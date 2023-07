1 lipca br. ruszył nabór wniosków do programu Dobry start. Do uzyskania jest bezzwrotna dotacja w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną na każdego ucznia.

Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

Wypłata przyznanego świadczenia dokonywana jest tylko w formie bezgotówkowej, na wskazane przez rodzica we wniosku konto bankowe.

Wnioski o świadczenie Dobry start można składać, tak jak w latach ubiegłych, można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku czyli 2023 r. Wnioski złożone po 30 listopada br. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września br. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie 2023 r.), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.