie na ogrzewaniu, jeśli obniżymy temperaturę o trzy stopnie na klika godzin dziennie – na przykład wówczas, gdy jesteśmy poza domem i gdy śpimy.

Kolejnym częstym błędem jest zasłanianie grzejników. Przysłonięte zasłonami, zabudowane kaloryfery ogrzewają ścianę, a nie powietrze w pomieszczeniu. Warto więc zastanowić się nad zmianą aranżacji w pokojach. Zawiesić krótsze firany i zasłony - takie do parapetów lub nad kaloryfer - oraz… przestawić meble!

Stoły, szafki, kanapy, fotele nie powinny zastawiać grzejników. Najlepiej, aby znajdowały się w odległości ponad 10 cm od źródła ciepła. A jeśli chcemy wzmocnić wydajność kaloryferów, zainstalujmy na ścianie za nimi ekrany z izolacyjnej folii aluminiowej. Dzięki temu ciepło będzie kierowało się „na dom”. Założenie ekranów i odsłonięcie grzejników może przynieść oszczędności na poziomie 20-25 proc.

Jak jeszcze tracimy domowe ciepło?

Straty powoduje nieprawidłowe wietrzenie pomieszczeń i niezamykanie drzwi zewnętrznych. Oczywiście, nie chodzi o to, aby rezygnować z dostępu do świeżego powietrza. Po prostu musimy pamiętać, że w sezonie grzewczym robimy to inaczej niż latem.

Oto 3 proste zasady prawidłowego wietrzenia pomieszczeń w chłodne dni:

Zanim otworzymy okna, zawsze skręcamy zawory kaloryferów. Nie uchylamy okien, drzwi balkonowych, tylko otwieramy je szeroko, na oścież. Wietrzymy często, ale krótko – zaledwie przez kilka minut.

To samo dotyczy drzwi wejściowych. Nie zostawiajmy ich otwartych na oścież i dbajmy o to, aby były dobrze uszczelnione.

Jak zaznacza Orest Michalczuk, wykorzystując nowoczesne instalacje grzewcze, takie jak kotły na ekogroszek, i stosując dobre praktyki, możemy obniżyć koszty ogrzewania: Jeśli chcemy, aby ogrzewanie aż tak bardzo nie obciążało naszego budżetu, połączymy różne działania - wymieńmy kocioł na nowszy, używajmy ekonomicznego opału, nie popełniajmy starych błędów. W rezultacie wydatki na ogrzewanie zmniejszą się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent - podsumowuje ekspert z firmy Energo.

