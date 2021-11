Jak wybrać ogrodzenie, które zagwarantuje najlepszą ochronę posesji?

Bezpieczne grodzenie to takie, które w maksymalny sposób ogranicza możliwość wtargnięcia intruzów, chroniąc mieszkańców i ich mienie. Co jednak zrobić, by zbudować taki płot wokół domu? Jest kilka kluczowych aspektów, które warto przemyśleć.

Choć ogrodzenie często wybieramy przede wszystkim pod kątem estetyki, nie zapominajmy, że jednym z jego podstawowych zadań jest ochrona podwórka i domu.

To właśnie parkan stanowi pierwszą barierę oddzielającą od przestrzeni zewnętrznej i utrudniającą dostęp na teren prywatny osobom niepowołanym. Zapytaliśmy specjalistę, na co szczególnie zwrócić uwagę, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa sobie i swojej rodzinie?

Bezpieczna brama i furtka to podstawa

– Tak jak w budynku najbardziej newralgicznymi miejscami są okna, drzwi i brama garażowa, tak w ogrodzeniu istotne dla bezpieczeństwa są przede wszystkim furtka i brama wjazdowa – podkreśla Paweł Zajkowski, ekspert z firmy ZED, partner handlowy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Pierwszym sposobem na zapewnienie ochrony jest więc zamknięcie furtek i bram. W Polsce wciąż wiele furtek wykonuje się z obustronną klamką. Nasza firma realizuje też ogrodzenia w Niemczech i tam standardem jest wstawianie od zewnątrz pochwytu lub antaby zamiast klamki. Taką furtkę można otworzyć kluczem lub wygodniej przy pomocy elektronicznego breloka lub kodu. Dzięki temu zapobiegamy wchodzeniu na nasz teren przypadkowych osób - zauważa Paweł Zajkowski.

Także brama wjazdowa powinna pozostawać przez cały czas zamknięta. Jeśli jest obsługiwana ręcznie i zamykana na klucz, zdarza się, że o tym zapominamy lub po prostu nie chce nam się tego robić za każdym razem. O wiele wygodniejszą, a jednocześnie pewniejszą opcją jest obsługa automatyczna.

– Brama sterowana zdalnie, najczęściej przy pomocy pilota, po określonym czasie zamknie się samoczynnie – mówi ekspert z firmy ZED. – Napęd może posiadać też funkcję, która domknie skrzydło w sytuacji, gdy ktoś próbowałby je mechanicznie odsunąć.

Postaw na sprawny i inteligentny monitoring posesji

Ważnym aspektem, zapewniającym poczucie bezpieczeństwa, jest pewność posiadania kontroli nad tym, co dzieje się w obrębie posesji i w jej najbliższym otoczeniu. Z tego względu warto zainwestować w urządzenia, które pozwolą zarówno monitorować stan furtki i bramy, jak też sprawdzić, kto chce wejść na nasz teren.

– Kontaktrony zamontowane przy bramie i furtce można podłączyć do systemu alarmowego, dzięki czemu każda próba niepożądanego otwarcia będzie sygnalizowana – radzi Paweł Zajkowski. – Coraz więcej osób decyduje się też na korzystanie ze specjalnych aplikacji, które pozwalają sprawdzić, czy wszystko jest w porządku w dowolnym momencie, nawet gdy jesteśmy poza domem. Możemy też otworzyć bramę wjazdową z tabletu lub smartfona zanim dojedziemy na posesję, nie musząc potem zatrzymywać auta na ulicy.

Bardzo przydatne są też domofony i wideodomofony instalowane przy furtkach. Za ich pomocą nie tylko wpuścimy odwiedzających nas gości, bez konieczności wychodzenia z domu, ale też wcześniej upewnimy się, kto chce dostać się do środka. Wygodnym rozwiązaniem jest Centrebox – moduł dostępny w ofercie firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe, który w estetycznej obudowie integruje domofon lub wideodomofon, moduły sterujące i zasilające oraz skrzynkę na listy.

Jakie ogrodzenie zapewni bezpieczeństwo twojej posesji?

Czy typ ogrodzenia wpływa na bezpieczeństwo posesji?

– Praktycznie nie ma ogrodzeń, których nie dałoby się pokonać, ale jednocześnie w zasadzie każdy typ płotu można zbudować w taki sposób, aby właściwie spełniał swoje funkcje – podkreśla specjalista. – Montując ogrodzenia firmy Plast-Met, mam pewność, że bez względu na ich rodzaj, będą stabilne i odpowiednio trwałe. Oczywiście, trudniejsze do przejścia są wyższe ogrodzenia z pionowych elementów. Lepiej unikać konstrukcji, które mają formę drabiny, czyli poziomo ułożonych poprzeczek ułatwiających wspinanie. Co zatem z modnymi ostatnio ogrodzeniami poziomymi? Można wybrać model, w którym przerwy są na tyle wąskie, że trudno włożyć w nie stopę.

Ekspert zwraca uwagę na fakt, że warto odróżnić planowe włamanie od przypadkowych wtargnięć i kradzieży.

– O ile w pierwszym przypadku dobrze przygotowani włamywacze są w stanie sforsować nawet skomplikowane zabezpieczenia, o tyle właściwie dobrane i zadbane ogrodzenie w wielu sytuacjach może zniechęcić mało wykwalifikowanego złodzieja i ochronić nasze mienie – stwierdza Paweł Zajkowski z Firmy ZED z Grabic koło Gubina.