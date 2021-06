Jak zabezpieczyć dom przed włamaniem na czas wakacji?

Co zrobić, aby spędzić spokojnie urlop i w jego trakcie nie stresować się potencjalnym włamaniem, a po powrocie zastać dom w nienaruszonym stanie? Warto zainwestować w zabezpieczenia które uchronią nasze mienie nie tylko w trakcie wyjazdu na urlop, ale przez 365 dni w roku.

W 2020 roku liczba kradzieży z włamaniem wzrosła względem 2019 roku o 3 249 przypadki i wyniosła łącznie 72 502.

Zbliżające się wakacje, to czas wyjazdów, lenistwa i beztroskiego spędzania czasu, ale też okres, w którym nasze domy i mieszkania przez dłuższy okres mogą pozostawać niezamieszkałe i bez dozoru. Kiedy my cieszymy się nadchodzącym urlopem i pakujemy walizki, złodzieje zacierają ręce i szykują się do „pracy”.

Co zrobić, aby jak najlepiej zabezpieczyć swój dom przed włamaniem?

Jak zabezpieczyć nieruchomość przed włamaniem?

Obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań pozwalających skutecznie zabezpieczyć nasz dobytek.

Okna o podwyższonej klasie odporności na włamanie, rolety antywłamaniowe – przydatne szczególnie w przypadku domów jednorodzinnych i mieszkań znajdujących się na parterze budynku czy klasyczne alarmy dźwiękowe lub te z powiadomieniem ochrony. Nie bez znaczenia są również drzwi wejściowe –powinny być wyposażone w zamek wielozastawkowe z atestem.

Złodzieje nie lubią światła, dlatego jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym warto zadbać o oświetlenie posesji. Dobrym rozwiązaniem jest także poproszenie kogoś bliskiego, aby co jakiś czas przyszedł i zapalił światło, podlał kwiaty. Dzięki temu zachowamy pozory, że na posesji ktoś przebywa.

Co zrobić, jeśli przytrafi się włamanie?

Jeśli twoja nieruchomość została okradziona, pozostaw wnętrze tak jak je zastałeś. W pierwszej kolejności zadzwoń na policję i poinformuj o zaistniałej sytuacji.

Funkcjonariusze policji powinni przeprowadzić oględziny i podejmą decyzję o wszczęciu postępowania. W przypadku rozpoczęcia sprawy niezbędne będzie złożenie zeznań.

Aby uniknąć finansowych konsekwencji , warto jeszcze przed urlopem pomyśleć o zabezpieczeniu mienia, na wypadek włamania.

Polisa ubezpieczeniowa chroni nie tylko na wypadek zdarzeń losowych, jak zalanie czy pożar, ale działa także w razie kradzieży z włamaniem.

W ramach odszkodowania możemy liczyć na wypłatę środków z tytułu utraconych ruchomości (wyposażenie, sprzęt elektroniczny itd.), jak również szkód w nieruchomości i elementach stałych, które powstały w wyniku włamania.

- Przed udaniem się na urlop powinniśmy spisać numery seryjne wartościowych przedmiotów, które pozostawiamy w domu – zwiększy to znacznie szansę na ich odzyskanie i będzie pomocne w trakcie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. O zdarzeniu należy także poinformować policję. Nie tylko w celu wszczęcia dochodzenia i wykrycia sprawcy, ale także ze względu na proces likwidacji szkody – jest to obowiązek, który nakładają na klientów towarzystwa ubezpieczeniowe – komentuje Halina Gądek, właścicielka placówki CUK Ubezpieczenia.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie?

Przede wszystkim porównując wszystkie dostępne na rynku oferty. Nie musimy tego robić samodzielnie. Doświadczony doradca multiagencji CUK Ubezpieczenia, w minutę sprawdzi dla nas oferty 30 towarzystw i wybierze tę, która będzie najbardziej atrakcyjna zarówno pod względem ceny, jak i zakresu ubezpieczenia.

- Warto zaznaczyć, że koszt polisy w porównaniu do wypłaconego odszkodowania jest znikomy – roczna ochrona dla mieszkania o powierzchni 50 m2 w Warszawie to ok. 300 zł. Dodatkowo, dzięki współpracy z kluczowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, nasi doradcy mogą zaoferować swoim klientom dodatkowe zniżki - 30% rabatu na ubezpieczenie domu/mieszkania w Allianz, 10% rabatu na ubezpieczenie domu/mieszkania w Generali oraz 35% rabatu na ubezpieczenie domu/mieszkania w Wiener – Bernard Adamowicz, właściciel placówki CUK Ubezpieczenia.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które mogą nam się przytrafić w życiu. Ale podejmując pewne działania, możemy zapewnić sobie spokój i komfort, aby w razie zdarzenia jego skutki nie były tak dotkliwe.

