Jak zamontować szeroką 6-metrową bramę wjazdową?

Czy łatwo znaleźć firmę, która ogrodzi naszą posesję? Raczej tak, o ile realizacja jest standardowa. Większy problem pojawia się wtedy, gdy działka lub potrzeby inwestora wymagają zastosowania nietypowych rozwiązań. Przekonał się o tym pan Wiktor, który chciał zamontować na nierównym terenie ogrodzenie z bramą o szerokości ponad 6 m w świetle wjazdu.

Na 10-arowej działce w Oleśnicy inwestor zbudował komfortowy dom z dużym, dwustanowiskowym garażem. Jednym z końcowych etapów realizacji było ogrodzenie posesji.

Właścicielowi zależało, aby brama wjazdowa była na tyle szeroka, by mogły się w niej swobodnie minąć dwa samochody. Jednoskrzydłowa brama przesuwna nie wchodziła w grę, ponieważ potrzebowałaby bardzo dużo wolnej przestrzeni z boku.

Ponad 3-metrowe skrzydła bramy rozwieralnej zajmowałyby natomiast zbyt dużo miejsca na podjeździe i stanowiły znaczne obciążenie dla mających je otwierać siłowników. Pan Wiktor postanowił więc wykorzystać nieczęsto stosowane rozwiązanie – dwa skrzydła przesuwne, które rozsuwają się w przeciwne strony.

- Chciałem powierzyć tę realizację jednej firmie, która wykona ją od początku do końca – podkreśla inwestor. – Z doświadczenia wiem, że pozwala to uniknąć wielu nieporozumień i zrzucania winy na inną ekipę w przypadku pojawienia się jakichś nieprawidłowości. Okazało się jednak, że znalezienie firmy, która nie tylko sprzeda mi ogrodzenie, ale też je zamontuje i skonfiguruje automatykę, nie jest proste. Rozmawiałem z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami i nikt nie chciał się podjąć tego zadania, zwłaszcza, że oprócz niestandardowej bramy, rozwiązać też trzeba było kwestię różnicy poziomów w linii ogrodzenia.

Brama zbieżna otwierana jednym przyciskiem

Ostatecznie pan Witor trafił do trzebnickiej firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe, która ma w swojej ofercie Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe wykonywane na zamówienie klienta.

- Rzeczywiście przesuwne bramy zbieżne nie są często stosowane – przyznaje Mateusz Tiuchty, specjalista ds. techniczno-handlowych firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Do tej pory zdarzyło mi się zaledwie kilka takich realizacji. Jest to jednak do zrobienia. Co więcej, będzie to rozwiązanie wygodne w użytkowaniu. Takimi bramami można sterować za pomocą jednego pilota. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby rozsunąć oba skrzydła jednocześnie. Jest też opcja otwarcia tylko jednego ze skrzydeł.

Inwestor zdecydował się na wybór Nowoczesnego Ogrodzenia Malachit. Jest to model z dość szerokimi poprzeczkami ułożonymi poziomo.

- Zależało nam na prostym, eleganckim ogrodzeniu, które będzie pasowało do stylistyki domu – wyjaśnia właściciel. – Właśnie w prostocie tkwi piękno tego wzoru. Wybraliśmy kolor antracytowy, który dodaje przestrzeni nowoczesności i pasuje do szarej kostki na podjeździe oraz stonowanych barw na elewacji.

Inwestor postawił na spójny system

Oprócz bramy wjazdowej, w skład systemu NOF Malachit wchodzą też takie same przęsła i furtka oraz dopasowane do nich słupki. Inwestor zdecydował się również na lampy LED, które zamontowano na ogrodzeniu oraz moduł Centerbox.

- Ulica przy naszym domu nie jest jeszcze ukończona i nie ma oświetlenia, dlatego praktycznym rozwiązaniem okazały się lampy ogrodzeniowe, które są dopasowane do słupków – stwierdza właściciel. – Po zmroku pełnią też funkcję dekoracyjną. Cieszę się również, że zamontowaliśmy Centerbox. Jest to specjalny słupek, w którym ukryte jest zasilanie oraz moduł sterujący bramą wjazdową i furtką oraz oświetleniem. Ma też wbudowany widedomofon i skrzynkę na listy. Wszystkie elementy ogrodzenia tworzą spójny system, który świetnie spełnia swoje zadanie i jest idealnie skomponowany pod względem wizualnym.

Ogrodzenie na nierównym terenie

Aby uzyskać dobry efekt estetyczny, należało też przemyśleć sposób montażu ogrodzenia na nierównym terenie.

- Zastosowaliśmy montaż w układzie kaskadowym – wyjaśnia Mateusz Tiuchty, ekspert Plast-Met. – Przęsła i furtka zostały zamontowane na specjalnie zaprojektowanym fundamencie, który wystaje ponad grunt i niweluje nierówności. Z największą różnicą poziomów mieliśmy do czynienia w pobliżu wejścia na posesję. Przęsło sąsiadujące z Centerboxem znajduje się znacznie wyżej od niego. Musieliśmy więc połączyć je słupkiem wyższym od pozostałych.

Pan Wiktor jest zadowolony z ostatecznego efektu.

- Mam świadomość, że ogrodzenie wykonuje się na wiele lat, a jego wygląd wpływa na odbiór całej posesji – zaznacza. – W trakcie budowy domu zatrudniałem kilkanaście ekip z różnych branż, a z czystym sercem mogę niestety polecić jedynie trzy. Wśród nich jest firma Plast-Met, która nie tylko produkuje świetnej jakości ogrodzenia, ale przede wszystkim zapewnia kompleksową obsługę. Warto zaufać profesjonalistom, szczególnie jeśli musimy zmierzyć się z jakimś niestandardowym zadaniem.

