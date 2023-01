Karnawał to tradycyjnie czas słodkich wypieków. W tłusty czwartek kupujemy zwyczajowo pączki, w ostatki o palmę pierwszeństwa walczą pączki z faworkami, a przez cały okres karnawału – od Trzech Króli aż po ostatki – królują faworki i róże karnawałowe. Podpowiadamy, jak przygotować te karnawałowe wypieki.

Tradycyjnie okres karnawału zaczyna się od święta Trzech Króli, czyli 6 stycznia, a kończy w ostatki, czyli we wtorek przed Popielcem (22.02), czyli w tym roku mamy dokładnie 47 dni na karnawałowe wypieki i podjęcie decyzji, co wybrać: faworki czy karnawałowe róże?

Faworki czy róże karnawałowe?

Tak naprawdę nie musimy wybierać. Zarówno faworki, jak i róże przygotowuje się z takiego samego, kruchego, długo składanego i wybijanego ciasta, smażonego w głębokim oleju. Różnią się tylko kształtem. To bardzo efektowne, smaczne i nieco pracochłonne wypieki, ale ze względu na tradycję i niepowtarzalny smak warto choć raz w roku pokusić się o ich przygotowanie. Kluczem do sukcesu jest dobrze przygotowane ciasto oraz odpowiednio dobrany i podgrzany olej. Smażenie powinno się odbywać krótko, w głębokim tłuszczu rozgrzanym do ok. 175-180 st. C, zatem należy wybrać tłuszcz o wysokiej temperaturze dymienia. Najlepszym wyborem będzie rafinowany olej rzepakowy, który ma neutralny smak, dzięki czemu faworki zachowają swój niepowtarzalny aromat.

Faworki i róże karnawałowe – składniki

300 g mąki pszennej

4 żółtka

1 łyżka spirytusu

6 łyżek gęstej śmietany

szczypta soli i szczypta cukru

olej rzepakowy rafinowany do smażenia

cukier puder do posypania

Faworki i róże karnawałowe – przepis

Podane składniki łączymy i zagniatamy. Odstawiamy na chwilę, aby ciasto odpoczęło, czyli żeby gluten zaczął pracować. Po tym czasie zaczynamy ciasto intensywnie wyrabiać – przez 10-15 minut składamy je, wałkujemy, wybijamy wałkiem, aby do środka dostało się jak najwięcej pęcherzyków powietrza. Dzięki temu faworki będą kruche i pełne delikatnych bąbelków. Wyrobione ciasto odkładamy jeszcze na ok. 0,5 godziny do lodówki. Po tym czasie odkrawamy ciasto po kawałku, cienko wałkujemy i wybieramy formę naszych wypieków.

Jeśli przygotowujemy faworki, to płat ciasta kroimy na paski o szerokości ok. 4 cm i długości 15 cm. Pośrodku robimy nacięcie i wywijamy oba brzegi na drugą stronę.

Jeśli chcemy zrobić róże, to potrzebujemy 3-4 okrągłych foremek lub szklanek o różnych wielkościach, aby wyciąć krążki. Każdy krążek nacinamy w czterech miejscach, pozostawiając środek nieprzecięty. Układamy krążki jeden na drugim tak, aby nacięcia nie pokrywały się ze sobą, środek przyciskamy i zlepiamy w ten sposób różę.

Olej rzepakowy rozgrzewamy w głębokim naczyniu do ok. 175 st. C. Temperaturę kontrolujemy za pomocą termometru albo orientacyjnie – olej będzie wystarczająco nagrzany po ok. 10-15 min, gdy wrzucony do niego skrawek ciasta ładnie zrumieni się, ale nie spali.

Wypieki smażymy z obu stron po ok. minucie na złoty kolor. Róże umieszczamy w garnku wypukłą stroną w dół, a następnie przewracamy na drugą stronę. Usmażone faworki czy róże przekładamy na papierowy ręcznik, a następnie do większego naczynia i posypujemy cukrem pudrem.

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych