Nalewka z pigwy to kolejna procentowa propozycja do naszej piwniczki inspirowanej jesiennymi owocami. Możesz pigwówkę przygotować na kilka sposobów.

Czas zbioru owoców pigwy i pigwowca przed nami. Możemy zatem spokojnie zaplanować, co i jak chcemy z nich przygotować.

Tym razem proponujemy tradycyjną polską pigwówkę – podajemy orientacyjny przepis i garść dobrych rad, jakie przekazał nam pewien anonimowy, ale doświadczony praktyk amatorskiego wyrobu nalewek, który nie tylko nalewki przygotowuje, ale również analizuje proces powstawania, eksperymentuje, wyciąga wnioski i ciągle coś ulepsza.

Znajdź własny smak nalewki z pigwy

Pierwsza rada nasze eksperta brzmi: znajdź własny smak. To niezawodny klucz do sukcesu. Znając teorię, eksperymentujemy z dodawaniem cukru, mocą alkoholu, dodatkami, czasem dojrzewania trunku. To jedyna szansa na idealny smak i aromat; nie będziemy narzekać, że nalewka jest za słodka, za słaba, za mocna…

Z nalewkami, jak z sałatką jarzynową – każdy ma swój ulubiony, jedynie słuszny i sprawdzony przepis, a jest ich przecież wiele ;-)

Pigwówka – sprawdź najważniejsze składniki

Pigwówkę możemy przygotować zarówno z owoców pigwy, jak i pigwowca, przy czym pigwa będzie nieco mniej aromatyczna, a pigwowiec drobniejszy, zatem czeka nas więcej obierania, krojenia i drylowania.

Owoce pigwowca są też kwaśniejsze, więc lepiej dać więcej cukru niż gdybyśmy do słoja wrzucali tylko pigwę. Oczywiście, można połączyć jedne i drugie owoce.

Aby przygotować ok. 2 l nalewki będziemy potrzebować:

litr wódki + 1/5-1/6 szkl. spirytusu nalewkowego (wersja słabsza);

0,5-0,7 kg cukru;

1 kg owoców, czyli ok. 1,5 kg owoców pigwy lub pigwowca.

Ile i jakiego alkoholu użyć do pigwówki?

Podane powyżej składniki sprawdzą się, jeśli chcemy przygotować nieco słabszą nalewkę. Jeśli wolelibyśmy jednak ją wzmocnić, to jak radzi ekspert, odwracamy proporcje, czyli bierzemy litr spirytusu nalewkowego i 1/5-1/6 szkl. wódki. To pierwsza zmienna.

Jak kroić owoce do nalewki z pigwy?

Druga zmienna to obieranie owoców. Jeśli chcemy uzyskać łagodniejszy smak – obieramy, ale jeśli zależy nam na wydobyciu bardziej wytrawnej nuty – zostawiamy skórkę.

Jedno jest pewne: owoce drylujemy, czyli pozbawiamy pestek.

Jak kroimy owoce? To zależy od tego, jakie mamy plany w stosunku do nich. Jeśli chcemy zyskać ciekawy dodatek do zimowej herbaty w postaci suszonej pigwy, to myślimy o tym już na tym etapie i kroimy owoce na plasterki oraz pozbawiamy nasion i gniazd nasiennych (ale też niekoniecznie – pozostawione podbiją nieco goryczkę). Czy tylko plasterki można suszyć?

Oczywiście, że nie, ale cienka warstwa szybciej wysycha, a poza tym plasterki będą się ładniej prezentować w zimowej herbatce.

Możemy też kroić owoce na ćwiartki albo mniejsze, nieregularne cząsteczki. Ważne, aby cukier i alkohol miał dostęp do miąższ, więc jeśli zostawiliśmy większe, nieobrane cząsteczki, to warto ponakłuwać skórkę widelcem.

Ile cukru potrzeba do pigwówki?

Pokrojone owoce umieszczamy w dużym słoju, zasypujemy cukrem, zakręcamy i odstawiamy na ok. 2 tygodnie w zaciszne, ciemne miejsce. Codziennie potrząsamy słojem, żeby cukier się równomiernie rozpuszczał. Po około dwóch tygodniach po cukrze nie będzie już śladu, a nieco skurczone owoce powinny pływać w żółtym syropie.

Tutaj kolejna zmienna: cukier można zastąpić cukrem trzcinowym albo płynnym miodem, albo też połączyć te składniki w dowolnych proporcjach.

Ile musi odstać pigwówka?

Teraz zlewamy macerat i odstawiamy, a owoce zalewamy alkoholem, zakręcamy i ponownie odstawiamy w ciemne miejsce na ok. miesiąc. Od czasu do czasu zaglądamy, kołyszemy słojem i czekamy.

Na tym etapie można wzbogacić smak pigwówki wg upodobania, dodając skórkę z pomarańczy lub cytryny, laskę cynamonu lub wanilii, kilka goździków lub kawałek imbiru pokrojony w plasterki.

Po miesiącu łączymy obydwa płyny i odstawiamy na kolejny miesiąc. Na tym etapie nalewka będzie zawierać owocowy osad. To normalne zjawisko. Przed zlaniem do butelek filtrujemy płyn przez gazę lub filtr do kawy, aby stał się bardziej klarowny.

Gotową nalewkę przechowujemy w zakręconych butelkach przez kolejny miesiąc lub dłużej. Z czasem nalewka będzie się robić coraz bardziej przezroczysta, ciemniejsza i bardziej aromatyczna – smaki zaczną się płynniej przenikać, a sam alkohol stanie się mniej wyczuwalny.