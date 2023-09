Nalewka ze śliwki ma bogaty smak, wspaniały aromat i jest prosta do przygotowania. Można ją zrobić zarówno ze świeżych owoców, jak i też śliwek suszonych. Zobacz przepisy.

Nalewka śliwkowa znana jest ze swoich właściwości leczniczych.

Śliwki muszą być w pełni dojrzałe, niedojrzałe owoce psują smak nalewki.

Jako sprawdzony surowiec wykorzystuje się śliwki słodkich odmian, jak np. Renkloda.

Jak zrobić dobrą nalewkę ze śliwek? Polecamy nasze dwa przepisy.

Śliwki są wykorzystywane jesienią jako baza do wszelakich przetworów, takich jak dżemy, powidła czy marmolady, dodatek do ciast, ale także jako składnik napojów, takich jak soki, kompoty czy nalewki.

Nalewka śliwkowa - właściwości

Nalewka śliwkowa znana jest ze swoich właściwości leczniczych. Można ją stosować w celu oczyszczenia organizmu i usunięcia toksyn. Śliwki mają właściwości m.in. przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, antymutagenne, przeciwcukrzycowe i przeciwzapalne. Nalewka jest niezastąpiona przy wrzodach żołądka, trudnościach w opróżnianiu jelit, leczeniu anemii i walce z otyłością. Należy zachować ostrożność w przypadku zaburzeń endokrynologicznych, chorób tarczycy oraz dużej kwasowości w narządach przewodu pokarmowego.

Jak zrobić dobrą nalewkę śliwkową?

Nalewkę śliwkową w domu przygotowuje się na bazie alkoholu etylowego. Śliwki muszą być w pełni dojrzałe, niedojrzałe owoce psują smak nalewki, nadając jej trawiastą nutę i kwaśny smak. Przejrzałe owoce nie sprawdzą się ze względu na dużą ilość pektyny. Substancja ta zepsuje wygląd nalewki i sprawi, że będzie matowa. Aby zmiękczyć śliwki, można je pozostawić na talerzu na słońcu przez kilka dni.

Ważne jest również przygotowanie owoców. Jeśli dobrze się je umyje, ich fermentacja nastąpi znacznie szybciej. Jeśli śliwki pochodzą z własnego ogródka i nie są mocno zanieczyszczone, można je po prostu oczyścić i wytrzeć ręcznikiem.

Śliwki do nalewki wystarczy oczyścić, nie trzeba ich myć. | fot. Pixabay

Nalewka śliwkowa - proporcje

Proporcje głównych składników nalewki śliwkowej zależą od indywidualnych preferencji, jednak istnieją ogólnie przyjęte zalecenia dotyczące zawartości śliwek, alkoholu i cukru.

Jako sprawdzony surowiec wykorzystuje się śliwki słodkich odmian, jak np. Renkloda. Śliwki można zastąpić suszoną wersją.

Zawartość alkoholu może być różna. Fabryczna standardowa moc podobnych napojów to 18-20%. Moc nalewki zależy od ilości wody lub soku.

Ile cukru do nalewki ze śliwek?

W razie potrzeby dodaje się cukier lub miód. Standardowo - 200 gramów cukru na 1 kg śliwek, jednak czasami ilość cukru sięga 400 gramów. Wszystko zależy od stopnia dojrzałości owoców i osobistych preferencji smakowych. Można też całkowicie pominąć cukier.

Nalewkę o słabej mocy przechowuje się w lodówce lub w zimnej piwnicy. Mocne nalewki - w temperaturze pokojowej. Natychmiast po przygotowaniu lepiej się nie spieszyć. Nalewka będzie, jak wino, nabierała z czasem smaku.

Nalewka ze śliwek będzie nabierała smaku z czasem. | fot. Shutterstock

Najprostszy przepis na nalewkę śliwkową

Składniki:

• 1 kg śliwek

• 500 ml spirytusu lub wódki

• 300 g cukru

Wykonanie:

Śliwki oczyścić i jeśli są duże - pokroić je na mniejsze kawałki. Włożyć je do szklanego wysokiego naczynia (z pokrywką), takiego, które umożliwi ułożenie warstwami - warstwa śliwek, warstwa cukru - powtórzone. Zamknięty szczelnie pojemnik należy przechowywać w ciemnym miejscu przez 3 dni, potrząsając regularnie w tym czasie zawartością. W czwartym dniu do zawartości wlać alkohol (owoce nie powinny wystawać) i odstawić w ciemne miejsce na 1,5 miesiąca. Po tym czasie przefiltrować nalewkę (najlepiej przez ściereczki muślinowe) i zabutelkować ją. Odstawić do leżakowania na okres 3-6 miesięcy.

Nalewka ze śliwek jak likier mleczny

Składniki:

• 250 g cukru

• 0,7 litra wódki

• 800 g mleka skondensowanego

• 3 laski wanilii

• 0,5 litra wody

Wykonanie:

Śliwki umyć, osuszyć i włożyć razem z laskami wanilii do szklanego pojemnika. Dodać wódkę i odstawić w ciemne miejsce na 10-14 dni. Po przefiltrowaniu nalewki, na patelnię przełożyć pozostały miąższ, zalać 200 ml wrzącej wody i dodać cukier, po czym zagotować, ostudzić i przefiltrować. Połączyć z wcześniej przygotowaną nalewką oraz ze skondensowanym mlekiem. Gotowa nalewka ma konsystencję zbliżoną do likieru mlecznego. Miłośnicy słodkości z pewnością to docenią. Jednak ten przepis ma jedną wadę - nalewkę przechowuje się nie dłużej niż sześć miesięcy, a otwartą butelkę trzeba wykorzystać od razu.