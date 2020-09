Jak zrobić zakwas na chleb - podpowiada Tadeusz Rolnik

W czasie kwarantanny wiele osób zaczęło piec chleb i bułki w domu, dlatego popyt na drożdże zdecydowanie wzrósł. A jak zrobić chleb na zakwasie? Swój przepis zdradza nam Tadeusz Tolnik, promujący akcję "Cała Polska piecze chleb".

Tadeusz Rolnik jest właścicielem ekologicznego gospodarstwa rolno-pasiecznego w Niebieszczynach. Jednocześnie, jest on inicjatorem i propagatorem akcji dot. pieczenia własnych bochenków chleba. Spotkaliśmy go w Olsztynku, gdzie na początku września odbył się BioTech - pierwsze spotkanie specjalistów z branży żywności wysokiej jakości.

Pomysł na akcję "Cała Polska piecze chleb" zrodziła się, kiedy rolnik zaczął uprawiać prastare zboża i chciał sprawdzić, czy da się upiec chleb orkiszowy na zakwasie, bez dodawania drożdży. Jak mówi, nie sądził, że akcja nabierze takiego tempa, a hasło będzie tak rozpoznawalne. Do tej pory Rolnik rozdał już ok. 2 ton zakwasu - dostaje go każdy, kto go potrzebuje. Zakwas trafił nawet do USA, czy do Ekwadoru. Rolnik zauważa, że "stał się wręcz na wagę złota, gdy podczas pandemii zabrakło drożdży w sklepach, a wiele osób chciało upiec własny chleb".

- Po zjedzeniu chleba wiele osób odczuwa dyskomfort, nie wiedząc dlaczego. Te wszystkie polepszacze czy składniki zapobiegające pleśnieniu, są dodawane bez umiaru i powodują szereg problemów ze strony układu pokarmowego. Ja uważam, że pożywienie powinno być lekarstwem. A zdrowy chleb, to nic innego jak woda, mąka i sól. Warto mówić o zdrowej żywności i podkreślać, jak wielkie znaczenie w życiu człowieka.

Rolnik podkreśla, że receptura na zakwas jest bardzo prosta. Oto jego przepis:

- Trzeba wymieszać szklankę wody z taką samą ilością mąki, dać trochę cebuli, ząbek czosnku i miodu. Całość powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Zakwas trzeba trzymać w cieple. Chodzi o to, że temperatura podczas produkcji zakwasu i zaczynu pieczonego chleba nie może przekroczyć 40 stopni. Gdy jest temperatura poniżej 22 stopni fermentacja przebiega w sposób niewłaściwy. Najlepiej jeśli podczas produkcji temperatura jest na poziomie 37 stopni.

Na drugi, trzeci i czwarty dzień zakwas trzeba dokarmić, a więc znowu dajemy trochę wody i mąki - ok. 2-3 łyżki. Za każdym razem zakwas trzeba mieszać i trzymać go ciągle w ciepłym miejscu.

- Jak byśmy chcieli z tego zakwasu zrobić chleb, to trzeba dolać do niego ok. litr wody i dosypać mąki, tak żeby całość miała konsystencję gęstej śmietany. Po 4-5 godzinach zaczyn zaczyna rosnąć, a następnie opada. Ten moment trzeba wyłapać i dodać do ciasta trochę mąki i soli i wyrobić ciasto. Po godzinie wkładamy ciasto do foremek i pieczemy.

Zachęcamy Was do przetestowania tego przepisu i upieczenia zdrowego chleba!