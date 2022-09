Wymiana starych okien na energooszczędną stolarkę to nie tylko sposób na ograniczenie zużycia energii cieplnej w kryzysie energetycznym, ale i opłacalna inwestycja kapitału ze wslarciem z rządowych programów np. „Czyste Powietrze”. W jaki sposób uzyskać dotację na energooszczędną stolarkę otworową? Jakie okna umożliwiają zwrot wydanych funduszy?

Inwestując w Polsce w rozwiązania energooszczędne, inwestorzy mają szansę uczestnictwa w rządowych programach, które wspierają tego typu działania finansowo.

Dotyczy to także kwestii wymiany okien na te bardziej energooszczędne, gdzie po spełnieniu konkretnych wymagań mamy możliwość pozyskania bezzwrotnego dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” w wysokości 30% wartości danej inwestycji. Jak uzyskać taką dopłatę?

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze nie tylko na wymianę okien

O tego typu dofinansowanie może starać się każda osoba wpisana w księgi wieczyste jako właściciel domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego. Pomoc nie jest przyznawana lokatorom ani osobom wynajmującym dany obiekt.

- By uzyskać dofinansowanie, musimy w ramach termomodernizacji wykonać przynajmniej jedną z prac dotyczących wymiany okien, drzwi lub bram garażowych. Środki przyznawane są także w zależności od progu dochodowego - od 30 do 37 tysięcy wkładu. Jeśli chodzi o okna, to progi maksymalnego dofinansowania oscylują na poziomie 30% poniesionych kosztów, a maksymalna kwota dotacji wynosi 210 złotych za m2 powierzchni zakupionego okna. W przypadku stolarki drzwiowej i bram garażowych, jest to wartość równa 30% poniesionych kosztów, a maksymalna kwota dotacji to 600 złotych za m2 - wyjaśnia Rafał Buczek z firmy Awilux.

Jakie normy i wymagania energooszczędności muszą spełnić okna drzwi i bramy?

Wymieniane okna i drzwi muszą spełniać rygorystyczne normy. Ich przenikalność cieplna nie może być większa niż 0,9w/m2 x k. Z kolei współczynnik dotyczący okien dachowych i połaciowych ma wynosić 1,1 w/m2 x k, a w przypadku drzwi wejściowych - 1,3 w/m2 x k.

Bramy garażowe powinny posiadać wartość oscylującą wokół 1,3 w/m2 x k. Co ważne, wszystkie podane wartości muszą być potwierdzone testami i deklaracjami producenta.

- Pamiętajmy, że uzyskanie dofinansowania jest przede wszystkim zależne od przeprowadzenia audytu budynku pod względem energetycznym - bez tego nie otrzymamy środków z programu. Dlatego najpierw musimy stworzyć dokumentację projektową dotyczącą inwestycji, która z kolei będzie formalnie potwierdzona przez osobę posiadającą certyfikat upoważniający ją do wystawiania tego typu zaświadczeń. Następnie za własne środki należy zakupić energooszczędne rozwiązania, na które potem dostajemy dofinansowanie. Po tym, jak wykonamy modernizację w ramach określonej w danej dokumentacji czynności, musi nastąpić odbiór, który należy zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska. Po pomyślnej weryfikacji całej dokumentacji będziemy mogli uzyskać dofinansowanie – mówi ekspert Awilux.

Warto wspomnieć, że wnioski umożliwiające otrzymanie dotacji można składać do 2027 roku, a o środki starać do roku 2029.

Jakie okna energooszczędne z dofinansowaniem?

- Wszystko zależy od pomiaru i weryfikacji okien – na przykład przy małych konstrukcjach narzucone przez ustawodawcę normy mogą nie być spełnione, gdyż parametry okien będą inne i tym samym odbiegną od ustalonych wytycznych. Przy takich pomiarach warto wziąć również pod uwagę charakter pomieszczenia – czyli czy jest to pomieszczenie ciepłe, czy techniczne – a jest to istotna kwestia, bo do tych drugich wymagana jest zupełnie inna stolarka – tłumaczy Rafał Buczek z firmy Awilux.

Stąd przy zakupie danego rozwiązania ważne jest, by zaznaczyć fakt starania się dofinansowanie, a także późniejsze przeprowadzenie pomiarów, dobranie systemu odpowiedniego do danego budynku i określonej ilości i rozmiaru okien – tak, by były zgodne z założeniami programu. Jeśli ostatecznie wymogi nie będą spełnione, wniosek o dofinansowanie zostanie automatycznie odrzucony.

Wymiana okien na energooszczędne może być bardzo opłacalna – nie tylko pod względem oszczędności energii, ale również zwrotu kosztów. W ofercie firmy Awilux, produkującej okna i drzwi w klasie premium, znaleźć można wiele rozwiązań, które nie tylko idealnie wpiszą się w każdy projekt, ale także umożliwią uczestnictwo w rządowym programie „Czyste Powietrze”, które wspiera finansowo energooszczędne wybory.