Mleko i jego przetwory zalecane są w diecie, zwłaszcza osób, które muszą szczególnie dbać o układ kostny, czyli najmłodszych i najstarszych.

Obecne zalecenia żywieniowe przedstawione w postaci talerza sugerują, aby produkty białkowe – do których zalicza się mięso, ryby, mleko, nabiał i rośliny strączkowe – stanowiły ¼ naszej dziennej diety. Ważna jest różnorodność. Białko to przede wszystkim budulec, co szczególnie ważne jest w przypadku rosnących dzieci i osób uprawiających sport. Dodatek białka obniża poposiłkowe stężenie glukozy we krwi oraz daje uczucie sytości (co ma znaczenie dla cukrzyków i osób odchudzających się), ponieważ dzięki zawartości białka węglowodany są wolniej trawione.

Mleko i jego przetwory (kefir, jogurt, sery) to jednak nie tylko białko, ale przede wszystkim wapń, który wzmacnia kości – jest więc niezbędny w diecie zarówno dzieci, jak i osób starszych zmagających się często z osłabieniem kości czy osteoporozą. Mleko jest również bogate w witaminę A, B1, laktoferynę, immunoglobuliny, laktoalbuminę, glikopeptydy itp., które wzmacniają odpowiedź immunologiczną organizmu na potencjalne zagrożenia ze strony wirusów i bakterii.

O ile dzieci zazwyczaj mogą spożywać mleko w każdej postaci (z wyjątkami), to bywa, że osoby starsze i w średnim wieku cierpią na nietolerancję laktozy, czyli cukru mlecznego. Niektórym wystarczy ograniczenie spożycia mleka, inni powinni je wyeliminować, co nie musi jednak oznaczać całkowitej rezygnacji z nabiału. Nietolerancja laktozy wynika z faktu, że organizm nie wytwarza wystarczającej ilości laktazy – enzymu niezbędnego do trawienia laktozy. W niektórych przypadkach możliwe jest farmakologiczne uzupełnienie tej substancji, ale rozwiązaniem jest również spożywanie fermentowanych produktów mlecznych (jak np. kefir, jogurt, maślanka, sery pleśniowe), ponieważ zawarte w nich bakterie probiotyczne produkują laktazę, a tym samym wspomagają proces rozkładu cukru mlecznego i łagodzą objawy nietolerancji. Talerz żywieniowy zaleca właśnie osobom dorosłym spożywanie produktów mlecznych o ograniczonej zawartości tłuszczu, zwłaszcza fermentowanych. Na szczęście, mamy tyle form mleka i nabiału, że każdy znajdzie dla siebie produkt bezpieczny, odpowiedni i smaczny.

1. Domowy ser żółty

1 l mleka 3,2%

1 kg białego sera tłustego lub półtłustego

3 żółtka

100 g masła

1 łyżeczka sody oczyszczonej

2 łyżeczki soli

garść orzechów

przyprawy wg uznania, np.: czarnuszka, tymianek, chili

O ile biały ser na pewno niejedna gospodyni robiła w domu, o tyle żółty wymaga serowarskiego sprzętu i zazwyczaj długiego czasu leżakowania. Podajemy przepis na szybką, domową wersję sera o konsystencji pomiędzy serem żółtym i topionym, przypominającą serki śniadaniowe sprzedawane w plastrach.

Mleko gotujemy w dużym garnku, uważając, aby nie wykipiało. Dodajemy pokruszony ser biały i sól. Podgrzewamy kilka minut, aż wydzieli się serwatka. Wylewamy masę na sito i odsączamy.

W czystym garnku roztapiamy masło, dodajemy ser i mieszamy, aż powstanie jednolita masa. Dodajemy żółtka i nadal mieszamy. Na końcu dodajemy sodę i mieszamy, aż masa zmieni konsystencję i stanie się podobna do serka topionego. Teraz dodajemy posiekane orzechy lub inne wybrane przyprawy. Mieszamy, a następnie przelewamy do foliowego woreczka i wkładamy do takiego naczynia, jaki kształt chcemy uzyskać (podłużny zapewni nam szynkowar, a kwadratowy lub prostokątny – plastikowy pojemnik na żywność). Po wystudzeniu wkładamy do lodówki na co najmniej dobę.

2. Sernik pina colada

spód

200 g wiórków kokosowych

2 jajka

½ szkl. cukru

½ szkl. roztopionego masła

środek

1 puszka ananasa

1 galaretka ananasowa

wierzch

400 g śmietany kremówki

1 galaretka ananasowa

1 opak. cukru wanilinowego

polewa

200 g mlecznej czekolady

ok. 1/3 szkl. śmietany

1 łyżeczka żelatyny

Najpierw przygotowujemy kokosowy spód. Oddzielamy białka od żółtek. Żółtka ucieramy z cukrem, dodajemy wiórki kokosowe i roztopione masło. Z białek ubijamy sztywną pianę i łączymy ją delikatnie z masą. Wylewamy do kwadratowej formy wyłożonej papierem i pieczemy ok. 20 min w 180°C.

Galaretki rozpuszczamy w nieco mniejszej ilości wody, niż wskazuje instrukcja na opakowaniu – w jednym naczyniu galaretkę na środkową warstwę, w drugim na piankę. Gdy galaretki wystygną, do jednej porcji dodajemy pokrojone w kostkę kawałki ananasa (1 plaster odkładamy), wstawiamy do lodówki, aby nieco stężała, a następnie wylewamy na kokosowy spód i znów wstawiamy do lodówki.

Śmietanę ubijamy z cukrem wanilinowym na sztywno. Dodajemy rozpuszczoną galaretkę i pokrojony bardzo drobno plaster ananasa. Masę wykładamy na galaretkę z ananasem i ponownie schładzamy.

Gdy pianka tężeje, przygotowujemy polewę. Czekoladę rozpuszczamy ze śmietaną, aby powstała płynna, ale dość gęsta masa. Żelatynę rozpuszczamy w łyżce gorącej wody i dodajemy do czekolady. Mieszamy, studzimy i wylewamy na wierzch ciasta. Całość wstawiamy do lodówki, najlepiej na kilka godzin.

3. Syrniki z łososiem

500 g twarogu

2 jajka

ok. ½ szklanki mąki

sól, pieprz

olej do smażenia

kilka łyżek posiekanego szczypiorku

wędzony łosoś i kwaśna śmietana

Twaróg mielimy lub przeciskamy przez prasę. Dodajemy jajka, sól, pieprz, szczypiorek i mąkę niewielkimi partiami. Wyrabiamy ciasto aż do momentu, gdy da się z niego lepić placuszki. To, ile mąki będziemy potrzebować, zależy od wilgotności sera. Z ciasta formujemy niewielkie, okrągłe placuszki, które obtaczamy w mące i na rozgrzanym oleju smażymy na złoto z obu stron.

Podajemy od razu z kwaśną śmietaną i kawałkami wędzonego łososia.

4. Pączki serowe

0,5 kg mielonego twarogu

5 jajek

600 g mąki

3 łyżki cukru pudru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

olej do smażenia i lukier (cukier lub cukier puder do posypania)

Ze wszystkich składników zagniatamy ciasto – wałkujemy dość grubo, podsypując mąką, aby się nie kleiło. Za pomocą kieliszka albo małej szklaneczki wykrawamy kółeczka. Smażymy w głębokim tłuszczu zarówno kółeczka, z których urosną pączki, jak i okrawki, z których powstają nieregularne ciasteczka. Po odsączeniu pączki lukrujemy lub posypujemy cukrem pudrem.