Termomodernizacja niedocieplonego domu pozwali zaoszczędzić na ogrzewaniu domu od 1 tys. do nawet 3 tys. złotych w ciągu roku. W niektórych przypadkach, gdy dom jest niedocieplony można zmniejszyć roczne koszty ogrzewania domu nawet o 10 tys. złotych. Tak wynika z najnowszego raportu Grupy Atlas.

Dobrze przeprowadzona termomodernizacja niedocieplonego domu pozwala na oszczędzanie energii i ciepła w domach i tym samym zwiększenie komfortu cieplnego, ale też i obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Eksperci Atlasa szacują się, że kompleksowe ocieplenie domu pozwala zmniejszyć zużycie energii pierwotnej nawet do 40% w ciągu roku.

Izolacja zewnętrznych ścian i sufitów domu to oszczędność na ogrzewaniu ok. 10–25%, a uszczelnienie okien domu to kolejne 10–15% niższe koszty ogrzewania.

Polaków nie stać na gruntowną termomodernizację domów. Jedynie 17 proc. deklaruje, że byłaby skłonna zapłacić więcej, w tym 12 proc. od 30.000 do 50.000 zł. Co piąta osoba odmówiła odpowiedzi na to pytanie.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wynika, że aż 160 tysięcy domów wielorodzinnych i 4 mln jednorodzinnych wymaga gruntownej termomodernizacji.

Co więcej, około milion gospodarstw domowych w Polsce dotyka ubóstwo energetyczne. Dane obrazują, że Polska zmaga się z dużym problemem transformacji energetycznej.

Tematyka termomodernizacji jest coraz silniej poruszana w Parlamencie Europejskim. Z kolei w Polsce mówi się o niej najwięcej w kontekście rządowych programów związanych z dopłatami.

Sezon letni, a także różnego rodzaju rządowe dotacje sprawiają, że Polacy zaczynają poważnie rozważać prace termomodernizacyjne. Niestety w Polsce nie ma właściwego, długofalowego planu strategicznego dotyczącego termomodernizacji. Brakuje także informacji, co o samej transformacji energetycznej sądzą Polacy, oraz czy ci, którzy w nią zainwestowali, rzeczywiście odczuli to w swoim portfelu. Z tego względu Grupa Atlas postanowiła znaleźć odpowiedź na te pytania, realizując duży, przekrojowy raport branżowy – mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu Grupy Atlas.

Nie stać nas na gruntowną termomodernizację domu. Najczęściej wydajemy na docieplenie do 30 tys. zł

Respondenci biorący udział w badaniu Atlasa, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie termomodernizacji w ostatnich pięciu latach, najczęściej zapłacili za nią od 10.000 do 30.000 zł (35 proc.).

Co czwarta osoba zainwestowała do 10 tys., a co piąta między 30 tys. a 50 tys. zł. Kwotę powyżej 50.000 tys. wskazało 8 proc. badanych.

Niestety dane pokazują, że wysoka inflacja i trudna sytuacja gospodarcza mają duże przełożenie na obecne planowane budżety na prace termomodernizacyjne. Najczęściej chcielibyśmy przeznaczyć na ten cel do 10.000 zł, czyli zdecydowanie mniej niż deklarowaliśmy jeszcze niedawno. Taką odpowiedź wskazał co trzeci ankietowany. 27 proc. z nas jest gotowa zainwestować w nią między 10 tys. a 30 tys. zł.

Jedynie 17 proc. deklaruje, że byłaby skłonna zapłacić więcej, w tym 12 proc. od 30.000 do 50.000 zł. Co piąta osoba odmówiła odpowiedzi na to pytanie.

- Choć to kosztowne przedsięwzięcie, głęboka termomodernizacja jest niezwykle istotna dla polskich gospodarstw domowych. Pozwala nie tylko na oszczędzanie energii w domach i tym samym zwiększenie komfortu cieplnego oraz niższe rachunki, ale także redukcję smogu niebezpiecznego dla zdrowia nas wszystkich. Szacuje się, że kompleksowe ocieplenie domu pozwala zmniejszyć zużycie energii pierwotnej nawet do 40%. Izolacja zewnętrznych ścian i sufitów to oszczędność ok. 10–25%, a uszczelnienie okien to kolejne 10–15% – tłumaczy Łukasz Kulczycki, kierownik działu rozwoju produktów Grupy Atlas.

Jakie realne korzyści odnieśli właściciele docieplonych domów?

Badanie pokazuje, że Polacy również dostrzegają te oszczędności. 2/3 respondentów, którzy przeprowadzili termomodernizację, sądzą, że ich wydatki na ogrzewanie obniżyły się. 27 proc. wskazuje, że koszty spadły od 20 do 30 proc. Co czwarty badany podaje, że oszczędził do 20 proc. Z kolei większe oszczędności, dochodzące nawet do 50 proc., sygnalizuje co dziesiąta osoba. Jak te procenty mają się do złotówek?

Według 35 proc. badanych termomodernizacja nominalnie pozwala na oszczędności w skali roku między 1.000 zł a 3.000 zł. Mniejsze rachunki do 1.000 zł wskazuje co czwarta osoba. 15 proc. respondentów uważa, że dzięki termomodernizacji zyskują od 3 tys. do 5 tys. zł. To powoduje, że mimo początkowo wysokiego nakładu finansowego, Polacy dobrze oceniają termomodernizację.

- Polacy pozytywnie oceniają wpływ termomodernizacji na obniżenie kosztów energii – takiego zdania jest 83 proc. z nas. Aż 91 proc. osób, które przeprowadziło termomodernizację, poleciłoby ją innym osobom. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 54 proc. respondentów, a co trzeci „raczej tak”. Termomodernizacji nie rekomenduje jedynie 3 proc. ankietowanych – dodaje Łukasz Kulczycki.

Termomodernizacja domów obniża rachunki za ogrzewanie

Termomodernizacja ma ogromny wpływ na obniżenie rachunków za energię, jeśli zostanie zrealizowana przy użyciu produktów sprawdzonych marek oraz zgodnie z zaleceniami producentów materiałów izolacyjnych.

Najbardziej kompleksowym systemem ociepleniowym, który gwarantuje skuteczność, a co za tym idzie oszczędności, jest system ETICS. Wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia budynków, a także przyczynia się pośrednio do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną – podsumowuje Łukasz Kulczycki.

Wszystkie dane statystyczne pochodzą z badania wykonanego techniką CAWI, zrealizowanego w dniach 06-08.04.2023 r., na zlecenie Grupy Atlas, za pomocą platformy Omnisurv, na ogólnopolskiej próbie tysiąca dorosłych Polaków, w wieku 30-64 lata.