Jak uniknąć najczęstszych awarii, które mogą popsuć wyjazd urlopowy?

Plagą wakacyjnych wyjazdów są włamania do pustych w tym czasie nieruchomości. A ponieważ przezorny zawsze ubezpieczony, warto pomyśleć nie tylko o kompleksowym ubezpieczeniu domu, ale również o zabezpieczeniu swojego majątku przed zniszczeniem. Na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę?

Lato to idealny czas na urlop. Robimy listy zakupów, pakujemy ubrania, które mogą być potrzebne zarówno w trakcie pięknej, jak i gorszej pogody, zabieramy leki i apteczkę pierwszej pomocy.

Aby nic nie zakłóciło wyjazdu, przygotowaliśmy listę najważniejszych kwestii, o których warto pamiętać przed wybraniem się na wakacyjny wypoczynek.

Zadbaj o elektronikę jeszcze przed wyjazdem urlopowym

Sprzęt elektroniczny towarzyszy nam każdego dnia i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chcielibyśmy go stracić. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie urządzeń elektronicznych, które pozostawiamy w domu (np. telewizora czy komputerów). Przede wszystkim trzeba pamiętać o wypięciu ich z prądu na wypadek zwarcia w instalacji elektrycznej albo uderzenia pioruna.

Wakacje ze śpiewem ptaków czy laptopem?

Warto również zastanowić się nad tym ile sprzętu chcemy zabrać na wakacje i czy rzeczywiście będzie nam on potrzebny, a także dopasować typ zabieranej elektroniki do celu wyjazdu. Często laptopy czy tablety lepiej zostawić bezpiecznie w domu, niż zabierać ze sobą np. na biwak pod namiotem, gdzie dość łatwo mogą ulec uszkodzeniu czy zalaniu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku lustrzanek – być może do uwiecznienia wyjątkowych chwil wystarczy nam aparat w telefonie komórkowym, który jest bardziej poręczny i przez to mniej podatny na uszkodzenia.

A skoro o telefonach mowa – w przypadku osób, które mają tendencję do upuszczania telefonu, warto przed wyjazdem zaopatrzyć się w etui, które zminimalizuje ewentualne uszkodzenia.

Gaz i woda – obowiązkowe zadania przed wyjazdem

Przed dłuższym wyjazdem warto zakręcić dopływ gazu do mieszkania, jak również zakręcić zawór wody. Awarie sieci wodnej mogą się zdarzyć zarówno w nowym, jak i starszym budownictwie powodując zalanie mieszkania albo… mieszkań sąsiadów. Dlatego, żeby nie odbierać panicznego telefonu od sąsiadów, dobrze jest sprawdzić zawory wody.

Kwiaty nie mają urlopu od naszego urlopu

Planując wyjazd warto zastanowić się nad tym czy możemy poprosić kogoś ze znajomych albo rodziny o opiekę nad roślinami. O ile większość kwiatów poradzi sobie przez kilka dni, o tyle dłuższy wyjazd może już odbić się na nich negatywnie. Co więcej, jeśli w myśl zasady „mój dom moją twierdzą” planując zasunąć na czas wyjazdu rolety, musimy pamiętać o tym, żeby w miarę możliwości zebrać kwiaty w miejscu, gdzie będzie światło.

Lodówka to nie wszystko

Ile razy słyszeliśmy od starszych członków rodziny, że przed dłuższym wyjazdem trzeba „opróżnić” lodówkę, żeby nie zostało w niej zbyt dużo jedzenia?

Choć może się to wydawać zabawne, jeśli bliżej się nad tym zastanowimy, takie działanie ma ogromny sens.

Po pierwsze – nie zostawimy w lodówce produktów, które mogą się zepsuć w trakcie wyjazdu, po drugie – choć nowe lodówki zazwyczaj mają mechanizmy, które automatycznie utrzymują temperaturę wewnątrz nawet w przypadku awarii prądu, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie uda się utrzymać niskiej temperatury w przypadku dłuższej awarii.

A jedną z ostatnich rzeczy, którą chcielibyśmy odkryć po przyjeździe, są ogromne ilości zepsutego jedzenia…

Złodzieje czekają na okazję, a wyjazd urlopowy jedna z nich

Wspaniale, jeśli w trakcie urlopu naszego domu czy mieszkania może popilnować zaprzyjaźniona osoba, ale jeśli nie ma takiej możliwości, powinniśmy pamiętać o dokładnym zabezpieczeniu okien i drzwi. Warto rozważyć system alarmowy albo monitoring, który będzie dodatkową ochroną nieruchomości.

Systemy alarmowe montowane na użytek domowy potrafią powiadomić o otwartych drzwiach, oknach (np. o tym, że zostało otwarte okno balkonowe) albo o utracie prądu w mieszkaniu, a w razie włamania potrafią wysłać powiadomienie w czasie rzeczywistym.

- Pamiętajmy również o tym, że kradzieże mogą przydarzyć się również w trakcie urlopu – turystyczne miejscowości to istny raj dla kieszonkowców, musimy więc zwracać szczególną uwagę na miejsce przechowywania portfela, dokumentów, telefonów czy innych cennych przedmiotów – dodaje Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspertka firmy Wiener.

Warto zabezpieczać nie tylko wnętrza domu

Silne wiatry, pioruny i opady niszczą drzewa i krzewy, ale też trampoliny ogrodowe, stoły czy krzesła. Dlatego najlepiej jest wynieść je do zamkniętego pomieszczenia, a pozostałe na dworze przedmioty dokładnie zabezpieczyć, by w razie trudnej sytuacji pogodowej nie tylko nie uległy zniszczeniu, ale również nie spowodowały dodatkowych szkód.

Zdrowie jest najważniejsze

W czasie wakacji często próbujemy swoich sił w nowych dyscyplinach sportu, albo pozwalamy sobie na puszczenie wodzy fantazji w trenowanych wcześniej aktywnościach. Choć bez wątpienia sport to zdrowie, musimy liczyć się z możliwością urazu czy choroby.

- Warto wcześniej zweryfikować zakres posiadanego ubezpieczenia albo wybrać opcję kompleksową, taką jak pakiet 4 KĄTY, która obejmuje ochroną ubezpieczeniową nie tylko budynki mieszkalne i letniskowe, stałe i ruchome elementy wnętrz, ale również pokrywa m.in. koszty leczenia oraz usług specjalistów w trakcie powrotu do zdrowia oraz zapewnia usługę assistance domowego. W pakiecie znalazła się również ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i ochrona prawna – komentuje Agnieszka Włodarska-Poloczek z firmy Wiener.

