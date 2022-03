Jak wojna na Ukrainie wpłynie na ceny materiałów budowlanych w Polsce?

Dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB, przewiduje, że z powodu działa wojennych w Ukrainie możemy spodziewać się dalszego wzrostu cen materiałów na polskim rynku budowlanym. Drożejąca ropa naftowa, miedź, aluminium i ruda żelaza to wyższe ceny m.in. asfaltu, kabli i przewodów elektrycznych, wyrobów stalowych i konstrukcji aluminiowych. Drożejące surowce energetyczne znacznie zwiększą koszty produkcji materiałów.

Odpływ pracowników z Ukrainy, którzy wracają walczyć za swoją ojczyznę, może prowadzić do opóźnień na polskich budowach.

Nieunikniony wzrost cen surowców na rynkach światowych doprowadzi do dalszego wzrostu cen materiałów na polskim rynku budowlanym.

Polskie firmy budowlane mogą mieć poważne problemy z płynnością dostaw z Ukrainy, Rosji i Białorusi (gł. kruszyw, stali, cementu, aluminium i drewna).

Geopolityczne zawirowania w Europie Środkowo-Wschodniej mogą wpłynąć na zaostrzenie polityki kredytowej i gwarancyjnej wobec polskiej branży budowlanej ze strony międzynarodowych instytucji finansowych.

Jak podaje dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), skutkiem działań wojennych w Ukrainie będzie wzrost cen surowców na rynkach światowych, który prawdopodobnie przyczyni się do dalszego wzrostu cen materiałów na polskim rynku budowlanym. Może pogłębić to kłopot firm z utrzymaniem rentowności kontraktów pozyskanych w 2021 r.

- Drożejąca ropa naftowa, miedź, aluminium i ruda żelaza będą oznaczały wyższe ceny m.in. asfaltu, kabli i przewodów elektrycznych, wyrobów stalowych i konstrukcji aluminiowych. Co więcej, drożejące surowce energetyczne znacznie zwiększą koszty produkcji materiałów oraz w istotny sposób podwyższą koszty eksploatacji maszyn i sprzętu budowlanego - przewiduje dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB

Wojna zaburzy łańcuchy dostaw surowców wykorzystywanych w produkcji materiałów budowlanych

Jak zauważa ekspert PZPB napaść Rosji na Ukrainę może przysporzyć polskim firmom bardzo poważne problemy z płynnością dostaw z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Mogą one doprowadzić do zaburzeń w realizacji niektórych inwestycji i wywierać dodatkową presję na wzrost cen materiałów na rynku polskim.

- Ograniczenia będą dotyczyły importu kruszyw, cementu oraz wyrobów z drewna, aluminium i stali. Według danych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) w 2021 r. ok. 20% zużytej w Polsce stali pochodziło z Ukrainy (ok. 1,37 mln t), Rosji (ok. 1,36 mln t) i Białorusi (ok. 0,3 mln t). Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) podaje, że w latach 2016-2020 import cementu z Białorusi wzrósł o prawie 300% do ok. 400 tys. t. - podkreśla dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB. - Jednocześnie spore wzrosty odnotowano w imporcie cementu z Ukrainy. Ponadto, Polska importuje z Ukrainy i Białorusi duże ilości wysokogatunkowych kruszyw niezbędnych do budowy dróg i linii kolejowych oraz do produkcji betonu i prefabrykatów - podsumowuje ekspert PZPB.