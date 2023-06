Wiosna na talerzu to przede wszystkim szansa na doładowanie organizmu świeżymi witaminami. Trzeba to jednak robić z głową.

Witaminy należą do grupy podstawowych składników odżywczych, jednak nie są sobie równe – to, jak je przyswoimy, zależy od sposobu podania. Podstawowy podział dotyczy rozpuszczalności – w wodzie lub w tłuszczach.

Wspomagającą naszą odporność witaminę C (zawierają ją cytrusy, brukselka, brokuł, papryka, owocowe jagodowe oraz kiszonki) najlepiej spożywać na zimno, ponieważ wysokie temperatury powodują jej rozkład.

Mamy też ważną grupę witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, E i K. Przyswajalność witamin z warzyw i owoców warto wzmocnić dodatkiem oleju rzepakowego, który nie tylko sprzyja wchłanianiu witamin z „zieleniny”, lecz także sam jest źródłem witaminy E i K oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, których organizm człowieka nie produkuje, a potrzebujemy ich do produkcji hormonów i budowy błon komórkowych.

Witamina A

Witamina A wpływa przede wszystkim na prawidłowe widzenie oraz wspomaga kondycję skóry, włosów i paznokci. W warzywach takich, jak awokado, marchew, pietruszka, szpinak, jarmuż, brokuły występuje prowitamina A w postaci karotenoidów rozpuszczalnych w tłuszczach, które przyswoimy dzięki dodatkowi oleju rzepakowego.

Witamina D

Witamina D wzmacnia układ kostny i chroni zęby, zapobiega rozwojowi krzywicy u dzieci, a także demineralizacji kości prowadzącej do osteoporozy. Jej poziom uzupełniamy, jedząc ryby morskie, jaja i nabiał.

Witamina E

Witamina E (znana również pod nazwą tokoferoli) jest ważnym przeciwutleniaczem, który bierze udział w procesach immunologicznych. Znajdziemy ją m.in. w: orzechach, rybach, pomidorach, brokułach czy innych zielonych warzywach, ale też duże jej ilości zawiera właśnie olej rzepakowy.

Witamina K

Witamina K, występująca w postaci K1, K2 i K3, to z kolei związki: fitomenadion, menadion i menadiol. Występuje w produktach pochodzenia roślinnego, głównie w postaci K1 oraz w oleju rzepakowym, gdzie przeciętna zawartość witaminy K wynosi 17,5 mg/100 g. Pełni ona wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka, a do najważniejszych należą wpływ na prawidłową krzepliwość krwi (zapobieganie krwotokom wewnętrznym) i na mineralizację kości (wpływ na homeostazę wapnia).

1. Sałatka z truskawkami, awokado i serem pleśniowym

1/2 główki sałaty

3 plastry sera z niebieską pleśnią

3 łyżki orzechów włoskich

1/2 awokado

5-6 truskawek

sos: 5 łyżek oleju rzepakowego, 1 łyżeczka octu z białego wina, 1 łyżeczka musztardy, sól, pieprz, ząbek czosnku

Podajemy składniki na jedną porcję. W razie potrzeby można ilość dowolnie mnożyć, pamiętając o tym, że najlepiej każdą porcję przygotować na oddzielnym talerzu.

Pierwszą warstwę stanowi sałata – myjemy ją, suszymy i rwiemy na kawałki. Na wierzchu układamy plasterki truskawek, pokruszony ser, kawałki orzechów i cząsteczki awokado.

Z podanych składników przygotowujemy sos. Sól rozpuszczamy w occie, dodajemy musztardę, a następnie olej rzepakowy – energicznie mieszamy, aż stworzy się w miarę jednolita emulsja. Zadanie to będzie łatwiejsze, jeśli składniki sosu umieścimy w słoiku, zakręcimy go i zmieszamy, energicznie nim potrząsając. Gdy sos ma już odpowiednią konsystencję, dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę i pieprz. Ponownie mieszamy. Sałatkę polewamy sosem tuż przed podaniem.

2. Łosoś na pieczonych warzywach

fot. Shutterstock

2 młode cukinie

2 pory

6 marchewki

4 kawałki łososia

1 cytryna

olej rzepakowy do smażenia

sól, pieprz

łyżka serka mascarpone lub gęstej śmietany

Łososia oprószamy solą. Na rozgrzaną patelnię nalewamy cienką warstwę oleju rzepakowego i obsmażamy kawałki łososia z obu stron. Gdy przyrumienią się, odkładamy na bok.

Pora kroimy w półplasterki, a marchewki i cukinie w podłużne, cienkie paseczki. Na rozgrzany olej rzepakowy wkładamy najpierw marchew, potem pora, a na końcu cukinię. Smażmy kilka minut, aż warzywa lekko zmiękną. Doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy mascarpone lub śmietankę – mieszamy. Na dnie naczynia do zapiekania układamy warzywa, a na wierzchu kawałki łososia i zapiekamy całość przez 20-30 min w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C.

Podajemy chwilę po podaniu, z plasterkiem cytryny do ryby.

3. Sałatka nicejska z sosem czosnkowym

fot. Shutterstock

brokuł

czerwona cebula

papryka czerwona

2 jajka

puszka tuńczyka w sosie własnym

garść pomidorków koktajlowych

sos: 2 łyżki oleju rzepakowego, 1/2 szklanki jogurtu greckiego, ząbek czosnku, sól, zioła prowansalskie, zielony pieprz

Różyczki brokuła blanszujemy, czyli wrzucamy na 2-3 minuty do wrzątku, wyjmujemy i przelewamy zimną wodą. Pozostawiamy na sitku do odsączenia, a następnie przekładamy do miski. Dodajemy czerwoną cebulę pokrojoną w piórka, kawałki papryki, połówki pomidorków i mieszamy. Na wierzchu układamy kawałki tuńczyka odsączone z zalewy oraz jajka pokrojone w ósemki.

Z podanych składników przygotowujemy sos i polewamy nim sałatkę.

4. Sałatka z rukolą i pieczoną marchewką

fot. Shutterstock

opakowanie rukoli

100 g miękkiego sera koziego

3 łyżki pestek granatu

1/2 szklanki ciecierzycy z puszki lub ugotowanej

3 marchewki

marynata: kumin rzymski, sól, curry, czosnek granulowany, 4 łyżki oleju rzepakowego

sos: 1/4 szklanki oleju rzepakowego, łyżeczka musztardy, łyżeczka miodu, kilka kropel octu balsamicznego, mały ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę

Marchewki myjemy, obieramy i kroimy w słupki albo na grubsze plastry. Z podanych składników przygotowujemy marynatę – mieszamy wszystko i smarujemy nią marchewki. Odkładamy na kilkanaście minut, a po tym czasie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 st. C na 20-30 min, aż warzywa się przyrumienią. Wyjmujemy i studzimy.

Na talerzu układamy rukolę, a na wierzchu pozostałe składniki: marchewki, pestki granatu, ciecierzycę i kawałki koziego sera.

Z podanych składników przygotowujemy miodowo-musztardowy sos i polewamy nim sałatkę tuż przed podaniem.

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych