Kostki i płyty betonowe to niezwykle trwałe i praktyczne materiały, ale aby zachować ich atrakcyjną estetykę i nienaganny wygląd przez długie lata, wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych. Podpowiadamy, na co należy w szczególności zwracać uwagę, a czego unikać.

Współczesne nawierzchniowe produkty betonowe to wysokiej jakości materiały budowlane, które posiadają liczne certyfikaty i atesty budowlane. Potwierdzają one staranność wykonania tego typu produktów oraz ich bardzo dobre parametry techniczne.

Pomimo tego niezwykle istotna jest właściwa ich konserwacja. Powinna być ona wykonywana regularnie, co nie oznacza, że często. Oprócz standardowych czynności, czyli zamiatania i mycia, należy co 3-4 lata przeprowadzać impregnację kostki brukowej i płyt betonowych.

Pozwala ona utworzyć na ich powierzchni powłokę ochronną, która przeciwdziała wnikaniu zabrudzeń z oleju, smarów, wina czy kawy w głąb nawierzchni oraz ułatwia ich usuwanie.

Na estetykę nawierzchni wykonanej z betonowych elementów wpływ ma także wygląd spoin. Żeby prezentowały się one nienagannie, zalecana jest regularność zabiegów konserwacyjnych lub zastąpienie zwykłego piasku do ich wypełniania jego polimerowym odpowiednikiem.

Estetykę nawierzchni gwarantuje nie tylko wykonanie określonych czynności, ale też unikanie działań, które mogą ją trwale zniszczyć. Szczególnie niebezpieczne jest nieumiejętne odśnieżanie w okresie zimowym oraz nieusuwanie na bieżąco zabrudzeń!

Regularne mycie i imregnacja nawierzchni

Najprostszą i zarazem najczęstszą czynnością wykonywaną przy nawierzchni betonowej jest jej mycie. Przeprowadza się je przy użyciu wody pod ciśnieniem z węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej.

Następnie należy poczekać na wyschnięcie nawierzchni i ewentualnie zamieść ją z pyłu lub piasku. Porządne mycie zaleca się wykonywać dwa razy w roku.

Dokładne sprzątanie i umycie nawierzchni wymagane jest także przed jej impregnacją. Impregnację należy przeprowadzić w okresie 1-2 lat od momentu ułożenia kostek i płyt betonowych, a następnie powtarzać średnio co 3-4 lata, aby utrzymać perfekcyjny wygląd nawierzchni.

To ważne szczególnie tam, gdzie jest ona narażona na zabrudzenia. Takimi miejscami mogą być na przykład podjazd czy taras. Pomimo tego, że przy nowoczesnych domach nawierzchnia w tych miejscach często jest układana z płyt utrzymanych w odcieniach szarości maskującej niedoskonałości, takich jak na przykład Polbruk Triada to impregnacja jest nadal niezbędna dla zachowania nieskazitelnego wyglądu.

Dzięki niej na powierzchni elementów betonowych powstaje warstwa ochronna, a zabrudzenia nie wnikają w głąb porowatej struktury betonu oraz są łatwiejsze do usunięcia. Dodatkowo zapobiega ona rozwojowi wszelkich rodzajów grzybów, pleśni czy mchów.

Sama czynność impregnacji nie jest pracochłonna. Na czystą nawierzchnię należy nałożyć środek np. Polbruk Efekt za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego lub wałka z długim włosiem. Następnie odczekać 24 godziny, podczas których nie powinniśmy chodzić po nawierzchni.

Spoinowanie nawierzchni przy użyciu piasku

Kolejnym sposobem na utrzymanie nienagannej estetyki nawierzchni jest użycie do spoinowania piasku polimerowego, takiego jak na przykład DR + NextGel. Rozwiązanie to jest mieszaniną kruszywa mineralnego z 2-3 procentowym dodatkiem polimeru.

To właśnie ten składnik zmienia i poprawia właściwości oraz zachowanie się piasku do spoinowania, w szczególności gdy używamy go do płyt i kostki betonowej układanych na miękkim podłożu. Możemy z niego wykonać spoiny o szerokości od 2 do 20 mm, które są odporne na warunki atmosferyczne.

Dzieje się tak, gdyż piasek polimerowy po opadach staje się elastyczny, a po suszy twardnieje. Te właściwości powodują, że nie jest on wypłukiwany oraz wywiewany, co oznacza w konsekwencji, że nie trzeba go uzupełniać w spoinach.

Piasek polimerowy, dzięki swojej formule, przeciwdziała również wyrastaniu w spoinach roślin. Oczywiście spoinowanie za pomocą zwykłego piasku nadal jest bardzo popularne.

Aby jednak utrzymać spoiny w dobrym stanie, w perspektywie czasu potrzebne są większe wysiłki. Na przykład co jakiś czas konieczne jest uzupełnianie spoin nowym piaskiem. Może nas czekać również walka z chwastami z użyciem specjalistycznych środków.

Jakich czynności i zabiegów unikać aby nie uszkodzić nawierzchni wokół domu?

Dbałość o estetykę nawierzchni to nie tylko czynności, które powinniśmy wykonywać, ale również te, których należy unikać. Najtrudniejszym okresem dla betonowej nawierzchni jest zima, gdyż wtedy można ją najłatwiej uszkodzić.

Złym nawykiem jest pozostawianie grubej warstwy śniegu na ścieżkach, alejkach czy podjeździe. To bardzo niekorzystne, gdyż na styku dolnej warstwy pokrywy śnieżnej i wierzchniej kostki betonowej może pojawić się lód. Częste zmiany temperatury w okolicy 0°C powodują zamarzanie i rozmarzanie wody, co może prowadzić do uszkodzenia struktury kostki czy płyt betonowych.

Kolejną niebezpieczną praktyką jest nieumiejętnie odśnieżanie. Jeśli chcemy, aby nawierzchnia przez lata wyglądała estetycznie, pamiętajmy, by nie używać do tego ostrych i metalowych narzędzi. W ten sposób możemy uszkodzić jej warstwę wierzchnią, która pełni funkcją ochroną. Z czasem może to doprowadzić do dalszej degradacji nawierzchni.

Nie warto również stosować soli drogowej, która co prawda jest skuteczna w roztapianiu śniegu, ale pozostawia na alejkach, podjeździe czy tarasie niezbyt estetyczne białe plamy. Skoro już przy nich jesteśmy, to warto powiedzieć jeszcze kilka słów o zabrudzeniach z oleju, smarów, wina czy kawy. Pomimo impregnacji nawierzchni zaleca się usuwać je niezwłocznie po ich powstaniu.

Te świeże można także posypać piaskiem, który może je wchłonąć. Innym rozwiązaniem jest użycie myjki ciśnieniowej ze środkiem czyszczącym. Alternatywą może być także zastosowanie specjalnych środków chemicznych do usuwania tłustych zabrudzeń.

Przestrzeganie powyższych zaleceń, to szansa, że nawierzchnia wokół naszego domu będzie prezentować się doskonale przez długie lata, a my będziemy mogli cieszyć się eleganckim podjazdem i pięknym tarasem bez większego wysiłku i skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych!