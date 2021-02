jak wybrać funkcjonalne okno do kuchni?

Okna w kuchni to nie tylko źródło najzdrowszego, naturalnego światła, ale również możliwość szybkiego i skutecznego wywietrzenia pomieszczenia. Tylko jaką stolarkę wybrać, by była jednocześnie: piękna, funkcjonalna i wygodna w użytkowaniu?

Przepisów na kuchnię idealną jest wiele. Ale tylko jeden ich element jest stały – w kuchni musi być co najmniej jedno okno. I to z kilku powodów.

- Inwestorzy bardzo wyraźnie zaznaczają, że zależy im, by kuchenne wnętrze było dobrze doświetlone oraz by można było je łatwo wywietrzyć. To znacznie ułatwia przygotowywanie posiłków i pozwala na redukcję wydatków na energię elektryczną. Ale to nie wszystko. Okno, albo okna, pozwalają na kontrolowanie tego co dzieje się obok domu. Dzięki nim możemy co chwilkę spoglądać na dzieci bawiące się w ogródku, albo wypatrywać gości. – wyjaśnia Ryszard Maczyński, ekspert z firmy MS więcej niż Okna.

Pojawia się tylko pytanie na jaką stolarkę postawić w przypadku kuchni? Pierwszą z możliwości są standardowe okna pionowe, które chętnie montujemy nad blatem roboczym, lub – jeszcze częściej – obok zlewozmywaka. Co prawda wykluczają one górną zabudowę, ale umożliwiają obserwowanie otoczenia podczas zmywania i gotowania.

- Jeśli zależy nam na oknie nad zlewem, warto pamiętać, żeby zamontować je na odpowiedniej wysokości – albo dokładnie na wysokości planowanego blatu, albo ponad jego poziomem. Warto przy tym zamontować odpowiednie, chowane baterie, gdyż w innym wypadku możemy mieć problem z otwarciem skrzydeł. – wyjaśnia Ryszard Maczyński.

Alternatywą są okna poziome z zawiasami montowanymi nie z boku, ale na dole ramy tzw. lufciki. Bez problemu zmieścimy je pod górnymi szafkami i nie będziemy mieli problemu z ich uchyleniem. Inną opcją są okna nieotwierane typu fix.

Pozwolą one na zastosowanie większego przeszklenia, a więc i lepsze doświetlenie blatu. Z drugiej strony, o ile kuchnia nie znajduje się na stosunkowo niskim parterze – możemy mieć problem z ich umyciem.

Coraz większą popularnością cieszą się okna narożne. Jeśli posiadamy kuchnię w narożu budynku, wariant ten zapewni najlepszy widok na otoczenie domu. A dzięki obecnie stosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym i termicznym, nie musimy się lękać o wytrzymałość tego rodzaju stolarki czy nadmierną ucieczkę ciepła.

Ostatnią, ale z pewnością jedną z najbardziej interesujących opcji, jest możliwość zamontowania w kuchni zamiast standardowego okna, okna przesuwnego typu Patio PSK. Dzięki nim, otwarte przesunięte skrzydło nie będzie wchodziło w konflikt z kranem czy innymi urządzeniami bądź elementami umieszczonymi na blacie przy oknie.

