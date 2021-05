Jak wykonać ogrodzenie działki ściśle sąsiadującej z inną posesją?

Nieprawidłowe ogrodzenie działki ściśle przylegających do sąsiadujących działek może stać się źródłem konfliktu z sąsiadami. Dowiedz się, jak uniknąć sporu o "miedzę" i kto ponosi odpowiedzialność finansową za konserwację ogrodzenia dzielącego 2 sąsiadujące ze sobą nieruchomości.

Choć prawo nie określa ściśle zasad stawiania ogrodzenia pomiędzy sąsiadującymi działkami, warto zachować w tej kwestii pewną dozę ostrożności.

– Najlepiej w kwestii budowy ogrodzenia porozumieć się z sąsiadem – podpowiada Mateusz Tiuchty, specjalista firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Jeśli jesteśmy zgodni, możemy postawić płot na granicy i podzielić się kosztami. W przypadku, gdy nie dojdziemy do konsensus lub gdy posesja obok nas nie ma jeszcze właściciela, możemy samodzielnie wznieść ogrodzenie. Lepiej jednak wówczas zadbać o to, by znajdowało się ono w całości w obrębie naszej działki. Inaczej czeka nas spór o przekroczenie granic działki i musimy liczyć się z konsekwencjami finansowymi, związanymi z demontażem ogrodzenie posesji.

Jak najłatwiej upewnić się że stawiamy ogrodzenie w obrębie naszej działki i nie wkraczamy na posesję sąsiada?

Kto dokonuje pomiarów działki pod ogrodzenie nieruchomości?

Granice działek wytycza geodeta. W przypadku działek budowlanych, które nie były wcześniej ogrodzone, zaznacza on punkty graniczne za pomocą palików geodezyjnych.

To bardzo ważne elementy i warto dbać o to, by nie zostały zniszczone w trakcie budowy. Będą one niezbędne przy wznoszeniu ogrodzenia docelowego, co zwykle robi się na końcu inwestycji.

– Wstępny projekt i wycenę ogrodzenia wykonujemy na podstawie wymiarów podanych przez właściciela – mówi specjalista firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Jeśli inwestor jest zdecydowany na zakup, przed zleceniem produkcji elementów ogrodzeniowych jedziemy na miejsce i dokonujemy pomiarów w terenie. Wykonanie tych czynności przez fachowca jest niezmiernie istotne. Pozwala precyzyjnie określić wymiary przęseł, a także uwzględnić spadki istniejące na działce czy zauważyć inne utrudnienia, na które osoba bez doświadczenia mogła nie zwrócić uwagi - podsumowuje Mateusz Tiuchty z firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe