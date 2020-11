Jak zabezpieczyć naszą posesję przed wtargnięciem nieproszonych gości?

Coraz częściej decydujemy się na zamykanie wejścia na swoją posesję. Zamontowanie zamka w furtce pozwoli nam kontrolować, kto wchodzi na podwórko. Aby obsługa bramki była komfortowa i zapewniała domownikom maksimum bezpieczeństwa, warto skorzystać z takich urządzeń, jak domofon czy wideodomofon.

Najprostszym sposobem na zabezpieczenie własnej działki jest montaż w furtce zamka na klucz. Nie tylko uchroni nas to przed niepożądanym wtargnięciem osób z zewnątrz, ale też da pewność, że bawiące się na podwórku dzieci nie wyjdą niepostrzeżenie na ulicę.

Ta metoda ma jednak swoje ograniczenia. Za każdym razem, kiedy ktoś będzie chciał nas odwiedzić, musimy wyjść na zewnątrz i otworzyć furtkę. Nie jest to przyjemna perspektywa, zwłaszcza wieczorami i kiedy jest zimno.

Znacznie bardziej komfortową opcją jest furtka z elektrozaczepem, który można otworzyć zdalnie. Pytanie tylko, skąd wiedzieć, kogo wpuszczamy do środka?

Domofon ułatwi kontakt i kontrolę

Oczywiście, jeśli chcemy sprawdzić, kto chce wejść na naszą posesję, możemy po prostu wyjrzeć przez okno. Jest tu jednak sporo ograniczeń. Po pierwsze nasza strefa wejściowa musi być tak zorganizowana, aby przestrzeń przed furtką była dobrze widoczna z domu.

Po drugie, nawet jeśli widzimy, kto się tam znajduje, a mamy w domu jedynie przycisk zwalniający elektrozaczep, nie będziemy mogli zamienić z nim kilku słów, zanim nie wpuścimy go do środka. Jest jednak proste rozwiązanie – domofon.

– Instalacja domofonowa nie jest zbyt skomplikowana – przekonuje Małgorzata Podemska, menadżer ds. rozwoju rynku w firmie Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Składa się z dwóch urządzeń: unifonu i bramofonu. Pierwszy to znajdujący się w domu odbiornik głośnomówiący lub wyposażony w słuchawkę. Posiada on przycisk otwierający elektrozaczep. Drugi element zamontowany jest przy furtce i zawiera dzwonek, mikrofon oraz głośnik. Mogą być połączone kablem lub działać bezprzewodowo. Jeśli zdecydujemy się na tańszą opcję przewodową, najlepiej prace instalacyjne przeprowadzić zanim zaaranżujemy ogród i ułożymy nawierzchnie.

Jak szybko sprawdzić, kto cię odwiedził?

Wideodomofony jeszcze jakiś czas temu montowane były jedynie przy ekskluzywnych rezydencjach. Dziś technologia poszła tak bardzo do przodu, a co za tym idzie, ceny urządzeń zmalały, że urządzenie to stało się o wiele bardziej dostępne.

- Wideodomofon daje nam ten komfort, że możemy nie tylko usłyszeć osobę, która chce wejść na naszą posesję, ale mamy też bezpośredni wgląd w strefę przed naszą furtką – podkreśla specjalistka z firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Jest to szczególnie ważne, gdy budynek oddalony jest od ogrodzenia lub widok przesłonięty jest na przykład żywopłotem. Urządzenie to może też posiadać dodatkowe funkcje, np. nagrywanie obrazu rejestrowanego przez kamerę podczas nieobecności domowników.

Domofon lub wideodomofon umieszczane są w metalowej kasecie, którą montuje się przy furtce, najczęściej na słupku ogrodzeniowym. Musi być ona wodoszczelna i odporna na działanie czynników atmosferycznych.

– Do naszej oferty wprowadziliśmy też specjalny moduł Centerbox, który w prostopadłościennym słupku integruje domofon lub wideodomofon, skrzynkę na listy oraz centralę sterującą, odpowiadającą za działanie instalacji domofonowej, automatykę bramy oraz oświetlenie zewnętrzne – opisuje Małgorzata Podemska z firmy Plast-Met. – Moduł ten został zaprojektowany w taki sposób, że pasuje wymiarowo i kolorystycznie do wszystkich modeli Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych.

