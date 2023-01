Podjazd to część strefy wejściowej do naszego domu, która zasługuje na szczególną uwagę. Foto, Materiały Prasowe Firmy

Podjazd to część strefy wejściowej do naszego domu, która zasługuje na szczególną uwagę. Powinien być funkcjonalny, komfortowy, a do tego estetyczny i o nienagannym wyglądzie. Główny projektant Polbruk Wojciech Średniawa podpowiada, na co należy zwrócić uwagę podczas budowy podjazdu.

Dwoma najważniejszymi kwestiami, o jakie należy zadbać, są funkcjonalność i estetyka. Gdy wykonujemy podjazd z płyt czy kostek betonowych, po pierwsze musimy dobrać elementy o odpowiedniej grubości.

Generalnie nie należy używać materiałów o grubości mniejszej niż 6 cm, a w przypadku gdy przewidujemy poruszanie się po podjeździe cięższych pojazdów, bezpieczniej jest wybrać elementy o grubości 8 cm.

Przed zakupem kostki lub płyt betonowych na podjazd należy koniecznie sprawdzić ich przeznaczenie w deklaracji właściwości użytkowych produktu, ponieważ duże znaczenie ma tu również wielkość elementów.

Oczywiście grubość kostki i płyt nawierzchniowych nie jest jedynym aspektem technicznym, na który trzeba zwrócić uwagę przed rozpoczęciem budowy podjazdu.

- Niezwykle istotna jest także przestrzeń, jaką mamy do dyspozycji. Większy podjazd to swoboda manewrowania naszym samochodem, a więc także większy komfort jego użytkowania. Powinien on być nieco większy niż standardowe miejsce parkingowe. Ze względów praktycznych zaleca się, aby jego szerokość była nie mniejsza niż 3 metry - podkreśla Wojciech Średniawa, główny projektant Polbruk.

Co z odprowadzaniem wody z podjazdu?

To, czy jest on płaski czy też prowadzi do garażu, który znajduje się na podziemnej kondygnacji domu to bardzo ważny aspekt. Jeśli jest pochyły, to warto rozważyć zastosowanie podgrzewanej nawierzchni. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się zimą, gdyż pozwala uniknąć zamarzania wody i tworzenia się lodu.

Do budowy podjazdów krótkich i o małym nachyleniu zwykle stosuje się maty lub kable grzejne układane na szerokość rozstawu kół samochodu. W przypadku tych długich i o dużym stopniu nachylenia oraz wysokim natężeniu ruchu specjaliści zalecają układanie systemu grzewczego na całej powierzchni.

- Zastosowanie rozwiązań przeciwoblodzeniowych wpływa również pozytywnie na trwałość i wygląd nawierzchni betonowej, gdyż wyklucza stosowanie agresywnych środków do rozpuszczania lodu i śniegu. Niezwykle ważną kwestią przy projektowaniu podjazdu jest skuteczne odprowadzanie wody. Można to zrobić za pomocą odpowiednich spadków i odpływów liniowych lub stosując płyty i kostki ażurowe - podkreśla Wojciech Średniawa, główny projektant Polbruk.

Przy budowie podjazdu poza aspektami czysto funkcjonalnymi należy zwrócić uwagę także na jego estetykę. Sprowadza się to w zasadzie do doboru kostek i płyt betonowych pasujących do stylu posesji i aranżacji przestrzeni wokół domu. Warto przy tym pamiętać o obrzeżach!

W dużym formacie, ekologicznie i ekstrawagancko czy bardziej uniwersalnie. Jaki styl wybrać?

W nowoczesnych kompozycjach szczególnie popularne są duże formaty. Moda na nie wynika również faktu, że można z nich łatwo i szybko ułożyć podjazd na planie prostokąta. Większość dostępnych na rynku płyt wielkoformatowych jest utrzymana w odcieniach szarości. Są to zwykle kolory jednorodne lub melanże.

- Do największych z nich należy płyta Polbruk Magna. Posiada ona wymiary 75x100 cm oraz 50x75 cm. Magna to prawdziwy „olbrzym” występujący w dwóch grubościach 8 i 10 cm, dzięki czemu wykonana z niej nawierzchnia wytrzyma więcej niż ciężar samochodu osobowego. Ciekawą alternatywą, choć znacznie mniejszą pod względem wielkości jest płyta Bosso. Występuje ona w dwóch odmianach. Pierwsza z nich to kwadrat o boku 60 cm, zaś druga to trapez powstały z przecięcia kwadratu. Obydwie wersje posiadają nowoczesny, minimalistyczny design. Występują w trzech kolorach: dwóch monokolorach (stalowym i grafitowym) oraz jednym melanżowym (nerino). Z płyty Bosso, która w ubiegłym roku miała swój debiut na rynku, możemy ułożyć podjazd zbudowany z kwadratowych elementów lub zdecydować się na bardziej ekstrawagancką wersję, czyli Bosso Trapez. Ułożona z niej nawierzchnia może prezentować się naprawdę interesująco, gdyż na dużych powierzchniach tworzy hipnotyzujący wzór przypominający diament lub geometryczne wazony - podkreśla Wojciech Średniawa, główny projektant Polbruk.

Czy obrzeża podjazdu są potrzebne?

Ostatnim elementem, o którym należy pamiętać przy budowie podjazdu, jest dobór obrzeży. Dzięki nim ochronimy ogrodową zieleń przed rozjeżdżaniem i wzmocnimy nawierzchnię, gdyż zapobiegają one rozsuwaniu się płyt na boki. Oczywiście należy je dopasować do całości założenia. Większość z nich posiada neutralną kolorystkę i minimalistyczny design, tak że nie powinno to stanowić najmniejszego problemu.

- Podobnie jest z obrzeżem Flesz, wyróżnia się ono ciekawym kształtem w formie odwróconej litery „L”. Pod jej daszkiem bez trudu ukryjemy taśmę LED, dzięki czemu nocą podświetlimy wykończoną w ten sposób nawierzchnię, nadając przestrzeni magicznego wyrazu. Jeśli umieścimy obrzeże Flesz po bokach wjazdu lub zjazdu prowadzącego do garażu, to oprócz ciekawego efektu świetlnego zaznaczymy także jego krawędzie, co poprawi bezpieczeństwo poruszania się samochodem - podsumowuje Wojciech Średniawa, główny projektant Polbruk.