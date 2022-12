Na co zwrócić uwagę przy wyborze ryby na wigilijny stół? Wskazówki są uniwersalne i oczywiście można je wykorzystać nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia. Liczy się wygląd, zapach i kolor mięsa. Sprawdź zatem, jak uniknąć nieświeżej niespodzianki.

Pani Ela z Osady Wodnej Grzegorzewice zaznaczyła, że przy zakupie filetu rybnego należy zwróć uwagę na jego kolor. Filet powinien być jednolity. Karp, lin mają ciemniejsze mięso natomiast sandacz, szczupak, okoń jaśniejsze. - Jeżeli kolor filetu jest nierównomierny, na przykład polędwiczka jest jaśniejsza może to oznaczać, że ryba została przygnieciona czyli jeden filet został rzucony na drugi i mięso się przydusiło - dodała ekspertka.

Filet, który leży 3-4 dni można poznać także po tym, że mięso jest ciemniejsze a na obrzeżach pojawił się biały nalot". Taką rybę należy omijać szerokim łukiem. Mięso ryby powinno być czyste, bez żadnego nalotu.

Jak poznać, że ryba jest nieświeża?

- Mięso filetu nie może być śliskie, a jedynie gładkie. Jeżeli chodzi o zapach to zarówno karp, sandacz, okoń i szczupak mogą pachnieć stawem, to naturalne. Po przepłukaniu wodą zapach powinien zniknąć. W rybie psuje się mięso, a po przyduszeniu może mieć nawet intensywny odór - dodaje pani Ela. Zaznacza przy tym, że jedynie miętus ze znanych ryb słodkowodnych ma bardziej intensywny zapach rybny, jednak nie może on odrzucać, bo to oznacza, że ryba nie jest świeża.

Skóra ryby także po wypatroszeniu powinna być jednolita, nie odgnieciona a oko świecące, błyszczące nie zamglone - zaznacza ekspertka z Osady Wodnej Grzegorzewice.

Blada skóra i oczy ryby powinny nas zaalarmować

Skóra w różnych odcieniach kolorów i blade oko może oznaczać, że ryba została podduszona i nie jest świeża. Jeżeli ryba pochodzi bezpośrednio z gospodarstwa rybackiego to hodowca powinien zamieścić informację o sposobie karmienia.

Nasze ryby karmimy tylko zbożem. Gotowe pasze szczególnie te z witaminami, probiotykami tak zwana śruta zawiera wypełniacze i związki chemiczne, my tego nie podajemy – dodaje Ela z Osady Wodnej Grzegorzewice.

Ryby na zwykłym zbożu nie rosną tak szybko, gdyż nie ma tam żadnych przyspieszaczy jak w gotowych produktach.

Ryba powinna rosnąć 2-3 lata aby osiągnąć odpowiednią wielkość. Młodsza i większa ryba nie mogła zostać wykarmiona w sposób naturalny. W naszych stawach dbamy o poziom wody oraz jej natlenienie ponieważ jeżeli w wodzie jest za mało tlenu ryby umierają - zaznacza ekspertka.

Dobrostan ryb gwarantuje posiadanie certyfikatu weterynaryjnego posiadany przez każde gospodarstwo, które hoduje ryby na sprzedaż. Certyfikat powinien być odnawiany każdego roku. Badane jest pH wody oraz ogólny stan zdrowia ryb.

- Każda z naszych ryb podczas tarła jest wypuszczana na ściętą trawę. Tutaj dzieje się wylęg, narybek jest wielkości główki od szpilki. Potem ryba rośnie już w wodzie, więc kontrolujemy całkowicie proces hodowli od chwili jej narodzin – na zakończenie rozmowy dodała pani Ela.

Jeżeli szukasz ryb świeżych lub rybnych delikatesów na święta, w tym tych z Osady Wodnej Grzegorzewice, zajrzyj na stronę Lokalny Rolnik.

Poniżej ku inspiracji publikujemy przepis na karpiowe przysmaki.